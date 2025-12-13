¥í¥·¥¢¤Ë¿¯¹¶¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡ÖµðÂç¤ÊPR¾ðÊóÀï¡×¤È¤Ï¡©
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯4Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2002Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ì¾Ãø¡ØÀïÁè¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ù¤Ç¸½Âå¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¤òÎ¢¤ÇÆ°¤«¤¹PR¾ðÊóÀï¤Î¼ÂÂÖ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦¹âÌÚÅ°»á¡Ê¸µNHK¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡Ø·²Áü¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÔË¾¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊPR¾ðÊóÀï¡¡±é¼Ô¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤È¡ÖÍîÆü¡×¡Ù¤ÎÂè1²ó¡Ê¸åÊÔ¡Ë¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡ª
¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¤½¤Î¸å¤Î»°½½Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëPR¾ðÊóÀï¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢¡ØÀïÁè¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤â¸À¤¨¤ëÃøºî¡Ø¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊóÀï¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥µ¥Þ¡¦¥Ó¥ó¥é¥Ç¥£¥ó¤È¤¤¤¦PR¤ÎÅ·ºÍ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¤¥¹¥é¥àÀ»Àï»Î¤òÀðÆ°¤·¡¢¥Æ¥í¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¸¥Ï¡¼¥É¡×¤Î±¿Æ°¤¬¤³¤ÎPRÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Î³ÆÊ¬ÇÉ¤äIS¤â°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÀ¤³¦¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¦PRÀïÎ¬¤Î»È¤¤¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸½¤ì¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ÆÈ¬Ç¯´ÖÂçÅýÎÎ¿¦¤ò¤Ä¤È¤á¡¢Ç¤´üÃæ¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Æó¡»°ì¼·Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦°Û·Á¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¸½¤·¡¢À¤³¦¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂà¾ì»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬Ë½ÅÌ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÆ¹ñµÄ²ñµÄ»öÆ²¤òÀêµò¤¹¤ë»öÂÖ¤Þ¤Çµ¯¤¡¢º®ÌÂ¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤«¤é»°½½Ç¯¤¿¤Ã¤¿Æó¡»ÆóÆóÇ¯Æó·î¡¢¥¹¥é¥Ö·ÏÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤È¶¦ÄÌ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤°¤Ë¡ØÀïÁè¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿PR¾ðÊóÀï¤¬¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤Î¿ô½½ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î´ã¤Ë¤È¤Ó¤³¤ó¤Ç¤¤¿¡£
º£²ó¤â¡¢¡Ö»°³Ñ·Á¤ÎÍýÏÀ¡×¤¬Î©¤Á¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Î»°³Ñ·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö±é¼Ô¡×¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¡ÖÅ¨¡×¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±é½Ð¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎPR¤Î¥×¥í¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤ÈÆ±¤¸¾ðÊóÀï¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥é¥¤¥ºÀïÎ¬¤¬¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñ¡¹¤ò¡Ö´¬¤¹þ¤à¡×¤³¤È¤Ç·³»ö»Ù±ç¤ä²ðÆþ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»öÎÏ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤ÈÁê»÷·Á¤ò¤Ê¤¹µðÂç¤ÊPRÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾ðÊóÀï¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÀïÁè¤Ê¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤Ç¾ðÊóÀï¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥í¥·¥§¥Ó¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÀ¤³¦¤òÌÇË´¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀïÎ¬³ËÊ¼´ï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤ò¤¤¤¯¤éÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¹ö»à¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢³Ë»ÈÍÑ¤Î¶²¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î°ìÂ¸¤ÇÀïÎ¬³ËÊ¼´ï¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤âÁ´°÷¤¬»à¤Ì¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤â¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤â¤À¡£
¤³¤Î¶²¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ººÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆó¡»ÆóÆóÇ¯¤Î½©¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ï³ËÀïÁè¤òÂÎ¸³¤¹¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎµÞÂ®¤Ê¹¶Àª¤Ë¥í¥·¥¢·³¤¬¸åÂà¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿Àï¶·¤ÎÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢·³ÆâÉô¤ÎÄÌ¿®Ëµ¼õ¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢·³¤¬³ËÊ¼´ï¤ò»È¤¦²ÄÇ½À¤Ï50¡ó°Ê¾å¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍÞ»ß¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤·Àè¼è¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¡ÊÆó¡»Æó¸ÞÇ¯¡Ë¤Î¹Åç¸¶Çú¤ÎÆü¤ËÅò粼±ÑÉ§¹Åç¸©ÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³ËÍÞ»ß¤¬Í¸ú¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍÞ»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¨¡×¤¬¹çÍýÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï·èÄêÅª¤ÊÌ·½â¤À¡£
¤Þ¤µ¤«¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤Î¿¯¹¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤â¤Ï¤ä¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ò¶ËÅÙ¤Ë¶²¤ì¤¿°ú¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÍð¤ìÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¤·¿¯¹¶¤ÎÃæ»ß¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï°ÊÁ°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÁ´À¤³¦¤ËPR¾ðÊóÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤òµö¤¹¤Ê¡ª¡×¤Î¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤¬ÄÅÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤ê¡¢ËÜÍè¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ëÃÎÎÏ¤È¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÍÎÏ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÎÇÈ¤Ë¤Ï¹³¤·¤¤ì¤º¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î·³»ö»Ù±ç¤ä²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¥í¥·¥¢¤ò·èÄêÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Î»þ»ä¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤Î¾ðÊóÀï¤Î¼èºà¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤ê¡¢ËÜ¤â½ñ¤¤¤ÆÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤À¤È¡Ö¤¤¤¤µ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤¬Â¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¶È¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤«¤éÊ¶Áè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Âç¤¤Ê¿´¤ÎÉéÃ´¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸»à¤¬¤½¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¿©»ö¤¬¤Î¤É¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤â°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤ë¿ô¥õ·î¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤À¤¬·ë¶É¡¢»ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶á¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤»à¤Ë¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿Æó¡»¡»¡»Ç¯Åö»þ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ðÊó¡¦±ÇÁü¡¦²èÁü¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡£ÃÏµåÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¿À¤Î´ã¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°ÄÇÛ¤ÇÐíâ×¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ëÃî¤ÎÌÜ¤â»ý¤Á¡¢Ê¶Áè¤È¤½¤ì¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦¤ÎÆ°¤¤ò¡ÖÌÜ·â¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ò»ÍÇ¯¶á¤¯Â³¤±¡¢»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥¹¥é¥Ö·÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÆî¥¹¥é¥Ö¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤ä¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÀïÁè¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ù¤Î¼èºà·Ð¸³¤ÇÂÎ´¶Åª¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡ÖÅì¥¹¥é¥Ö¡×¤Ï¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤ËÈÖÁÈÀ©ºî¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤½¤ÎÊ¸²½¤ä¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àï¤¤¤Îµ¢¿ö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÜ¤«¤éÎÚ¤ÎÂÎ¸³¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
Îò»Ë¤ÎËâ¶¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤«¤é
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÀï¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥º¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÂÎ¸³¤òÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¶¦Í¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤È¤¤¤¦º£À¤µªÃæÈ×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦À¤³¦»Ë¤Î°ìÂçÅ¾´¹ÅÀ¤òÌÜ·â¤·¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¼«¿È¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«Ê¬¤Î¸«Êý¤ä»ëºÂ¤òÊÑ¤¨¤¿¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤º¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ðÊó¸»¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¼«¿È¤ÎÃÎ¸«¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¿®Íê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÀ¼Ô¤Î¸ÀÀâ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÊÑ²½¤â´Þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¿Ç°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎÂ¦¤ÎPRÀïÎ¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Âç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¤ÏÀ¤¬¡¢Ê¶ÁèÅö»ö¼Ô¤Î°ìÊý¤Î¼çÄ¥¤ËÊÐ¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£µ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¤¶õµ¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤³¤½¡Ö¾ðÊóÀï¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤Ë×ÖÅÙ¤»¤º¡¢¥¿¥Ö¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê°Õ¼±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Î¡Ö¿¯Î¬¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡Ö¿¯¹¶¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¿¯Î¬¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤½¤Î¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¿¼¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥í¥·¥¢¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡¢¥Î¥ë¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬³«Àï¼·¥õ·î¸å¤ËÇúÇË¤µ¤ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤äÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¥í¥·¥¢¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÏÀÍýÅª¤Ê¸«Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¢¥¾¥Õ³¤¤ò¸«ÅÏ¤¹¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î·ãÀïÃÏ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬·ã¤·¤¤¹¶·â¤ÎËöÃ¥¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤òÀ¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Æó¡»°ì»ÍÇ¯¤Ë¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¡¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¡×¤È¤«¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¼«ÌÀ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¤¿¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡Ë¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¾ï¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©
¤¤¤Þ¡ÖÇ§ÃÎÀï¡×¤ä¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ¸ì¤¬ÆüËÜ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¡ÖÃæÏª¤Î¾ðÊóÀï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡²¤ÊÆ¤Î¼óÇ¾¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸½¤ì¤ë¸ÀÀâ¤Ï¡ÖÇ§ÃÎÀï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÇ§ÃÎÀï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ç§ÃÎÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖÇ§ÃÎÀï¡×¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¸«Êý¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¶²¤í¤·¤¤¡£¼«Í³¤Ë¤â¤Î¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤À¡£ÌäÂê°Õ¼±¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ±¢ËÅÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢È¿Àï¡¦Ê¿ÏÂ¤ò»Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Ê¼´ï¶¡Í¿¤¬²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¡¢·³¼û»º¶È¤¬ÂçÌÙ¤±¤¹¤ë¾õ¶·¤ÏºÂ»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¤Ï»¦½ýÊ¼´ï¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÁ÷¤Ã¤ÆÆüËÜ¤âÉð´ïÍ¢½ÐÂç¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ç¡¢PR¾ðÊóÀï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â·ã¿Ì¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóÀï¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì´üÌÜ¤È¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎPRÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥¹¥Ë¥¢Ê¶Áè¤Î»þ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ô¹ñ¤ÎÌò³ä¤¬ÈôÌöÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡¢¡Ö¿Æ²¤ÊÆ¡×¤ÎPRÀïÎ¬¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤È¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢í´í°¤Ê¤¯¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤ä²¤½£¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¤¥í¥·¥¢¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÂçÎÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬¤Ê¤¼²¤ÊÆÎ®¤Î£Ð£ÒÀïÎ¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÀö¤¤Ä¾¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢·èÄêÅª¤ÊÌä¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ðÊó¡¢ÀïÁè¡¢À¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤¤¤Þ¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¡ØÀïÁè¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ù¤Î¼èºà¡¦¼¹É®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ë´Ö¤Ë¤âÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤ÎÄ©Àï¤À¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤³¤Î´í¸±¤ÊÀï¤¤¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯½ª¤ï¤ê¡¢À¤³¦¤¬´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æó½½°ìÀ¤µª¤ÎÎò»Ë¤ÎËâ¶¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¼¡²ó¡¢Æó¡»ÆóÆóÇ¯Æó·î¤Î¤½¤ÎÁ°¤Î¡¢¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿Æü¡¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥ï¡¼¥×¤·¡¢À¤³¦¤¬ÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤òÃÎ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÀïÁè¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¸«¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊPR¾ðÊóÀï¤Î¿¿¼Â
