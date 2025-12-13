¡Ô#¤Ð¤±¤Ð¤±È¿¾Ê²ñ¡Õ¤¬¤¸¤ï¤êÁý²Ã¡Ä¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Êª¸ì¤ËSNSíä°×¤¹¤ë¤â¡ÈËÜ´Ý¡É¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¤Ç°ÂÅÈ¤ÎÀ¼
¡¡12·î12Æü¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÂè55²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËÂè12½µ¡Ö¥«¥¤¥À¥ó¡¢¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡£¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬Î®¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ©¤â¹Ó¤ì¤Æ¤ë¡ÄÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
Ä¹¤¹¤®¤¿¡È½÷Ãæ¥Ñ¡¼¥È¡É
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¸½ºß¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥È¥¤Ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¼¡½µÍ½¹ð¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬¡Ø¼¡²ó¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ì¤¬Íè¤ë¤Î¤è¡Ù¡Ø¥¢¥ì¡©¡Ù¡Ø¥¢¥ì¤è¡Á¡Ù¡Ø¤¨¡¢¤É¤Î¥¢¥ì¡©¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥¢¥ì¤è¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥¢¥ì¡©¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¡Ø²øÃÌ¤ò¶µ¤¨¤Æº¹¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÂ³¤¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤òÁ°¤Ë¥í¥¦¥½¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¤òÏÃ¤¹¤È¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤¤½¤¦¤Ê¡Èµ¤ÇÛ¡É¤Ë¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡Ô¤Ä¤¤¤Ë²øÃÌ¤¤¿¡Õ¡ÔÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ô¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤«¡Ä°ìÀ¸²øÃÌÏÃ½Ð¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤èw¡Õ¡ÔÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÃÙ¤¤ºîÉÊ¡Õ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¡£
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤¬±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ê¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1¤«·î¤Û¤ÉÊüÁ÷¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë2¿Í¤ÎÎøÃç¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ËÎø¤¹¤ë¥ê¥è¤«¤é¥È¥¤ÏÎøÏ©¤Î±þ±ç¤òÍê¤Þ¤ì¤ë»ÏËö¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÃÙ¤¤¤ï¤ê¤ËËÜ¶Ú¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡È¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¡É¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¶´¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡È½÷Ãæ¥Ñ¡¼¥È¡É¤¬¤Ò¤È·î°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤ËSNS¾å¤ÇÁý¤¨»Ï¤á¤¿¡È¤Ð¤±¤Ð¤±È¿¾Ê²ñ¡É¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¡È¡»¡»È¿¾Ê²ñ¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ï2022Ç¯¤Î¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËèÄ«¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¡È#¤Á¤à¤É¤ó¤É¤óÈ¿¾Ê²ñ¡É¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤Ïµ©¤Ê¤Û¤É¡¢°¤¤°ÕÌ£¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë15.8¡ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¤¤¤Þ¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Åö»þ¤Ç¤ÏºÇÄã¤Î¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¼¡½µ¤«¤éÊª¸ì¤Î¡ÈËÜ´Ý¡É¤Ç¤¢¤ë²øÃÌÏÃ¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡È#¤Ð¤±¤Ð¤±È¿¾Ê²ñ¡É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£