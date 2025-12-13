¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û£Ç£Éºå¿ÀJF¤â¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¡µ©¤Ë¸«¤ëÂçº®Àï¤Î¡Ö£²ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
£²ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡£²ºÐÌÆÇÏ¤Î½÷²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤¬12·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Î£²ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¤Ï¤½¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Îº®Àï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë£Ç·¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¡Ê10·î25Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¤¿¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¶þç§±ê¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°úÂà¡£ºå¿ÀJF¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡Ê11·î£±Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤â¤½¤Î¸å¤Ë¸Î¾ã¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤¿ÍÎÏ£²Æ¬¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç¤¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡Ê¹õË¹¡Ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤Âå¾å°Ì¤ÎÁÇ¼ÁÇÏ¤¿¤Á¤â²¿Æ¬¤«¡¢¹¥¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¢¤È¤ËÉé½ý¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿º®Àï¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢À¤Âå¤Î´é¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ö¼çÌò¸õÊä¡×¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡£ºå¿ÀJF¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸õÊä¤Ø¤È°ìÌöÉâ¾å¤¹¤ëÂ¸ºß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î£²ºÐÌÆÇÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤ò¤³¤³¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£²ºÐÌÆÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡Öºå¿ÀJF¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¾®Î³¤Ê°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢º£Ç¯¤ÎÌÆÇÏÀïÀþ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëÇÏ¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤ÇÏ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¡ÊÍè½Õ¤Î¡Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÎÌÆÇÏÀïÀþ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµ©¤Ë¸«¤ëº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ¾²Á¤âÂç¤¤¯³ä¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢£µ°Ì¤Ë¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¤ÎÎ¾»á¤¬³Æ¡¹¤Î£±°Ì¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤Î¤â¤ß¤¸£Ó¡Ê10·î19Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¸¥ç¥ï¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¿Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¤È¡¢£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¾Þ¡Ê11·î30Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤À¡£
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Ö»¥ËÚ¡¦¼Ç1500£í¤Î¥ì¡¼¥¹¡Ê£¹·î£¶Æü¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¸¥ç¥ï¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ï°È¾å¤ÎÉÍÃæ½Óµ³¼ê¤¬Ä¾Àþ¤Ç¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤Î³Ú¾¡¤Ç¤·¤¿¡££²ÀïÌÜ¤Î¤â¤ß¤¸£Ó¤Ç¤â²´ÇÏÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¡£¤½¤³¤Ç£²Ãå¤ËÂà¤±¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ê²´£²ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Â³¤¯£Ç¶µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÊÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤È¤Î¡ËÎÏ¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê£±Æ¬¤Ç¤¹¡×
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤ÎÊì¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤Ï¡¢¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹ñÆâ³°¤Ç£Ç£É¤ò£²¾¡¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÈÕÀ®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£²ºÐ»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁá¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¥¥º¥Ê¤â¡¢¼«¿È¤Ï£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢»º¶ð¤â¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤¬£Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î»þ´ü¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î·ì¶Ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉãÊì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±ÇÏ¡£Á°Áö¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¾Þ¤âÃåº¹°Ê¾å¤Î´°¾¡¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤«¤é´Ö³Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºå¿ÀJF¤ò¥¹¥¥Ã¥×¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿Ø±Ä¤Î»ÑÀª¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡£´°Ì¤Ë¤Ï¡¢¹üÀÞ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏËÒ¾ì¤ÇµÙÍÜÃæ¤À¤¬¡¢Áá¤á¤ÎÉüµ¢¤¬³ð¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅÚ²°»á
¡ÖÈ¾·»¤¬º£Ç¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È¤¤¤¦ÎÉ·ì¡£¤½¤Î·»¤ÎÉã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤«¤éÆ±ÇÏ¤ÎÉã¤Ï¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÌÆÇÏ¸þ¤¤Î·Ú²÷´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤â·è¤·¤ÆÅ¬µ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤êº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£ÁêÅö¤ÊÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½Õ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³°Ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¿Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¡££Ç·Ãæµþ£²ºÐ£Ó¡Ê£¸·î31Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç²´ÇÏÁê¼ê¤Ë£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡Ö²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤«¤é¤·¤Æ¤â1400£í¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÏ¾ì¤Î¤¤¤¤ºå¿À¡¦¼Ç¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢µ÷Î¥¤Ï¹îÉþ²ÄÇ½¤È¸«¤Þ¤¹¡£´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯²æËý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºå¿ÀJF¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¥ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢Íè½Õ¤Î£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À®Ä¹ÎÏ¤ÇÂ¾ÇÏ¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£¤½¤³¤Ç¾å°Ì¤òÁè¤¦¤Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë¢¡£Ç£Éºå¿ÀJF¤Î¹ÔÊý¤â¸«¤¨¤ë!?¡¡¡Ö£²ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾å°Ì£²Æ¬¤Ï¡©¡ä¡ä