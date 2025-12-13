「ベントはなぜできない!?」 菅総理の激怒…「決死隊を作ってやります」吉田所長の”覚悟”の答え

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

2011年3月12日、菅総理は福島第一原発を視察し、ベントができない理由を厳しく問いただした。本社から急遽駆け付けた東京電力の武藤栄副社長は現場の状況を説明できず、吉田所長が「決死隊を作ってやります」と言及したことでようやく事態は落ち着いた。事故後、吉田は当時を振り返って、「現場は大変ですよということは言いましたけれども、何で大変かということですね、十分に説明できたとは思っていません」と証言している。

総理大臣による視察

「ヘリコプターを降りるなり、『なんでベントできないんだ？』って話になって、これはまったく僕も本当に考えてもなかったことでした」

事故発生から一夜明けた3月12日早朝、福島第一原発の運動場にヘリコプターで降り立った菅総理大臣を出迎えたときのことを、武藤栄（むとうさかえ）はそう振り返った。東京電力の原子力部門トップで、副社長だった武藤は、事故直後、福島第一原発から5キロ離れた大熊町にあるオフサイトセンターで、自治体への対応に追われていた。そこで総理大臣が急遽、視察に来ることを知らされ、自ら出迎え役を務めたのだ。

「菅さんは僕がきちんと答えないものだから、なおのこと苛立ったと思うのだけれども『なんでできないんだ』『いつになったらできるんだ』『どうしてできないんだ』って、そういう調子でした」

武藤は、事故から3ヵ月後に副社長を退任。東電の顧問に就任したが、翌年の3月末、顧問制度が廃止された後は、社内の役職についていない。

目的はベントの実施だった

事故から3年半近くがたった2014年の夏以降、取材班は、武藤と複数回にわたって面会を重ね、事故の対応について多くの証言を得た。このなかで、武藤が強く印象に残っている場面として語ったのが、1号機のベントに向けて苦闘を続けていた現場に、突然菅総理大臣が現れ、厳しい口調で詰問されたときのことだった。

武藤は、総理大臣の視察の目的がベントを実施させることだったとは、夢にも思っておらず、面食らったことを詳細に語っている。ただ、このとき、現場で何が起きているのか把握できていなかったとも話している。なぜベントができないのか、何を解決しなければならないのか、現場の人間以上に知識を持ち合わせているわけではなく、現場への問い合わせもあえて控えていたという。

武藤からベントの状況について満足する回答を得られないまま、菅は午前7時すぎ、免震棟2階の緊急時対策室本部の隣にある会議室に入る。吉田はまだ来ていなかった。

緊迫した空気のなか、武藤は「電源が無くて苦労しているんです」とベントができない過酷な状況をなんとか説明しようとした。しかし、即座に菅が「なぜ無いんだ」と細かく問い詰め始め、武藤は答えに窮してしまった。ヘリコプターで降り立ったときと、同じ調子のやりとりが再現されそうな予感が走った。

そのときだった。吉田が会議室に入ってきた。手には1号機の原子炉建屋の図面を持っていた。吉田は、図面に記された弁のいくつかを指さしながら、「電源が無いので、建屋に入って、この弁とこの弁を開かなければならない」と具体的に説明し始めた。それまで苛立っていた菅の雰囲気が変わった。

最大の目的は「意思疎通」

武藤が振り返る。

「『こことここをやらなくちゃいけないけれども、今こんなことやってます』って。詳しい話をしたら、ちょっと落ち着いたんです。だから、たぶんそれで吉田を信頼できると思ったんじゃないですか」

ベント実施を繰り返し求める菅に対して、このとき、吉田は「決死隊」という言葉を初めて口にする。「決死隊を作ってやります」。吉田は「決死隊」という言葉を2回口にして、必ずベントを実施すると確約した。それまで激しく詰め寄っていた菅も、吉田の言葉を受けて、落ち着きを取り戻した様子で、午前8時すぎに福島第一原発をあとにする。

菅は、福島第一原発に乗り込んだ理由を、政府事故調の聴取で、「現地の責任者と（中略）コミュニケーションができないと、つまり判断ができませんから（中略）現地の責任者とちゃんと意思疎通したいというのが最大の目的です」と語っている。そのうえで「吉田所長というのは、私の感覚の中では非常に合理的にわかりやすい話ができる相手だと。（中略）それが後々のいろんな展開の中で非常に役に立ったと思います」と振り返っている。

一方、吉田は、菅とのやりとりについて、「なかなかその雰囲気からしゃべれる状況ではなくて、現場は大変ですよということは言いましたけれども、何で大変かということですね、十分に説明できたとは思っていません」と証言している。

