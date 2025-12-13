Ž¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î?Ž£¤Ë"Why"¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ÄÂå¤ï¤ê¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤W¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃæ³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Îµ¿ÌäÊ¸
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àîºê¤¢¤æ¤ß¡Ø»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë 3¤Þ¤¹±Ñ¸ì¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡£
¢£¡Ö²¿¡¦¤É¤ì¡¦Ã¯¡×¤òÊ¹¤¯¾ì¹ç
µ¿Ìä»ì¡ÊWhat¡¿Who¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤ëµ¿ÌäÊ¸¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤ÎÎ®¤ì
¡ You like what.¢ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤¬¹¥¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä
¢ Do you like what?¢ª¡Ö¼ÁÌä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤ëÌÜ°õ¡¦´ú¡Êdo¤Ê¤É¡Ë¤òÎ©¤Æ¤ë
£ What do you like?¢ª¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡ÊWhat¡¿Who¤Ê¤É¡Ë¤òºÇ½é¤Ë¸À¤¦
¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ÁÌä¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤ë´ú¤òÎ©¤Æ¤ë
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡Ö¼ÁÌä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆ°»ì¡Êdo¤äbeÆ°»ì¤Ê¤É¡Ë¤Î´ú¤òÎ©¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤Ë¡Ö²¿¡¦¤É¤ì¡¦Ã¯¡×¤Ê¤É¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡Êµ¿Ìä»ì¡Ë¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¡What¡Ê²¿¡©¡Ë
What is your name?¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë
beÆ°»ì¤Ç¡Ö¼ÁÌä¡×¤Î´ú¤òÎ©¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¹¤¤¿¤¤What¤òÀèÆ¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¡ÖÌ¾»ì¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÁ´Éô¤òÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡¡¡ý What kind of music do you like?
¤¢¤È°ìÊâ¡ª¡¡¢¤ What do you like music?
¢Which¡Ê¤É¤ì¡©¡¿¤É¤Á¤é¤Î¡©¡Ë
Which is your book?¡Ê¤É¤Á¤é¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜ¡©¡Ë
Which coffee do you like?¡Ê¤É¤Á¤é¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¡©¡Ë
£Who¡Êm¡Ë¡ÊÃ¯¤«¡©¡¿Ã¯¤Ë¡©¡Ë
Who is he?¡ÊÈà¤ÏÃ¯¡©¡Ë
Who do you like?¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¡©¡Ë
¡öÊ¸Ë¡Åª¤Ë¤Ïwhom¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ç¤Ïwho¤¬»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Whose¡ÊÃ¯¤Î¡û¡û¡©¡Ë
Whose bag is this?¡Ê¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡Ë
¥How¡Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡©¡¿¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡Ë
How was your trip?¡ÊÎ¹¹Ô¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë
¢£How¡Ü ¡û¡û¡Ä¡©¡Ê¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¡¦Âç¤¤µ¡¦»þ´Ö¤Ê¤É¡Ë
How¡Ê¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡Ë¡Ü¡Îmany¡ÊÂ¿¤µ¡Ë¡¿much¡ÊÎÌ¡Ë¡¿long¡ÊÄ¹¤µ¡Ë¡¿far¡Êµ÷Î¥¡Ë¡¿deep¡Ê¿¼¤µ¡Ë¡¿old¡ÊÇ¯Îð¡Ë¡¿large¡ÊÂç¤¤µ¡Ë¤Ê¤É¡Ï
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö²¿¿Í¡©¡×¡Ö²¿Ê¬¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¡Êwhat¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ò¤¢¤é¤ï¤¹how¤ò»È¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡Ê¤ÎÄ¹¤µ¤Î¡Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡©¡×
It takes 3 minutes. ¢ª How long does it take?
¢£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¤Û¤¦¤Ç¿Ò¤Í¤ë¡×
¿ô¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Â¿¤¤¤Û¤¦¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£ºÇÂçÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢þ How many people are there?
¢£¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º
How are you?¡Ê¸µµ¤¡©¡Ë¡¿How are you doing?¡Ê¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡Ë¡¿How have you been¡©¡Ê¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¡©¡Ë¡¿How's everything going?¡Ê¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¡©¡Ë¡¿How's your life treating you?¡ÊºÇ¶á¤É¤¦¡©¡Ë¡¿What's up?¡Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡Ë¡¿What are you up to?¡Êº£¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ë
ÊÖÅú¤ÏHi!¡¿I'm doing okay.¡¿How about you?¤Î¤è¤¦¤Ë´Ê·é¤ÇOK¡£
¢£¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ÁÌä¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎ®Äª¤Ç´°àú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£²Ê³ØÅª¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä²ñÏÃ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¸ìÈø¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±
µ¿ÌäÊ¸¤¬¥µ¥Ã¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¸ìÈø¤À¤±¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àµ³Î¤Êµ¿ÌäÊ¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤±¤Ð¡Ö¼ÁÌä¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
She likes music ? ⤴¡Ê²»³Ú¤¬¹¥¤¡©¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆ°»ì¤òÀèÆ¬¤Ë
beÆ°»ì¤Î¤¢¤ëÊ¸¤Ç¤ÏbeÆ°»ì¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢°ìÈÌÆ°»ì¤Î¤¢¤ëÊ¸¤Ç¤ÏDo¡¿Does¡¿Did¤òÀèÆ¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Æ°»ì¤Ï¸¶·Á¤Ë¡£
Does she like music?¡ÊÈà½÷¤Ï²»³Ú¤¬¹¥¤¡©¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸£How¤äWhat¡Êµ¿Ìä»ì¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë
What¤äHow¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ë¡£
What does she like?¡ÊÈà½÷¤Ï²¿¤¬¹¥¤¡©¡Ë
¡ö¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ì¤Ç¤ÏWh-¤Îµ¿Ìä»ì¤ò»È¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¸ìÈø¤ò²¼¤²¡¢Yes¡¿No¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¸ìÈø¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÊýË¡¡¦¿Í¡¦¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë
¤«¤¶¤ê¤Î5¼ïÎà¤ò¼ÁÌä¤¹¤ëÊýË¡¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»È¤¦¤Î¤Ï¡Öµ¿Ìä»ì¡×¡Êhow¡¿when¡¿why¤Ê¤É¡Ë¡£¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÁ°¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë
You read the book quietly.¡Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¢ªhow¡Ë
How did you read the book?
