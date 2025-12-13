ベストセラー『戦争広告代理店』の著者が見た、ウクライナPR情報戦の真実

ロシアのウクライナ侵攻開始からまもなく4年が経とうとしている。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』2026年1月号より始まった新連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第1回

あれから四年…

「始まったぞ」

二〇二二年二月二十四日、午後二時過ぎのことだった。

当時NHKのプロデューサーとして海外向け英語テレビ放送の制作を担当していた私のスマートフォンから聞こえてきた局長のその一言で、私は第二次大戦後最大の戦争が始まったことを知った。

私の三十五年あまりのテレビ界での職業人生で、その勃発を知った瞬間が一生忘れない記憶として刻まれている事件は三回ある。二〇〇一年の九・一一、二〇一一年の三・一一が他の二つだ。だが、今回の戦争が遠く離れた自分自身の生き方にまで深い影響を及ぼすことになるとはその時は想像もしていなかった。

「あの衛星からなら、ロシア軍の動きも全部見えるのか？」と局長は聞いた。

ちょうどその時、いわゆるOSINT（オープンソース・インテリジェンス）の代表的な手法として、人工衛星のカメラから世界中の重大事象の動きを撮影して報道する番組「デジタル・アイ」を立ち上げ、衛星会社との契約も終えたところだった。初回は、終わったばかりの北京冬季五輪が大量の人工雪を使っていたことから、その環境への影響を探る、というテーマを考えていたところ、ウクライナに攻め込むロシア軍の動きを宇宙から暴く企画ができないか、というのが局長のリクエストだった。

「それは間違いなく見えると思います」

電話を切った後、とるものもとりあえずディレクターたちと連絡をとり、いままさに始まった欧州での大戦乱をテーマとする「デジタル・アイ」緊急特番の制作の準備に取り掛かった。

＊

それから四年近くがたったいま、私の東京の自宅の机上のPCには、ゼレンスキー大統領、トランプ大統領、そしてプーチン大統領の姿が毎日のように映し出されている。私はNHKを離れ、一人のクリエイターになった。立場は変わっても、開戦以来、ウクライナ侵攻の状況から目を離した日はない。自分の内側に湧き上がるとてつもない恐怖とともにそれを見てきた。

世界のSNSを通じて流れてくる、戦場の残虐な画像や映像を見て感じる恐怖、それももちろんある。しかし本当の怖さはそのようなことではない。東京にいる自分が、この戦争のおかげで命を落とすかもしれない、という恐怖だ。

侵攻でロシアが勝利し、国際政治での「法による支配」が崩れれば、中国が台湾に侵攻し、その余波が日本にも及んでくるからか？ いや、私はこんな単純な「ドミノ理論」を習近平氏が信じているとは思わないし、その判断はウクライナと関係なく行われるはずだ。

そうではなく、もっと恐ろしい、地球規模の恐怖だ。

侵攻が起きてすぐ、ゼレンスキー、という名のウクライナ大統領が、欧米や日本などのあらゆる主要メディアや議会にオンラインで登場し、SNSで発信して、武器の供与や、飛行禁止空域の設定という形でのNATO介入を願う言葉を熱烈に語り、巨大な国際世論のうねりが起き始めていた。

そこから連鎖的に起きるかもしれないエスカレーションの恐怖に、私は言葉を失ってしまった。情報戦が生み出す熱狂の先には、欧米とロシアの決定的な対立、最悪の事態としての直接対決、核使用、そして全面戦争……その可能性への道のりが、私の眼には瞬間的に見えてしまったのだ。

二つの「三角形」

この危機感は、その切迫度は多少和らいだとはいえ、いまも変わってはいない。

なぜそう思うのか、それには、私がノンフィクション作家としてのスタートを切った作品『戦争広告代理店』（講談社文庫）のエッセンスを語る必要があるだろう。

それは冷戦終結直後の一九九二年から一九九五年まで続いた、旧ユーゴスラビアのボスニア紛争において、大規模に攻められた側のムスリム人勢力（ボスニア政府）が、軍事的には圧倒的に優勢だったセルビア人勢力を、世界の世論（＝欧米の世論）を動かすことで逆転し、NATOの軍事介入を引き出して、当初思われていたよりはるかに有利な条件で紛争終結に導き、独立を勝ち取ったという現代史を詳細に描いたものだ。

