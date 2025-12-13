´¨¤¤Åß¤ÏÄÉ¤¤¿æ¤¤¬Áý¤¨¤ë¡ÄÄÉ¤¤¿æ¤¤Ï¥¬¥¹Âå¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤¿æ¤1²ó¤Î¥¬¥¹Âå¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÉ¤¤¿æ¤1²ó¤Î¥¬¥¹Âå¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
ÄÉ¤¤¿æ¤¤Ë¤«¤«¤ë¥¬¥¹Âå¤Ï¡¢ÍáÁå¤ÎÅòÎÌ¡¦¤ªÅò¤ÎÎä¤á¶ñ¹ç¡¦¥¬¥¹¤Î¼ïÎà¡ÊÅÔ»Ô¥¬¥¹¤«LP¥¬¥¹¤«¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤ÎÍáÁå¡ÊÌó180～200L¡Ë¤Ç¡¢¿å²¹¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÎä¤á¤¿¾õÂÖ¤«¤éÄÉ¤¤¿æ¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¥¬¥¹Âå¤ÎÌÜ°Â¤Ï°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ò°ì²óÊ¨¤«¤¹ºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÎÁ¶â¡á¿å²¹¤ò¾å¤²¤ë²¹ÅÙ¡ß¿åÎÌ¡àÇ®¸úÎ¨¡àÈ¯Ç®ÎÌ¡ß½¾ÎÌÃ±²Á
¤³¤Î·×»»¼°¤ò¤â¤È¤ËÅÔ»Ô¥¬¥¹¤È¥×¥í¥Ñ¥ó¤Î¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡Ê13A¡Ë¡ÄÌó15～30±ß¡¿1²óÄøÅÙ¤Î·Ú¤¤ÄÉ¤¤¿æ¤¤«¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï50～70±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê
LP¥¬¥¹¡Ê¥×¥í¥Ñ¥ó¡Ë¡ÄÌó35～60±ß¡¿1²óÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï100±ßÁ°¸å¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢LP¥¬¥¹¤ÏÅÔ»Ô¥¬¥¹¤è¤ê¤âÃ±²Á¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÄÉ¤¤¿æ¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âLP¥¬¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¥¬¥¹Âå¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬3～5ÅÙÄøÅÙ¤·¤«²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ú¤¤ÄÉ¤¤¿æ¤¤Ê¤éÈæ³ÓÅª°Â¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙº¹¤¬10ÅÙ°Ê¾å¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±É¬Í×¤ÊÇ®ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÄÉ¤¤¿æ¤1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¥¬¥¹Âå¤âÂç¤¤¯¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÉ¤¤¿æ¤¤è¤ê¥·¥ã¥ïー¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡×¤³¤È¤â
ÄÉ¤¤¿æ¤¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î¥·¥ã¥ïー»ÈÍÑ¤ÎÊý¤¬¥¬¥¹¤òÂ¿¤¯¾ÃÈñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ç40ÅÙÁ°¸å¤Î¥·¥ã¥ïー¤ò1Ê¬´Ö»È¤¦¤È¡¢4～5±ßÄøÅÙ¤Î¥¬¥¹Âå¤¬¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ê¬¤Ç40～50±ßÁ°¸å¡¢20Ê¬¤Ç¤Ï100±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë»î»»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾ò·ï¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥ïー¤òÄ¹»þ´Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¿æ¤1²óÊ¬¤äÍáÁå1ÇÕÊ¬¤Î¤ªÅòÄ¥¤ê¤Ë¶á¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥¬¥¹Âå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µëÅò´ï¤Î¼ïÎà¤ä¸µ¤Î¿å²¹¡¢¥¬¥¹¼ï¡ÊÅÔ»Ô¥¬¥¹¤«LP¥¬¥¹¤«¡Ë¡¢³Æ²ÈÄí¤Î¥¬¥¹ÎÁ¶âÃ±²Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤´¼«Âð¤ÎÎÁ¶âÃ±²Á¤ä»ÈÍÑÎÌ¤«¤é³µ»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÄÉ¤¤¿æ¤¤Î¥¬¥¹Âå¤òÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡
Åß¾ì¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Î¹©É×¤ÇÄÉ¤¤¿æ¤¤Ë¤«¤«¤ë¥¬¥¹Âå¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÀáÌóÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥Õ¥¿¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤á¤ë
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç®¤¬¤É¤ó¤É¤óÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤ªÅò¤ÎÎä¤áÊý¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÆþÍá¤Î½çÈÖ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¶á¤Å¤±¤ë
²ÈÂ²¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤¬¿ô»þ´Ö¶õ¤¯¤È¡¢Åò²¹¤¬²¼¤¬¤êÄÉ¤¤¿æ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±½çÈÖ¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¿æ¤¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¥¬¥¹ÂåÀáÌó¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
3¡¥ÄÉ¤¤¿æ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹â²¹º¹¤·Åò¡×¤ò»È¤¦
µëÅò´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¿æ¤¡×¤È¡Öº¹¤·Åò¡×¤Î2¤Ä¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£º¹¤·Åò¤Ï¹â²¹¤Î¤ªÅò¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤Î¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤¿æ¤¤è¤ê¥¬¥¹¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥ÊÝ²¹µ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹
¼«Æ°ÊÝ²¹¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊÝ²¹¤Ï¥¬¥¹Âå¤òÂ¿¤¯¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±»È¤¦¤Ê¤É¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤äÊÝ²¹»þ´Ö¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â·î¡¹¤Î¥¬¥¹Âå¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤¿æ¤1²ó¤Î¥¬¥¹Âå¤Ï°Õ³°¤È¹â¤¯¤Ê¤¤
ÄÉ¤¤¿æ¤1²ó¤Î¥¬¥¹Âå¤ÏÌó15～60±ß¤È¡¢¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Åß¾ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÊÝ²¹µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥¬¥¹¾ÃÈñ¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤¬ÀáÌó¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤ë¡¢ÆþÍá»þ´Ö¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡¢ÄÉ¤¤¿æ¤¤Èº¹¤·Åò¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´¨¤¤Åß¤â²÷Å¬¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µëÅò´ï¤Î¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー