¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÛÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çµð¿Í¤ËÉé¤±Â³¤±¤¿ºåµÞ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ²±¡Ö»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Î»þÅÀ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡º£Ç¯£¶·î¤ËÀÂµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº»á¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àè·î11·î21Æü¤Ë¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡Ù¤Ë¤ÆºòÇ¯£¸·î¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿Ï¢ºÜ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¸¤ÇÄ¹Åè»á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Î©¶µÂç³ØÌîµåÉô½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¡¦¸µ±ÊÃÎ¹¨»á¤¬¡¢Ä¹Åè»á¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿15¿Í¤Î±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò¼èºà¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î°ìºý¡£ËÜÃø¤è¤êÄ¹Åè»á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»þÂå¤Ë±è¤Ã¤ÆÈ´¿è¤·¡¢£µÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ëÂè£´²ó¡£
¡Ú¤È¤Ë¤«¤¯ON¤ÎÊÉ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡Û
Ä¹Åè¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡¢²¦¤òÍÊ¤¹¤ëµð¿Í¤Ë¡¢ºåµÞ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç5ÅÙÇÔ¤ì¤¿¡¡photo by Kyodo News
¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎV9¡Ê¥ê¡¼¥°£¹Ï¢ÇÆ¡¦£¹Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ï29ºÐ¡¢²¦Äç¼£¤Ï³«Ëë¸å¤Î£µ·î¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÆÅÄ·®¡¢ÅÚ°æÀµ»°¡¢¹õ¹¾Æ©½¤¡¢¹âÅÄÈË¤é¤¬ÏÆÌò¤È¤·¤ÆON¤ò»Ù¤¨¤ëÉÛ¿Ø¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µð¿Í¤ÎV9»þÂå¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ïµð¿Í¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤ß¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¡¡1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹ÃÓÆÁ»Î¤ÏÄ¹Åè¤È£¸ºÐ°ã¤¤¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø½Ð¿È¤Î±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¹¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÎ©¶µ¤Ç£¸ËÜ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤µÏ¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡ÊË¡À¯¡ËÂç³Ø»þÂå¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç£³ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡Ä¹ÃÓ¤Ï1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤ÎÂè£±²ó¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ºåµÞ¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼çË¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Ä¹ÃÓ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ£³¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µð¿Í¤Î»ÍÈÖ¤òÂÇ¤ÄÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊºåµÞ¤Ë¡ËÆþÃÄ¤¹¤ë»þ¤Ë¡ØÇØÈÖ¹æ£³¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢¡Ø¤â¤·³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é......¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¡Ø£³¡Ù¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯¡¢ºåµÞ¤Ï¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¡¢µåÃÄÁÏÀß½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£»ÍÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Ä¹ÃÓ¤ÏÂÇÎ¨.281¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬µð¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Îµð¿Í¤Ï£²°Ì¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë12¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Íª¡¹¤È£³Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ËÂè£±Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¾µÜµå¾ì¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥¹¤«¤é¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁºåµÞ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÀèÆ¬¤¬Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¡¢Â³¤¤¤ÆËÒÌîÌÐ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡Àï¤¦Á°¤Ë¾¡Éé¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£Á´Éô¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¾ìÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡Ø¤Û¡Á¡Ù¤È¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤â¤¦¡¢Îý½¬¤Î»þÅÀ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡¡
¡¡ºåµÞ¤Ï£²¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¡¢µð¿Í¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤ª¤Þ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£°ìÊý¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Îµð¿Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ON¤ÎÊÉ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ãå¿´¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çµð¿Í¤ËÇÔ¤ì¤¿ºåµÞ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¡¢1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯¤âÂ³¤±¤ÆÀ©¤·¡¢£³Ï¢ÇÆ¡£Î¾Ç¯¤È¤âÄ¹ÃÓ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âµð¿Í¤Ë£²¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö£²Ç¯ÌÜ¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ÏÁêÅö¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤¬¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢µð¿Í¤Ëµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²¾¡¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â£³¤Ä¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ú¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Û
Ä¹Åè¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ3¤ò¤Ä¤±¡¢ºåµÞ¤Î»ÍÈÖ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÃÓÆÁ»Î¤µ¤ó
¡¡1970¡Ê¾¼ÏÂ45¡ËÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºåµÞ¤À¤¬¡¢Íâ1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤ÏÇÆ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡Ö1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»³ÅÄµ×»Ö¡Ê£±°Ì¡Ë¡¢²ÃÆ£½¨»Ê¡Ê£²°Ì¡Ë¡¢Ê¡ËÜË¡Ê£·°Ì¡Ë¤¬¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³ÅÄ¤¬22¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.37¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢Ê¡ËÜ¤¬67ÅðÎÝ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£»°ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤¬ÂÇÎ¨.321¡Ê¥ê¡¼¥°£²°Ì¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ä¹ÃÓ¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Øº£Ç¯¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´·¤ì¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ë¤â¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢µð¿Í¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡½¡½µð¿Í¤Î»ý¤ÄÄìÎÏ¤òºåµÞ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö80¡ó¡¢90¡ó¤Ï¾¡¤Á¤À¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¡¢ºåµÞ¤è¤ê¤âµð¿Í¤Î³ÆÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤Î1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡Ê¸å³Ú±àµå¾ì¡Ë¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï£¹²óÎ¢¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¤Þ¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤ò£²°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££±ÂÐ£°¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ºåµÞ¤¬¾¡¤Æ¤Ð£²¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÍø¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¨¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬»³ÅÄ¤¬Åê¤²¹þ¤ó¤À£³µåÌÜ¤ò²¦¤¬¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ºåµÞ¤Ï£±¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìµå¤ÎÉÝ¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µð¿Í¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡ØON¤È¤ÏµëÎÁ¤¬°ã¤¦¤«¤é¡Ù¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡ºåµÞ¤ÏÍâ1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤ËÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢£±¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢£µ²óÄ©Àï¤·¤Æ¡¢Á´Éô¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££¹Ï¢ÇÆ¤Î¤¦¤Á¡¢£µ²ó¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Èà¤é¤¬µð¿Í¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Åè¤¬°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Õ¥é¥¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤¬Ê¨¤¯¡Û
ºåµÞ¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡×Ê¡ËÜË¤µ¤ó
¡¡1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇºåµÞ¤«¤é£·°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡ËÜ¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ï1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯¤À¡£
¡Ö¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤ÎËÍ¤Ï¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¸«¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Í¡£ÂÇµå¤Ï¶¯Îõ¤À¤·¡¢±¦¤Ëº¸¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¤·¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê......¡Ù¤È¤¦¤Ê¤é¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£Ä¹Åè¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤â¿È¤Î¤³¤Ê¤·Êý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êµð¿Í¤Ï¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿ºåµÞ¤Ï¡¢ÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢µð¿Í¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤òÍâ½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢Ê¡ËÜ¤Ï75ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤ÆÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Î1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë106ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºåµÞ¤Ï1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤â1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯¤â£±¾¡£´ÇÔ¤Çµð¿Í¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ï¤¢¡Á¡Ù¤ÈÊ¨¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºåµÞ¤ÎÁª¼ê¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³ÅÀ¤¯¤é¤¤¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê½Ð¤ë¤À¤±¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ON¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁ´ÉôÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ÂÇµå¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£º£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥»¡¦¥Ñ¤Î¸òÎ®Àï¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÇúÈ¯¤ò¿È¶á¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÉÝ¤µ¤ò¿¡¤¤µî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ä²¦¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ä¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¸«¤»¤é¤ì¤ë¡£ÃÎ¤é¤ó¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÆ¬¤Ë¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Í¡×
¡¡1974¡Ê¾¼ÏÂ49¡ËÇ¯¡¢µð¿Í¤ÎV9»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ä¹Åè¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºåµÞ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹Åç¥«¡¼¥×¤ò²¼¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤¬¹Åç¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¿¤Í¡£¡Øµð¿Í¤È¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡Ù¤È¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¡ØÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¹Åç¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤ê¤ã¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ä¤í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡1976¡Ê¾¼ÏÂ51¡ËÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢ºåµÞ¤ÏÄ¹Åè´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ëµð¿Í¤ÈÀï¤¤¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¡£ÍâÇ¯¤âµð¿Í¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Îµð¿Í¤Ë¤Ï¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£²¦¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤ä¤é¤ìÂ³¤±¤¿¤«¤é¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Îº¢¤Îµð¿Í¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î²¦¼Ô¤À¤«¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢V9»þÂå¤Îµð¿Í¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¤Ç¤â¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëµð¿Í¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×
Âè£³²ó¤òÆÉ¤à¡ä¡ä¡äÅÄÊ¥¹¬°ì¤ÈÆ£ÅÄÊ¿¤Î¾Ú¸À¡¡µð¿Ívsºå¿À¡¢"ÅÁÅý¤Î°ìÀï"¤Ç¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº