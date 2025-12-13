ÌÚÂ¼º»¿¥¡¢¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ã¶À¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó!?¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼º»¿¥¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó!?¡×¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼º»¿¥
¡¡¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹´°Î»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ÈÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Á°È±¤òº¸±¦¤ËÎ®¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤ÏÌÀ¤ë¤á¤ÎÃãÈ±¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¸«¤Æ¤¿¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤ÎÀê¤¤ËÜ¤Ë12·î¤ËÈ±·¿ÊÑ¤¨¤ë¤ÈµÈ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈ±·¿¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó!?¡×¡Ö´ã¶À¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤Ê¤ó¤Æ¤æ¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
