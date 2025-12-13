肌を搔きむしって”全身ボロボロ”に…プラダー・ウィリー症候群（PWS）の「自傷行為」を止めるために周囲がすべきこと

あなたは「プラダー・ウィリー症候群（通称PWS）」という病気を知っていますか？

「食欲が抑えられず限りなく食べてしまう」「ものごとのとらえ方に独特なかたよりがある」といった、日常に潜むちょっとした違和感-実は国が指定する難病のせいだった!?

自身の心も体も思うようにコントロールできない、そんな自分を責めながら、必死に毎日を生きている人たちがいる。彼らがそうなったのは「親のしつけ」や「本人の努力不足」のせいではなく、脳の働きそのものに異常が生じる難病の影響だ。そんな難病の知られざる特性を、臨床遺伝専門医・長谷川知子氏が徹底解説！

全国の患者家族が待ち望んだ日本初の一般向け解説書『プラダー・ウィリー症候群 先天性疾患による発達障害のことがわかる本』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『プラダー・ウィリー症候群 先天性疾患による発達障害のことがわかる本』

連載第6回

『食べ過ぎて胃が「破裂」!?…痛みを感じづらいプラダー・ウィリー症候群（PWS）患者が抱える「突然死」のリスク』より続く。

ただの虫刺されが自傷行為にまで…

PWSの人はかゆみに弱い特性があります。最初は虫さされなどから皮膚をかきはじめ、傷ができ、かさぶたになり、はがしてまたかきむしる、といったことが延々と続きます。クセになってしまって、手持ち無沙汰になると、ついかきむしっている、ということもあります。アトピー性皮膚炎や体温の上昇、ストレスによる不安やイライラもきっかけになります。

傷がなおらないうちにまたかきむしるため、傷が深くなったり、化膿してしまうことがよくあります。これも痛みを感じにくいという特性が関係しています。

かきむしりは、周囲が止めてあげなくてはなりません。自傷行為になってしまうこともあります。叱るのは逆効果です。かえって意識してひどくなる可能性があります。絆創膏を貼っても気になってはがすようなら、貼るのはやめましょう。ストレスをやわらげ、かゆみどめの薬をこまめに塗ります。

手持ち無沙汰にならないよう、余暇の過ごし方を決めておくとよいでしょう。ストレスなどの思い当たるきっかけがなかったかを考え、できれば取り除きます。

薬に敏感で、効きすぎることも

薬の効き方には個人差があり、副作用も大きくあらわれる人とそうでない人がいます。体質によって使えない薬も人によって違います。だれでも薬を使うときには、効き方や副作用に注意が必要ですが、PWSの人がなにかの病気で薬を飲むときにはとくに細心の注意が必要です。薬が効きすぎる傾向がありますし、副作用も大きく出るのです。

たとえば風邪薬で眠くなる副作用をもつ薬を飲むと、一日ちかく目がさめなかったりします。

生命にかかわる副作用が出ることもあります。とくに注意したいのは向精神薬と麻酔です。一般的な処方量では多すぎたり、ほかの薬を飲んでいるときは思わぬ相互作用があらわれたりします。

アロマテラピーや漢方薬に副作用がないというのは誤解です。やはり使用には注意が必要です。PWSの人への薬の適量については、未研究です。

薬を飲ませるときには、医師にPWSの特性をよく話しましょう。ほかの薬との飲み合わせにも注意が必要です。もし薬を飲ませてようすが変わったら、すぐに処方した医師に連絡してください。自分の判断で急に薬をやめると危険になる場合もあるので、くれぐれも勝手に処置をしてはいけません。

歯科の治療でも麻酔を使うことがありますが、PWSでは一般の小児より注意が必要です。治療後も神経系に麻酔の影響が残ることがよくあるので、しばらくは変わったようすがないか注意します。帰宅するのは安全を確認してからに。

麻酔薬が効きすぎるのは、間脳からの副腎皮質刺激ホルモンの分泌が不足しているときにも起こります。PWSではこのホルモンの反応が低下していることがあるので、外科的な手術前には、副腎皮質刺激ホルモン検査を検討します。

はえたばかりの乳歯が全部虫歯になった例も

痛みを感じにくいため、虫歯が進行しても気づきにくいのです。また、PWSの人はエナメル質が薄く唾液が少ないため、はえたばかりの乳歯が全部虫歯になってしまった例すらあります。

唾液には食べ物の消化を助けるだけでなく、口腔を清潔に保つ役割もあるのです。歯科では口腔乾燥専用の歯磨き粉、ガム、洗口液などもありますから、歯科医に相談を。歯磨きは唾液腺の刺激にもなります。その意味でもまず歯磨きをきちんとおこないましょう。

先述したように麻酔治療はなるべく避けたいので、乳歯のうちから定期的に受診しましょう。どこの歯科を受診するかは、かかりつけ医に相談して紹介してもらうとよいでしょう。

『自分の子どもに「違和感」を覚えたら…“親でも気づけない”プラダー・ウィリー症候群（PWS）診断までの流れと治療法を徹底解説！』へ続く。

【つづきを読む】自分の子どもに「違和感」を覚えたら…”親でも気づけない”プラダー・ウィリー症候群（PWS）診断までの流れと治療法を徹底解説！