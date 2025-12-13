「人生の大切だったことまで思い出せなくなる」…イランの女性ジャーナリストが独房で味わった「絶対の孤独」と失った「人間らしい生活」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第69回

『「9日間の拘禁」の末「完全な無音」の独房に収容…イランの女性ジャーナリストが絶望の淵で発見した「手書きのメッセージ」の正体』より続く。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マルジエ・アミリ

マルジエ・アミリ・ガファロキはジャーナリスト、学生活動家、政治犯、女性の権利運動家、そして新聞「シャルク」の経済記者でもある。彼女は2019年、テヘランのアルグ・エリアで逮捕された。メーデーの大会参加者が逮捕後にどのような待遇を受けているのか、調べている最中の出来事だった。彼女はそれ以前の2018年3月8日にも、国際女性デーを祝う集会に参加したときに、他の十数人とともに逮捕されたことがある。

マルジエはイスラム革命裁判所で10年半の禁固刑と、鞭打ち148回を科されたが刑法134条により、禁固刑は最低6年になった。

マルジエは保釈を申請し、2019年10月26日にエヴィーン刑務所より仮釈放され、現在は仮釈放中である。

暗く狭い独房の実態

--独房のなかには何がありましたか？

独房には小さいトイレがありましたが、それだけです。ペンと紙は禁じられていました。独房に入るとき、看守に何枚か毛布を渡されました。毛布を広げるとペンが転がり落ちてきたので、前の囚人が看守に見つからずにペンを次の囚人に託し、使えるようにしたに違いありません。

--外気に当たる時間はどうでしたか？

209棟では1週間に3回、20分間、外気に当たりに外に出されました。サローラ・キャンプでは毎日30分間でした。ヒジャブとコート、ズボン、チャドルを着なくてはなりませんでした。サローラ・キャンプの壁は驚くほど高くそびえています。タイルの間から黄色い花が顔を出していました。かつて友人が、この黄色い花の話をしたことがありました。彼女が逮捕されたとき、その花だけが生命を実感できるものだったそうです。私はその花を見て、ここは彼女がいた場所なんだと気づきました。自分がひとりではなくなったような気がしました。パリサが私と一緒にいる、と。

--209棟の衛生状態や、シャワー室の様子はどうでしたか？

私は週に3回シャワー室に行きました。週に1回、看守から掃除機を渡されて、独房内を掃除しました。

大切なことを思い出せない

--独房とその孤独は、あなたにどう影響しましたか？

閉じられた空間にひとりで放っておかれるという体験は、誰にとってもつらいものです、私も例外ではありません。人間らしい生活のすべてから引き離されます。尋問中はあらゆる質問をされます。話しかけてくるのは尋問官しかいません。そして独房に戻ると、再びひとりぼっちなのです。独房で孤独でいることは、刑務所の外で孤独でいるのとは意味が違います。独房では隣に誰もいないのです。話したくても相手はいません。そのうち、壁が自分に近づいてくるような気がしてきます。四方の壁が自分に迫ってきて、その重みで自分は押しつぶされるのではないか、という感じになります。とてもリアルで、息が吸えなくなるほどです。

サローラ・キャンプでのことを覚えています。ある日、女性の看守が独房に来て、私に面会に来た人物がいるからチャドルを着なさいと言いました。どこからともなくマスクをした男がドア口に現れ、私に座れと命令しました。そして男も私の正面に座りました。何か話しかけてきましたが、耳に入りませんでした。独房の孤独が、「この男」の存在に取って代わられただけだなんて、ひどい拷問だと絶望しました。

--独房では、どのように自分を励ましていましたか？

励みになるようなものは何もありませんでした。心のなかで想像することしかできません。よく友人たちと一緒に話しているつもりになりました。話題は刑務所以外のことです。そうすれば外の世界とつながっていられると思いました。

尋問に連れて行かれる日は、少なくともやることがあります。尋問のない日は時間が静止しています。過ぎていかないのです。昼間に眠って夜になってくれることを願いましたが、実は昼と夜を区別する手段がありませんでした。いつ1日が終わるのか分かりません。独房のなかには時間を計る道具は何ひとつないのです。

刑務所に入る前は、たとえばバス停などで何時間も座って考え事に耽ることがありました。あるいはただ寝転がって、2時間ほど、とりとめもなく思いを巡らすこともありました。しかし独房では、何かを考えたくなるような刺激は皆無です。いままでの出来事を思い出そうともしましたが、そのうち飽きてくたびれてしまいます。ふと我に返って改めて悲しくなります。しかも、人生の大切だったはずの出来事まで思い出せなくなっているのです。たくさんの物が乱雑に散らかっているなかから、何かを見つけようとしているのに見つからない、そんな感じです。

翻訳：星 薫子

『独房から出た途端に“残忍”な看守の態度が激変…イラン政府が「囚人を追い詰めるためだけ」に設計した「独房」の仕組み』へ続く。

【つづきを読む】独房から出た途端に”残忍”な看守の態度が激変…イラン政府が「囚人を追い詰めるためだけ」に設計した「独房」の仕組み