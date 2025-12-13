ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤ÏÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡ª²¼ÀÐ·á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÄ¾¼è¤êÄ·Ëþ¤Ç¥ª¡¼¥é¥¹ÂçµÕÅ¾¥È¥Ã¥× ¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¼ê¤¬Æþ¤ì¤ÐÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢Åª³Î¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇÂçµû¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤«¤éÄ·Ëþ¤òÄ¾·â¤¹¤ëÁ¯Îõ¤ÊµÕÅ¾·à¤Ç¡¢¸Ä¿Í6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¼ÀÐ¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤«¤é¤Î¡Ö·àÅªµÕÅ¾¡×Ä·ËþÄ¾·â
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é²¼ÀÐ¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£²¼ÀÐ¤ÏÅì3¶É¡¢6¡¦9ÅûÂÔ¤Á¤ÇÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÃÝÆâ¤È¤Î2¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ÇÎ®¶É¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆî1¶É¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÜ¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦234¤Î»°¿§Æ±½ç¤È¤¤¤¦Ä·Ëþ´Þ¤ß¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥¢¥¬¥ê¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî1¶É1ËÜ¾ì¡¢¿ð¸¶¤¬¥É¥é¤ÎËÌ¤ò¥Ý¥ó¡£¥«¥ó¤¬2¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¥É¥é¤¬Áý¤¨¡¢·ë²Ì¤ÏÇÜËþ¤Î¥Ä¥â¡£¿Æ¤Î²¼ÀÐ¤ÏÄËº¨¤Î¿ÆÈï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¸·¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·²¼ÀÐ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¤ë¡£Æî3¶É¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é¤Î3¡¦6¡¦7º÷¤ÎÊÑÂ§»°ÌÌÄ¥¤ò°ìÈ¯¥Ä¥â¡£Ëþ´Ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ø¤ÈÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Æî4¶É¡£¥È¥Ã¥×¤Î¿ð¸¶¤È¤ÏËþ´Ó°ì¤ÄÊ¬¤Îº¹¡£²¼ÀÐ¤ÏÃæ¤È¥É¥é¤ÎÆî¤¬ÂÐ»Ò¤È¤Ê¤ë¹¥·Á¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÃæ¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£¤µ¤é¤ËÃÝÆâ¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤¿Æî¤ò¥Ý¥ó¤·¡¢¥Ú¥ó3º÷ÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÁÈ¤ó¤À¡£6º÷¤Î¼ê½Ð¤·¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢¿ð¸¶¤¬3º÷¤òÊü½Æ¡£Æî¡¦Ãæ¡¦¥Á¥ã¥ó¥¿¡¦¥É¥é3¤Î1Ëü2000ÅÀ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¼ó°Ì¤òÁö¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À±ó¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÆ®»Ö¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¡¦¥Á¥ã¥ó¥¿¡¦¥É¥é2¤Ç¤â2000.4000¤Ç¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤É¤Î¥¿¡¼¥Ä¤«¤é¤Ç¤â¡Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â½Ð¥¢¥¬¥ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡MVP·Ð¸³¼Ô¤Î¿ð¸¶¤Ë¡Ö²áµî¥¤¥Á¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÊÊü½Æ¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿Ä·Ëþ¤Ï¡¢²¼ÀÐ¤Î·èÃÇÎÏ¤¬À¸¤ó¤À²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÄ¾ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎBEAST¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¸«»ö¤Ë¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü5900ÅÀ¡¿¡Ü55.9
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü1800ÅÀ¡¿¡Ü1.8
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü1300ÅÀ¡¿¢¥18.7
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü1000ÅÀ¡¿¢¥39.0
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë