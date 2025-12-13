¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó´Ö¶á¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡¢¡Ö¼Ì³Ú¤ÏÄÕ½Å¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¡Ö°ì¶¶¼£ºÑ¤ÎÄÉÊü¡×¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦¡É¤ÊÅ¸³«¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥ï¥±
°ì¶¶¼£ºÑ¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§t-room¡¿PIXTA¡Ë
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ËµÈ¸¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä ¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÊÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè47²ó¡Öñ½Æ¬¤³¤ï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ»×¤ï¤ÌÁê¼ê¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊµØÆ¤¤Á·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È11Âå¾·³¤ÎÆÁÀî²ÈÀÆ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤ÆÁÀî¾·³¡Ù¤Ê¤É¹¾¸Í»þÂå¤ÎÎòÂå¾·³¤ò²òÀâ¤·¤¿Ãøºî¤â¤¢¤ë¡¢°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
°Õ³°¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¼Ì³Ú¡×¤ÎºÇÍÎÏ¿ÍÊª
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤È2²ó¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á°²óÊüÁ÷¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÊ¿²ì¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹õËë¤Ç¤¢¤ë°ì¶¶¼£ºÑ¤Ï¤³¤È¤Î¿¿°Õ¤òÃµ¤í¤¦¤È¹¾¸Í¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤Ë³§¤ÇÅ·ëÏ¤ò²¼¤¹¤Ù¤·¡£Ï·Ãæ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉü½²·à¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¸»ÆâÀ¸Â¸Àâ¡×¤òÂç¡¹Åª¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¼Ì³Ú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢³¨»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢Íö²è¤òÉÁ¤¤¤¿¸»Æâ¤Î¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢»Í¶ìÈ¬¶ì¡£´îÂ¿Àî²ÎËû¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤«¤Ä´é¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ØÄ¥¤·¤¿Ìò¼Ô³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¼Ì³Ú¡×¤ÎºîÉÊ¤¬¼¡¡¹¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¼Ì³Ú¡×¤È¤¤¤¦³¨»Õ¤ÏÆæ¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤Æ¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ëÌò¼Ô³¨¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ìó10¥«·î¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë³¨»Õ¤¬ÀµÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÄÕ½ÅËÜ¿Í¤«¡¢¤Ê¤É¤È±½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¾¸ÍËö´ü¤ÎÃø½Ò²È¡¦ºØÆ£·îÖª¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦ ¤²¤Ã¤·¤ó¡Ë¤¬¡ØÁýÊäÉâÀ¤³¨Îà¹Í¡Ù¤Ç¡Ö¼Ì³Ú¤ÏÂ¯¾Î¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡¢È¬ÃúËÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°¤ÇÈÆÁÅçÈÍ¼ç¡¦Ëª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç½Ìò¼Ô¤ÎºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦ ¤¸¤å¤¦¤í¤Ù¤¨¡Ë¤¬¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤Ë¤âÄÕ½Å¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Àâ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¡Ö¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò²ó¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡°ì¶¶¼£ºÑ¤Ë´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¾ë¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÓÅâÌµ·Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ì¶¶¼£ºÑ¤Î¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Ö¤ê
