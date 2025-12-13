「家墓」を継いでいくことは美風なのか…いま日本社会が直面している「深刻な問題」の本質

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

異なる家族形態--「連続・世代性」と「不連続・一代性」

戦後「家制度」は廃止されたにもかかわらず、墓の継承制や慣習の中に残り、継承問題・女性問題が顕在化していた。そして1990年ごろまでは、このような社会的問題が起こっていても、人々は「私に子どもができなかったから」「男子を産めなかったから」「結婚しないから」と、個人的な境遇と考える人が多かった。

私は現代の家族形態とは合わない墓の問題を、社会に訴えたいと思っていた。しかし、当事者にはよくわかることでも、「家墓」を代々継いでいくことが美風だと思っている人たちには、問題が見えてこない。その深刻さをどう伝えたらいいのか……そう悩んでいたとき、家族の「ライフサイクル」という言葉・概念に出会った。

人間には、誕生して、成長して、老いて、亡くなる、といったライフサイクルがある。家族は生物ではないが、家族にもライフサイクルを想定する考え方がある。

現行民法が規定している家族は、男と女が結婚するところから誕生し、夫も妻も親の戸籍から出て二人で新しい戸籍（家族）をつくる。そのうち子どもが生まれれば家族員は増えるが、やがて子どもが結婚によって去り、晩年は「夫婦だけ」となる。その夫婦も一緒に死なない限り、核家族の最晩年の姿は「独居」となる。そして最後のひとりが亡くなれば、戸籍でいうと「除籍簿」に移され、家族は一代限りで消滅することが約束されている。

一方、第二次世界大戦直後まで続いた明治民法での結婚は、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」（第788条）とあって、妻が夫側の家に入っていく形態であった。子どもが生まれ、その子が長じて結婚することになると、また妻となる人が夫の家に入る。要するに父系男子で継がれる家は、妻となる人が夫側の家に入ることで続けられていく。

このように、「家」は永続性が特徴である。現行民法が規定する家族は一代限りで終わるため構造的に大きな違いがある。「一代性」をその特徴に持つ現代家族に、代々跡継ぎを決めて継承させる墓の継承制は適合するはずがないのである。1980年代当時は、このようなことを言っても、この構造に気づく人は稀であった。

