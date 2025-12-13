¡Ö¸¦½¤À¸¡Ê¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥«¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ë¡×½ñÉ¾¡¡½ªÃåÅÀ¤Î¤Ê¤¤Î¹¤òÂ³¤±¤ëËÁ¸±¼Ô
¡¡Àî¤ÏÎ®¤ì¡¢¿Í¤ÏÎ¹¤·¡¢ËÜ¤ÏÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡£Á´ÊÓ¡Ê¤¼¤ó¤Ú¤ó¡Ë¡¢°ÜÆ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿¾®Àâ¤À¡£
¡¡°ì¶åÈ¬ÆóÇ¯¤Î½é²Æ¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ï¡¢½ñÀÒ¼è¼¡²ñ¼Ò¤Î¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤È¸À¸ì¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ±Î½¤¿¤Á¡£¼ò¤È±ìÁð¡Ê¤¿¤Ð¤³¡Ë¤ÈÎø¡£¿·Á¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤®¤Ä¤®¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÎÆü¾ï¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Î´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¤ä¾ÇÁç¡¢¹¥´ñ¿´¤äÍßË¾¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸Ç¯º¢¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤¬á´¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¡Ë¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ½ñ¤ÎÉñÂæ¤ÏÎäÀï²¼¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¡£Ê¬¸ü¤¤ÊÉ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤òÅìÀ¾¤Ë³Ö¤Æ¡¢À¤³¦¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ËÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø´é¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÉ¡×¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤ÎÆâ¤È³°¤ËÊ¬Îö¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ê¬Îö¤ÏÀ¸À®¤Î·Àµ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÆâ¤È³°¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦¡¢¤½¤Î¶³¦¤«¤é¿·¤¿¤Ê´¶³Ð¤¬Ë¨¡Ê¤¤¶¡Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤¬Æüµ¤ËÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¥ê¥º¥à¤È´¶À¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÎÏÃ¤¹¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÎÄ¾Ù£¡Ê¤Á¤ç¤¯¤»¤Ä¡Ë¤µ¤È¤ª¤«¤·¤ß¡£µ¢Â°¤â¸ÀÍÕ¤âÂ¾¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸À¸ì¤¬°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎäÀï¤È¤¤¤¦»þÂå¾õ¶·¤ÏÇØ·Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÀïÁè¤ÈµÔ»¦¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤ÆÊÉ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÎÊâ¤¯³¹Ï©¤ä½Ð²ñ¤¦¿Í¤Ó¤È¤Ë±¢±Æ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ¤¬²õ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ë¥¯¤¬¥æ¡¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ê¡Ä¡Ä¡£Àä¤¨¤º°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º³¹¤òÊâ¤¡¢Î¹¤Ë½Ð¡¢Â¾¼Ô¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£½ªÃå±Ø¤Î¤Ê¤¤Î¹¤Î¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ïº£¤âÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤òÎ®¤ì¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡¢¤½¤ì¤Ï»þ´Ö¤À¡£»þ¤âÀî¤â¡¢Î®¤ìÂ³¤±¤ë¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡£Èà¤é¤ËÊû¤²¤ë¡¢ËÜ½ñ¤Ï¼¾¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤ÈÔ²Î¡Ê¤Ð¤ó¤«¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤ËÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÎ®¤ì¤ëÀî¤ò¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÏËÁ¸±¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁæ¡Ê¤³¡Ë¤®Â³¤±¤ë¡£
¤¿¤ï¤À¡¦¤è¤¦¤³¡¡1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡¦»í¿Í¡£¡Ø¸¤Ì»Æþ¤ê¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¡£¡Ø¸¥Åô»È¡Ù±ÑÌõÈÇ¤ÇÁ´ÊÆ¿Þ½ñ¾ÞËÝÌõÊ¸³ØÉôÌç¼õ¾Þ¡£