¢Ã¯¤È
You read the book with your family.¡ÊÃ¯¤È¢ªwith who¡Ë
Who did you read the book with?
¢¨ Ê¸Ë¡Åª¤Ë¤ÏWith whom¤¬Àµ¤·¤¤·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ç¤ÏWho ¡Á with?¤¬¼«Á³¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹
£¤É¤³¤Ç
You read the book in the living room.¡Ê¤É¤³¤Ç¢ªwhere¡Ë
Where did you read the book?
¤¤¤¤Ä
You read the book last night.¡Ê¤¤¤Ä¢ªwhen¡Ë
When did you read the book?
¥¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á
You read the book to relax before bed.¡Ê¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¢ªwhy¡Ë
Why did you read the book?
¢£ÉÑÅÙ¡¦²ó¿ô¡¦Ä¹¤µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë
How often¡Ê¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¡©¡Ë¡¿How many times¡Ê²¿²ó¡©¡Ë¡¿How long¡Ê¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¡©¡Ë
You read books three times a week.¡Ê½µ3²óËÜ¤òÆÉ¤à¡Ë
¢ªHow often do you read books?¡Ê¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¡©¡Ë
ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º Why don't we ¡Á?¡Ê¡Á¤·¤è¤¦¤è¡Ë¤ÏÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¼¡Á¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¡Á¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ß¤Ä¤Ä¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Why¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¼ÁÌä
±Ñ¸ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¸À¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÈùÌ¯¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ÇÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£
¢¤Why did you come to Japan?
¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¡©¡ÊµÍÌäÅª¤Ç¡ÖÍè¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¡Ë
¡ûWhat brings you to Japan?
²¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÆüËÜ¤Ë¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤Î¡©¡Ê¢ª²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ë
¡ûWhat made you want to come to Japan?
²¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¡ÖÍè¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤¿¡×¤Î¡©¡Ê¢ª¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ä½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ë
¡ûHow come you came to Japan?
¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¡©¡Ê¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÇÍèÆü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ï¤é¤«¤¤É½¸½¡Ë
¡ö¸ì½ç¤Ï¡ÒHow come ¡Ü ¼ç¸ì ¡Ü Æ°»ì¡Ó¤ÇOK¤Ç¤¹¡£µ¿ÌäÊ¸¤Î·Á¡ÊDid you ¡Á ?¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£How come?¤Î¤ß¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¡£
¢£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¿¤È¸À¤¦¡©
³«Å¹»þ´Ö¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤
²¿»þ¤Ë¡¿¡¿¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¿³«¤¤Þ¤¹¤«¡©
The store opens at 10 a.m.¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢at¡Ü»þ¹ï¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£open¤òclose¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ö²¿»þ¤ËÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ë¡£
È¯²»¤Î»ÅÊý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¿¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¿È¯²»¤·¤Þ¤¹¤«¡¿¤³¤ÎÃ±¸ì¤ò¡©
È¯²»¤Ïpronounce¡Ê¥×¥í¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ë¡¢Ì¾»ì¤Ïpronunciation¡£vocabulary¡Ê¸ì×Ã¡Ë¡¢grammar¡ÊÊ¸Ë¡¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±¸ì¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ÎÉÑÅÙ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¡¿¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¿±¿Æ°¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î·Á¤ÏYou exercise three times a week.¤Î¸ì½ç¤Ç¤¹¡£How often¤Ï±¿Æ°¡¢³°¿©¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë½¬´·¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¤Ø¤Î¹Ô¤Êý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¿¡Ê¤Ç¤¤ë¡Ë¡¿»ä¤Ï¡¿ÅþÃå¤¹¤ë¡¿±Ø¤Ø¡©
¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î·Á¤ÏI can get to the station by bus.¤Î¸ì½ç¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªthe bus¤äthe train¤Ï¡¢»þ¹ï¤äÏ©Àþ¤Ê¤É¶¦Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ëthe¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü²ó¿ô¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤
²¿²ó¡¿¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ë¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¿¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡¿ÆüËÜ¤Ø¡©
¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î·Á¤ÏYou have been to Japan five times.¤Ê¤É¡£been to¡Ê¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢gone to¡Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤
¤Ê¤¼¡¿¡Ê¤·¤Ê¤¤¡Ë¡¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¿¹Ô¤¯¡¿¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡©¡Ê¢ª¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ë
Ä¾Ìõ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤µ¤·¤¤Í¶¤¤¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£Sure.¡¿Sounds good.¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
Àîùõ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
±Ñ¸ì¹Ö»Õ
ºÇÂ®±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤ÎÀìÌç²È¡¦¥°¥í¥Ð¥êÂåÉ½¡£¹Ö»ÕÎò10Ç¯°Ê¾å¡¢±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Ë±Ñ¸ì¤ò»ØÆ³¡£±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½¬ÆÀ¤·±Ñ¸ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òµá¤á¡¢10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥°¥í¥Ð¥ê¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò³«È¯¡£
¡Ê±Ñ¸ì¹Ö»Õ Àîùõ ¤¢¤æ¤ß¡Ë