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Ï11Âå¾·³¤ÎÆÁÀî²ÈÀÆ¤ò·×²è¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¼£ºÑ¤ËÌ²¤êÌô¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤ªÃã¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼£ºÑ¤ò°¤ÇÈ¹ñ¤ËÄÉÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬°ì¶¶¼£ºÑ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤¬¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬Ç½Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¤«¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ç°¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼£ºÑ¤Ï»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¸À¯10¡Ê1827¡ËÇ¯¤ËË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´²À¯9¡Ê1797¡ËÇ¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÄÕ½Å¤è¤êÌó30Ç¯Ä¹À¸¤¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÉñÂæ¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¼£ºÑ¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢10Âå¾·³¤ÎÆÁÀî²È¼£¤ÎÃäÃË¡¦²È´ð¤¬¼¡´ü¾·³¤À¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬°Å»¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦±½¤âÎ®¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Éã¤ÎÂå¤«¤é¡¢²È¼£¤È´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿°Õ¼¡¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²È´ð¤Ë·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢°Õ¼¡¤âÂ©»Ò¡¦°ÕÃÎ¡Ê¤ª¤¤È¤â¡Ë¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼Â¸¢¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÆÀ¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤ò¾·³¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¤¬¡¢²È´ð¤Î»à¤Ë´Ø·¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹õËë¤òÅÄ¾Â°Õ¼¡¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Îò»Ë²È¤Î»³²¼¾»Ìé¤Ï¡Ø¼ÂÏ¿ ¹¾¸Í¤Î°ÅÞ¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¾·³¤ÎÇØ¸å¤ÇêÁ¤¤¤¿¸¢ÎÏ¤Î¹õËë¡¦ÆÁÀî¼£ºÑ¡×¤Î¹à¤Ç¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤¬¤¤¤«¤Ë°ÅÌö¤·¤¿¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡ÒËÀéÂå¡Ê²ÈÀÆ¡Ë¤ò¾·³¤Ë½¢¤±¤ë¤Ù¤¯´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ó¤È¤·¡¢¼ÙËâ¤Ê¾¾Ê¿Äê¿®¤òÅÄ°Â²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼£ºÑ¤Î¸ÞÃË¡¦ÀÆ¶©¡Ê¤Ê¤ê¤Þ¤µ¡Ë¤¬ÅÄ°Â²È¤òÁêÂ³¤·¤Æ¼£ºÑ¤¬ÅÄ°Â²È¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÀ¯¼£¤ò»Ù¤¨¤¿¸æÂ¦¸æÍÑ¼è¼¡¤Î²£ÅÄ½à¾¾¡Ê¤è¤³¤¿ ¤Î¤ê¤È¤·¡Ë¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¤Ù¤¯¹©ºî¤·¤¿¤Î¤â¼£ºÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²ÈÀÆ¤¬¾·³¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤Ê°Õ¼¡°ìÇÉ¤¬¾Ã¤¨¡¢¼£ºÑ¤ÎÇ°´ê¤Ï³ð¤Ã¤¿¡Ó
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÏÀï¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¤·¤«¤âÄÕ½Å¤È¤¤¤¦¾¦¿Í¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÊüÁ÷Åö½é¤Ï»ä¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ä¾¾Ê¿Äê¿®¤ò»þÂå¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¡¢¾·³¤òÁà¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¤ò¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤È¤·¤Æ´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Êª¸ì±¿¤Ó¤Ï¸«»ö¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇÊ¸²½¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢10Âå¾·³¤Î²È¼£¤«¤é11Âå¾·³¤Î²ÈÀÆ¤Ø¤Î°Ü¹Ô»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë¤â¡¢½½Ê¬¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÕÇ¯¤Ï»×¤¦Â¸Ê¬¤ËÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤À¾¾Ê¿Äê¿®
¡¡»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ø¼Â¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡© ·ù¤ï¤ì°Î¿ÍÅÁ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤òÊÛ¸î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤â¡¢ÄÕ½Å¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢°Õ¼¡¤Î¤ä¤ê¼ê¤Ö¤ê¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Å¨Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ë¿È¾åÈ¾¸º¤Î½èÈ³¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢°Õ¼¡¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÄê¿®¤¬¤³¤ì¤Û¤É¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶Ã¤¤¤¿¡£¥«¥¿¥Ö¥Ä¤ÇÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ê¸³Ø°¦¹¥²È¤À¤Ã¤¿¼ÂÁü¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Çò²ÏÈÍ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äê¿®¤¬¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶â¡¹ÀèÀ¸¤è¤ê¤³¤Á¤é¡¢²«É½»æ¤ÏÏ³¤ì¤Ê¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ë¡£½ÕÄ®¤Ï²æ¤¬¿À¡Ä¡Ä¡£ÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤Ï¿À¡¹¤Î½¸¤¦¿ÀÅÂ¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½ÕÄ®¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¤³¤È¤Ï²æ¤¬À¯¡¢Í£°ì¤ÎÉÔ³Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¤¬¤Ã¤¿Âü¤òµö¤·¡¢¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤Î¸å²ù¤ò¹ðÇò¡£ÄÕ½Å¤Ï¤³¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¼Ì³Ú¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¡¢½ÕÄ®ÀèÀ¸¤Ø¤Î¶¡ÍÜ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ÕÄ®ÀèÀ¸¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¡¢¤Ç¤Ã¤±¤¨Âü¾å¤²¤µ¤»¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×
¡¡ÄÕ½Å¤¬¡Ö¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¶»¤¬¤¸¤ó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Äê¿®¤ÏÏ·Ãæ¤òÂà¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢Çò²ÏÈÍ¼ç¤È¤·¤ÆÈÍÀ¯¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËëÀ¯¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î²þ³×ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºâÀ¯Æñ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡¢²¼µéÉð»Î¤äÇÀÌ±¡¢²È¿Ã¤¿¤Á¤Î»Ò½÷¤Ë¤è¤ëÆâ¿¦¤ò¿ä¿Ê¡£±ì´É¤Å¤¯¤ê¤ä¿¥Êª¡¢ÌôÁðºÏÇÝ¡¢¤¿¤¿¤éÀ½Å´¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÍ¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÍ¹»¡¦Î©¶µ´Û¤ò·ú¤Æ¤¿¤Û¤«¡¢Éß¶µ¼Ë¡Ê¤Õ¤¤ç¤¦¤·¤ã¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡Ö¼ê½¬¤¤¡×¡Ö»»½Ñ¡×¡Ö¼ô³Ø¡×¤Ê¤É¤ò½îÌ±¤Ë³«Êü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¿ÈÊ¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·Æ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Æî¸Ð¸ø±à¤òÂ¤±Ä¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤ÎÄê¿®¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºî²È¤ä²è²È¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£µýÏÂ3¡Ê1803¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¹¾¸Í¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅìÅÔÈËÀ¹¿Þ´¬¡Ù¤ò¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ä½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¶áÀ¤¿¦¿Í¿Ô³¨»ì¡Ê¤¤ó¤»¤¤¤·¤ç¤¯¤Ë¤ó¤Å¤¯¤·¤¨¤³¤È¤Ð¡Ë¡Ù¤ò¡¢ÈþºîÄÅ»³ÈÍ¾¾Ê¿²È¤Î¸æÍÑ³¨»Õ¡¦··Á螵ºØ¡Ê¤¯¤ï¤¬¤¿ ¤±¤¤¤µ¤¤¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤êËÌÈøÀ¯Èþ¡Ê¤¤¿¤ª ¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë¤ËÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê¿®¤ÏµÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤Î°ìÆü¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØµÈ¸¶½½Æó»þ³¨»ì¡Ê¤è¤·¤ï¤é¤¸¤å¤¦¤Ë¤È¤¤¨¤³¤È¤Ð¡Ë¡Ù¤ÎÀ©ºî¤â°ÍÍê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¨¤Ï··Á螵ºØ¡¢»ì½ñ¤Ï»³ÅìµþÅÁ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ò¡Ö¼êº¿50Æü¡×¤Ë²Ê¤·¤¿Äê¿®¤«¤é¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ï¡¢µþÅÁ¤â¶ÃØ³¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²ÈÆÄ¤òÃä»Ò¤Ë¾ù¤ë¤È¡¢¹¾¸ÍÃÛÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¾Ê¿²È¤Î²¼²°Éß¤Ë½»µï¤ò°Ü¤·¤¿¡£¼«¤é¡Ö³Ú²§¡×¤Þ¤¿¡Ö²Ö·î²§¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤äÃø½Ò¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ë¼Â¤Ç¤âÊ¸²½¥ª¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿Äê¿®¤Î¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÈÕÇ¯¡×
¡¡ËëÀ¯¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÍ¼ç¤òÂàÇ¤¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Äê¿®¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤ÆÍèË¬¤¹¤ë¼Ô¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Ï½îÌ±¤Ë¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸«¼±¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼«¿È¤¬»Ä¤·¤¿¡Ø²Ö·îÆüµ¡Ê¤«¤²¤Ä¤Ë¤Ã¤¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê¿®¤ÏÍèµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òµñÀä¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¶á¤·¤¤²ÈÂ²¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤è¤¯¸ò¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤ÎµóÆ°¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¥ª¥¿¥¯¡×¤ÈSNS¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äê¿®¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÂ²Î¤ä½ñ²è¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤ÇÊ¸²½Åª¤Ê°úÂàÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Îî´à»û¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÊè¡Ê¼Ì¿¿¡§a_text¡¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È¡Ë
¡¡¼¡²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¡£¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¿·¤¿¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¾¸Í¤ÎÎ®¹ÔÉÂ¡ÖµÓµ¤¡×¤ËÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¡ØÊ¿²ì¸»Æâ¡Ù¡ÊË§²ìÅ°Ãø¡¢Ä«ÆüÁª½ñ¡Ë
¡ØÊ¿²ì¸»Æâ¡Ù¡Ê¿·¸Í²í¾ÏÃø¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë
¡Ø¿·ÈÇ ÄÕ²°½Å»°Ïº ¹¾¸Í·Ý½Ñ¤Î±é½Ð¼Ô¡Ù¡Ê¾¾ÌÚ´²Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡Ë
¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¡ÊÎëÌÚ½Ó¹¬Ãø¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)
¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº »þÂå¤òÊÑ¤¨¤¿¹¾¸Í¤ÎËÜ²°¡Ù¡ÊÎëÌÚ½Ó¹¬´Æ½¤¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¡Ë
¡Ø±§²¼¿Í¸À¡¦½¤¹ÔÏ¿¡Ù¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®Ãø¡¢¾¾Ê¿Äê¸÷Ãø¡¢´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë
¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡¡À¯¼£²þ³×¤ËÄ©¤ó¤ÀÏ·Ãæ¡Ù¡ÊÆ£ÅÄ³ÐÃø¡¢Ãæ¸ø¿·½ñ¡Ë
¡Ø¾¾Ê¿Äê¿®¡Ù¡Ê¹âß··û¼£Ãø¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë
¡Ø¼ÂÏ¿ ¹¾¸Í¤Î°ÅÞ¡Ù¡Ê»³²¼¾»ÌéÃø¡¢³Ø¸¦¿·½ñ¡Ë
¡Ø¼Â¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿!? ·ù¤ï¤ì°Î¿ÍÅÁ¡Ù¡Ê¿¿»³ÃÎ¹¬Ãø¡¢ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÄÕ½Å¤ÎÉü³è¤ÈÈÕÇ¯ ¤½¤Î¸å¤Î¹Ì½ñÆ²¡×¡Ê»³Â¼ÎµÌé´Æ½¤¡¦Ê¸¡¢¡ØÎò»Ë¿Í¡ÙABC¥¢¡¼¥¯ 2025Ç¯2·î¹æ¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼ÄÕ½Å¤Ï½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÊÀ¶¿å¸÷ÌÀ´Æ½¤¡¦Ê¸¡¢¡ØÎò»Ë¿Í¡ÙABC¥¢¡¼¥¯ 2025Ç¯2·î¹æ¡Ë
É®¼Ô¡§¿¿»³ ÃÎ¹¬