¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·ÁÀ®¡×½ñÉ¾¡¡¸À¸ìÊ¸²½½¸ÃÄ¤¬À¯¼£²½¤·¤¿ÍèÎò
¡¡Îò»Ë³Ø¤Î»Å»ö¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤ò¼´¤Ë»ËÎÁ¤«¤é¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè°ÊÍè¡¢Ôî¡Ê¤ª¤Ó¤¿¤À¡Ë¤·¤¤¿ô¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ØÏ¢½ñÀÒ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë»ê¤ëËÜ¼Á¤òÙ±¡Ê¤¨¤°¡Ë¤ëÎò»Ë³Ø¤Î½ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÍèÎò¤ò¤â¤Ã¤Æº£¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë繫¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ËÜ½ñ¤Ï½¨°ï¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡É¾¼Ô¤âÅì²¤¤Î¾®Ì±Â²¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¿Í¤Î¹ñÌ±·ÁÀ®¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÌ¾¾Î¤â¤Ê¤¯¡¢Á°¶áÂå¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¼£ÅªÎÎ°è¤â»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬¡¢¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎÎ°èÅª¼«¼£ÂÎ¤äÆÈÎ©¹ñ²È¤Î·ÁÀ®¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤é¤ß¤Æ¤âÀµÅö¤ÊÏÀµò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÏÀÍý¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÊª»ö¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë²¤½£¤ÎÀ¯¼£Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¸À¸ìÊ¸²½½¸ÃÄ¤òÀ¯¼£½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¸ø¸À¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÍý¶þ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ÎÍý¶þ¤Î¸¡¾Ú¤â¤Þ¤¿Æñµ·¡£ËÜ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»öÂÖ¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤¹¤ëÂç¶ÉÅª¤Ê»ëºÂ¤ÈºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¼Â¾Ú¤¬É¬¿Ü¤À¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÎÌ±Â²ÎÎ°è¼«¼£¤¬¤¤¤«¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡¢åÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤ËÏÀ¤¸¤ë¡£20À¤µª½éÆ¬¤ÎÆ±ÃÏ¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ï¤Þ¤º¡¢¸À¸ìÊ¸²½½¸ÃÄ¤òÃÏÊýµÄ²ñ¤Î¹½À®ÂÎ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¼£½¸ÃÄ²½¤·¼«¼£¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¡¢½ôÌ±Â²¤«¤é¤Ê¤ëÌ±¼çÏ¢Ë®¹ñ²È¥í¥·¥¢¤ÎºÆ·ú¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹½ÁÛ¤·¤¿¡£À¾²¤¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¹ñ²È¤Î´Ö¤Ë»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ç¤Ê¤¯½ôÌ±Â²¤¬²ðºß¤¹¤ëÆÈÆÃ¤µ¡£ÄëÀ¯¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÅÀ¤â½ÅÍ×¤À¡£¤³¤ÎµÄÏÀ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢1917Ç¯11·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬·ú¹ñ¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Ê¸å¤âÆÈÎ©ÏÀ¤ÈÏ¢Ë®ÏÀ¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½Âå¤ò¸«¤ë¾å¤Ç¼¨º¶Åª¤À¡£
¡¡Ì±Â²¤ÎÀ¯¼£ÅªÃ±°Ì¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«·è¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ì¤ÐÆÈÎ©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤ÏÈóÀ¯¼£½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡£ËÜ½ñ¤ÏÎò»Ë½ö½Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤à¤é¤¿¡¦¤æ¤¦¤¡¡1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç½Ú¶µ¼ø¡Ê¶á¸½Âå¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ë¡¢¥í¥·¥¢»Ë¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¸¦µæ¡Ë¡£