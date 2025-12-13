¡Ö¤â¤Ï¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤Ì¡¢ÂçÃ«¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»²²Ã¤òÀµ¼°É½ÌÀ¢ªWBCÁª¼êÁª¹Í¤¬ËÜ³Ê²½¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÁÀ¤¦ÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼
¡ÒÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡11·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWBC¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ©¤ß¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó3Ç¯¡¢ÂçÃ«¤ÏÌ¾ÌçµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
Á°²ó¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢150²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÊü±Ç¸¢ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÁ´»î¹ç¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡Ø»à¤Ë¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ù¤ÈÉ¾¤·¡¢¿Ê½Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òËÝ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì654²¯±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤ÏÂçÃ«¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éµð³Û¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡º£²ó¡¢ÂçÃ«¤¬»²²Ã¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼êÁª¹Í¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ø²¿²ó¤À¤í¤¦¤È½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈWBC¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£31ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ëº£Âç²ñ¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤é¤Ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ï¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤Ì¡¢ÂçÃ«¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÆ°¸þ¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤ÎÁ´°÷»²²Ã¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯12·î18Æü¹æ¡Ë