¿ÆÀÌ¤Þ¤ÇÅìÂçÂ´¤À¤é¤±¡Ä¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¹Ä¹¡¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¡×¤ò°é¤ó¤À¡ÖÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¡×¤Î¶µ°éË¡
12·î9Æü¤Ë62ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡×¡£¤´À®º§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é32Ç¯¡¢¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â6Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤½¤ÎÀÅ¤«¤Ê²Ú¤ä¤®¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡¦ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢³°¸ò´±»î¸³¤ÏÅìÂçÆþ³Ø¤ÎÇ¯¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÌ¾Ìç¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Þ¤ÇÎ±³Ø¤·¤¿ºÍ¿§·óÈ÷¤Ê½÷À¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦Åì¹©Âç¡¦·Ä±þÂçÂ´¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¤À¤Ã¤¿¡ª
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö¾®ÏÂÅÄ²È¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤«¤é11Æü¸å¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿½µ´©¸½Âå1993Ç¯1·î30Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¹â³ØÎò¤¾¤í¤¤¤Î¾®ÏÂÅÄ²È
¡Ö¾®ÏÂÅÄ²È¤ÏÉð»Î¤Î½Ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤È¤¤¤¦É÷¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÏÂÅÄ²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦¹±»á¤ÎËå¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤ó¤Î½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÇð¸¶µª»Ò¡ÊÅö»þ52ºÐ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾®ÏÂÅÄ²È¤«¤é¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤È¤Ê¤ë¾®ÏÂÅÄ²í»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ29ºÐ¡Ë ¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤«¤éÅìÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¤¿ºÍÉ²¡£²í»Ò¤µ¤ó¤Î³ØÎò¤À¤±¤Ç¤â¥¿¥áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾®ÏÂÅÄ²È¤Ï¿ÆÀÌ¶Ú¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½Ä¶¹â³ØÎò¼Ô¤¬¥¾¥í¥¾¥í¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÉã¤Î¹±»á¡ÊÅö»þ60ºÐ¡á³°Ì³»öÌ³¼¡´±¡Ë¡£¹Åç¹âÅù»ÕÈÏ¤ò½Ð¤Æ¿·³ã¸©Î©¹âÅÄ¹â¹»¹»Ä¹¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿µ£É×»á¡ÊÅö»þ94ºÐ¡Ë¤ÎÆóÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·»Äï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ËÅìÂç¡Ê¶µÍÜ³ØÉô¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¹±¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ½¨ºÍ¤À¤Ã¤¿¡£¿ô³Ø¤Î¶µ»Õ¤¬¡Ø¾®ÏÂÅÄ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¡¢µ£É×»á¤¬¹»Ä¹¤Î»þÂå¤Ë¹âÅÄ¹â¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¶µ»Õ¤Ï¾Ú¸À¤¹¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Î·»Äï»ÐËå¤¿¤Á¤â¤½¤í¤Ã¤Æ½¨ºÍÂ·¤¤¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÉãÊì¤Ï°ìÅÙ¤È¤·¤Æ¡ØÊÙ¶¯¤»¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³èÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸³è¤Î»ÅÊý¤ò³Ø¤Ö¡£ÉãÊì¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÉãÊì¤«¤é¶¯À©¤µ¤ì¤¿¼õ¤±¿È¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅìÂçÂ´¤¬²¿¿Í¤â
Ä¹ÃË¤Î¸²»á¡ÊÅö»þ66ºÐ¡¦Àì½¤Âç¶µ¼ø¡Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¶µ°éË¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤â¤ä¤Ï¤êÅìÂç¡ÊÊ¸³ØÉô¡ËÂ´¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ï¿·³ã°åÂç¡Ê¸½¡¦¿·³ãÂç°å³ØÉô¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤±¤É¡¢Äï¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±ÅÄ¼Ë¤ÎÂç³Ø¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥ä¤À¤È¡¢¸²¤µ¤ó¤âÅìÂç¤ò¼õ¤±Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸µ¶µ»Õ¡Ë
¤³¤ÎÅÀ¡¢¸²»áËÜ¿Í¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÄ¹ÃË¡£ÄïËå¤¿¤Á¤¬Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÂ¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸²»á¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÅì¹©ÂçÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹±»á¤Î¤¹¤°²¼¤ÎÄï¡¦Î´»á»Ò¤È¤Ê¤ë¡Ë¤âÅìÂç¡ÊË¡³ØÉô¡Ë ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£»°°æ¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤µ¤¯¤é¶ä¹Ô¡Ë¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¸å¡¢»ÊË¡»î¸³¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÆñ´Ø¤òÆÍÇË¡£¥È¥è¥¿¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤âÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ÎÎ´»á¤â¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ·ë²ÌÏÀ¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²È¤ËËÜ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¿´¤Ë¶µ°é¼Ô¤ÎÉã¤ËÃÑ¤Ï¤«¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âºÇ½é¤«¤éÅìÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾å¤Î·»Æó¿Í¤¬ÅìÂç¤Ë¹Ô¤¡¢¹ñÎ©¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤â°Â¤¤¤Î¤Ç»ä¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿¶µ°éÊý¿Ë¤ä²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Â¹¤Î²í»Ò¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ Ê¹¤±¤ÐÎ´»á¤ÎÄ¹ÃË¤â¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤ÆÃæ±û´±Ä£Æþ¤ê¡£¼¡ÃË¤ÏºåÂçÍý³ØÉô¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£Î´»á¤Î²¼¤ÎÄï¡¢Åý»á ¡ÊÅö»þ54ºÐ¡Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤¿ÅìÂç¡ÊË¡³ØÉô¡ËÂ´¡£±¿Í¢¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¤Æ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¼¡Ä¹¤òºÇ¸å¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ´Ñ¸÷¿¶¶½²ñÍý»ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅý»á¤â¡¢¹±»á¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤ºÆ¬¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÉÔÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤è¤¯¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´èÄ¥¤ê²°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ãæ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬¡Ø»ÍÃË¤¬°ìÈÖÆ¬¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê¹±»á¤Î¹âÅÄ¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ë
Åý»á¤Î¤µ¤é¤ËÄï¡¢Î¼»á ¡ÊÅö»þ48ºÐ¡Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤¿ÅìÂç¡Ê¹©³ØÉô¡Ë Â´¡£±¿Í¢¾Ê¹ÁÏÑ¶É·×²è²Ý¤Î¹ÁÏÑ·×²è¿³ºº´±¤òÌ³¤á¤¿¡£
¶µ°éÇ®¿´¤µ¤¬ºé¤«¤»¤¿¡ÖÂçÎØ¤Î²Ö¡×
¡Ö¹â¹»¤Î¤³¤í¤«¤é¤Û¤«¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬È±¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢¤ï¤¶¤ÈË·¼çÆ¬¤Ç3Ç¯´ÖÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤È¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸µ¶µ»Õ¡Ë
¤³¤ÎÎ¼»á¤¬¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Éã¡Êµ£É×»á¡Ë¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤âÌ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª·Î¸Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÙ¶¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ø¤Ê¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢Î¼»á¤ÎÄ¹½÷¤â¸«»ö¤ËÅìÂç¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ °ìÊý¡¢Æó¿Í¤Î»ÐËå¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¹â³ØÎò¡£¼¡½÷¤Î¶³»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ62ºÐ¡Ë¤ÏÆàÎÉ½÷»Ò¹âÅù»ÕÈÏ¤òÂ´¶È¤·¡¢ÊÒÅÄÃæ»á¡Ê¸Î¿Í¡¦ÅìÂçÂ´¡¢ÇÅËáÂÑ²ÐÎû´¤¾ïÌ³¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»°½÷¤Îµª»Ò¤µ¤ó¤â¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂçÂ´¡£ ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¾ïÌ³¡¦Çð¸¶°ì±Ñ»á¡Ê·Ä±þÂçÂ´¡Ë¤ÎÉ×¿Í¤Ç¡¢Ä¹½÷¤¬¤ä¤Ï¤êÅìÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö¤Î²í»Ò¤µ¤ó¤Î°ì²È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Êì¡¦Í¥Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈËå ¡¦Îé»Ò¤µ¤ó¤¬·Ä±þÂçÂ´¡£Îé»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅìÂç¤ò½Ð¤¿¸å¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¤ËÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡¢ÅìÂç¤Ë³Ø»ÎÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÇìÉã¤ÏÁ´°÷¤¬ÅìÂçÂ´¡£¥¤¥È¥³11¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤È¤¤¤¦Æ¬Ç¾¤ò¤â¤Ã¤¿²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¹â¹»¤Î·îµë¤Ç»Ò¶¡¤òÁ´°÷¡¢Âç³Ø¤Ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶µ°éÈñ°Ê³°¤ÏÂçÊÑ¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸µ¶µ»Õ¡Ë
¤È¤¤¤ï¤ì¤ëµ£É×»á¤Î¶µ°éÇ®¿´¤µ¤¬¡¢¤³¤Î²ÚÎï¤Ê°ìÂ²¤òÀ¸¤ß¡¢¡È²í»ÒÈÞ¡É¤È¤¤¤¦ÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ ¤³¤¦¤·¤¿²È·Ï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢°ìÈÖ¾å¤ÎÇìÉã¡¦¸²»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²í»Ò¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤Î¤¤¯»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³ä¤ËÍ¦µ¤¤â¤¢¤ë¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÈÖ³ØÎÏ¤ÎÄã¤¤¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²í»Ò¤Ï¹»Ä¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤òÂØ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¿Æ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¡£¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¡Ù¤È¹±¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¤ÎÆ¬Ç¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È²í»ÒÈÞ¡É¤¬¡¢³«¤«¤ì¤¿¹Ä¼¼¤È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¹Ä¼¼³°¸ò¤ò¤á¤¶¤¹¹ÄÂÀ»Ò¤ÎºÇÎÉ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
