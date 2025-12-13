¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢µÞÀ®Ä¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ÈÄ¹´ü±äÄ¹¤Ø¡¡25ºÐ»°ÎÝ¼ê¤Ë5Ç¯Áí³Û89²¯±ß¡ÜµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢5Ç¯·ÀÌó¤Ë6Ç¯ÌÜ¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿·ÀÌó±äÄ¹¤òºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï2025Ç¯¡¢Ç¯Êð77Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1.2²¯±ß¡Ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£666ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇÎ¨.286¡¢½ÐÎÝÎ¨.351¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.449¤òµÏ¿¡£ËÜÎÝÂÇ16ËÜ¡¢ÆóÎÝÂÇ39ËÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¡¢»°ÎÝÂÇ¤Ï5ËÜ¤È¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¡£¤µ¤é¤Ë23ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¼ç¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆóÎÝ¡¢Í··â¡¢Ãæ·ø¤Ç¤â½Ð¾ì¡£¤È¤ê¤ï¤±»°ÎÝ¤Ç¤Ï1144¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇDRS¡Ê¼éÈ÷ËÉ¸æÅÀ¡Ë15¡¢OAA¡Ê¥¢¥¦¥È¹×¸¥¡Ë18¤È¤¤¤¦Í¥½¨¤Ê¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Ïº£¥ª¥Õ¤¬½é¤ÎÇ¯ÊðÄ´Ää»ñ³Ê¼èÆÀÇ¯¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï2026Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤òÌó6ÇÜÁý¤Î480Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7.4²¯±ß¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÏÁá´ü¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ï5Ç¯·ÀÌó¤Ë6Ç¯ÌÜ¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¤ÏÁí³Û5750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó89.5²¯±ß¡Ë¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹Ô»È¤ä½ÐÍè¹â¾ò·ï¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤ÇÌó8500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó132²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¤â¤È¤â¤È2029Ç¯¤Þ¤ÇµåÃÄÊÝÍ¸¢¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê2030Ç¯¤Þ¤Ç¤¬ÊÝ¾Ú·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2031Ç¯¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÏËÜÍè¤Ê¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿2¥·¡¼¥º¥óÊ¬¤Î¸¢Íø¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£