¡È¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¤¬Á´³«¡É±§ºé¡ÖÀ©Éþ¤Ç¿©¥Ñ¥ó¤òÒú¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤ò½éÄ©Àï¡×¡¡¡ØDOLCE ¡Ù¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î±§ºé¤¬¡¢¡ØDOLCE vol.19¡Ù¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤Ç½é·ÇºÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÎ¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡È¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡É¤¬Á´³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÊÂ¤Ö»ïÌÌ¤Ç¡¢±§ºé¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇò¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ó¥¥Ë¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿±§ºé
¡¡±§ºé¤Ï¡ÖDOLCE½é·ÇºÜ¤Ç¡¢Î¢É½»æ¤Þ¤ÇÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ß¤ß¤æ¤¬Æ±»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â·ÇºÜ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤¬½½Ì£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÉ½»æÎ¢É½»æ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬ËÜ¿Í¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈÀ©Éþ¤Ç¿©¥Ñ¥ó¤òÒú¤¨¤ÆÁö¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¾å¼ê¡ª¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Ï¸½ºß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë½é¤Î³®Àû¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£±§ºé¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¹¬¤»¡×¤È²¹¤«¤¤À¼±ç¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö²ò»¶¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¸ø±é¤â¤¼¤Ò¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±§ºé¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½DOLCHE ½é·ÇºÜ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªDOLCE½é·ÇºÜ¤Ç¡¢Î¢É½»æ¤Þ¤ÇÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ß¤ß¤æ¤¬DOLCE¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ»ä¤âDOLCE½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó·ÇºÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤ÆÉ½»æ¤Ï½½Ì£¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¡¢Æ±¤¸¹æ¤ÎÉ½»æÎ¢É½»æ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£²ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª»£±Æ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¥á¥¬¥Í»Ñ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤È¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡¢À©Éþ¤Ç¿©¥Ñ¥ó¤òÒú¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤ò½éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª(¾Ð)¤¹¤´¤¤¾å¼ê¡ª¡ª¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊý¤«¤éÆæ¤ÎÀä»¿¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢(¾Ð)
¡½¡½#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó ¤Ï¸½ºß³®Àû¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡¦Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó ¤Ç½é¤Î³®Àû¥Ä¥¢¡¼¡¢·§ËÜ¡¦»°½Å¡¦µÜ¾ë¡¦ºë¶Ì¡¦¿ÀÆàÀî¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª´û¤Ë2¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³®Àû¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡ª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ã±ÆÈ¸ø±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö»þ´Ö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª²ò»¶¤Þ¤Ç¤¢¤È»Ä¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¸ø±é¤â¤¼¤Ò¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤¦¤·¤Æ»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ªº£²ó»¨»ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤Ê¡©¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ±§ºé¤½¤·¤Æ #¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó ¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