そこには「PR情報戦」という欧米のプロのテクニックがあり、時にそれを専門とする民間企業やエキスパートの力を使うことで、軍事力においては劣勢だった国家や勢力が「逆転勝利」することがある。

この『戦争広告代理店』のPR理論の中心には二つの「三角形」が存在する。一つ目は、世論操作の主要な三種類のキャラクターであり、「演者」と「演出者」そして「敵」の関係性で作戦が遂行される。

「演者」とは、雄弁に自国の悲劇を語り、優れた表現力や目を引く外見でメディアの寵児になれる指導者や外相、スポークスマンだ。「演出者」はPR会社などに属するプロフェッショナルで、カメラの前でどう話すかなど表現のテクニックを「演者」に伝授し、そのネットワークを駆使して「演者」をメディアに露出させる。そして、そこで発信するメッセージにおいて、凶悪な「敵」を設定し、「現代のヒトラーだ」などと悪魔化して攻撃することで人々の心に強い印象を与える。いわば「メッセージのマーケティング」を遂行していくのだ。

そして二つ目の三角形が、アメリカの国際政策をどうやって動かすか、ワシントンDCにある三角形の理論だ。米政界においては、「ホワイトハウス」「議会」「メディア」がそれぞれに影響を及ぼしあってバランスが保たれている。だからそのうち一つを動かしたければほかの二つを動かせばよい。紛争に勝つには世界最強のアメリカの軍事力を動かせばよく、それを決めるのはホワイトハウスなので、そのためにはメディアと議会を動かせばよい、ということになる。

『戦争広告代理店』で描いたボスニア紛争では、「演者」はボスニア政府（ムスリム人勢力）のシライジッチ外相、「敵」はユーゴスラビア連邦（セルビア人勢力）のミロシェビッチ大統領、そして「演出者」は『戦争広告代理店』の主人公でもある米大手PR会社の幹部、ジム・ハーフ氏だった。

「泣かない赤ちゃんは、ミルクをもらえない」と、ボスニアのことわざを使って振り返るシライジッチ外相が、紛争直前にとった戦略は、来るべき紛争の「インターナショナライズ」すなわち「国際化」だった。もっとはっきり言えば西側諸国にとってそれまで縁もゆかりも関心も薄かった旧ユーゴスラビアの紛争に、彼らを「巻き込む」ことだった。

当時のアメリカは父親の方のジョージ・ブッシュ大統領の時代だったが、当初はこのヨーロッパの片隅での紛争にはアメリカの国益はかかっていないと見て、関与には消極的だった。ワシントンに出向いて直接当時のベーカー国務長官に助力を頼んだシライジッチ外相は冷たくあしらわれ、途方に暮れていた。

そこに仲介者の紹介で出会ったのが大手PR会社ルーダー・フィンのハーフ氏であり、その手練手管により、アメリカを中心とする主流メディアに「悪のセルビアに蹂躙されるボスニアの市民を救え」という大合唱を巻き起こし、ブッシュ（父）大統領がそれに応じて政策を変更し、ボスニア支援に舵を切らせることに成功したのだ。

歴史的に位置づければ、冷戦終結とともに、東西対決の単純な世界から混沌とした地域紛争の時代に突入し、それにともなって国際世論操作のPR情報戦が力を発揮するようになったことを鮮やかに見せたのがボスニア紛争だった。

それでは戦場でのボスニア紛争の実態がどうであったか、という点については、いまも検証が続いているが、情報機関があげてくるリポートを毎朝読んでいたという当時の国務省報道官、マーガレット・タトワイラーは、私の取材に対して「ボーイスカウトはどちらの側にもいなかった」と語っている。つまり、紛争当事者のすべてが手を汚していない無垢の存在ではない、という証言であり、後に国連の主導でオランダのハーグに開設された旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷（ICTY）においては、大多数のセルビア人側被告に対する有罪判決の中で、ムスリム人勢力側への有罪判決も出ている。

ちなみに、セルビア人勢力のトップであり、さきほどの「PR情報戦の三角形」の「敵」として悪魔化された国家指導者ミロシェビッチ元大統領も、国内の後継政権によって拘束されたうえハーグに送られ被告となり収監された。法廷の証言台にも立ち自らの弁護を行っていたが、判決を聞くこともなく、心臓病のため独房で獄死を遂げている。

つづく「ロシアに侵攻された時、ウクライナが仕掛けた巨大なPR情報戦とは？」では、ボスニア紛争とウクライナ侵攻の決定的な違いについて詳細に見ていく。

