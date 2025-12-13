¡ÖÆù¤ÏÈþ¤·¡×½ñÉ¾¡¡¡ÖÀ¶·é¡×¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊ¤¤¦Ì¿¤Î²ÈÃÜ²½
¡¡Èþ¤·¤¤ÁõÃú¤Ë´¬¤«¤ì¤¿ÂÓ¤Ë¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¿©¿Í¥Û¥é¡¼SF¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£OK¡¢¤è¤·Íè¤¿¡¢¤È¿´¤Å¤â¤ê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«»Ï»Í¹ÔÌÜ¤Î¡Ö¿Í´Ö¤òÅËÃÜ¡Ê¤È¤Á¤¯¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÁáÂ®º¤ÏÇ¤¹¤ë¡£°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¤ï¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤ï¤ÊµñÈÝ´¶¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¿Ï¡Ê¤ä¤¤¤Ð¡Ë¤ò¸þ¤±¡¢²òÂÎ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ËÜºî¤À¡£
¡¡¤È¤¢¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¡Ê¤Þ¤ó¤¨¤ó¡Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ°Êª¤ò¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ò°Ü¹Ô¡Ó¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¡¢¿©ÍÑ²ÈÃÜ¤È¤·¤Æ¤Î¿Í´Ö»ô°é¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤¿¡£¿©ÍÑ¤Î¿Í´Ö¤Ï¡ÒÆ¬¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÆù¤Ï¡ÖÆÃµéÆù¡×¤È¤·¤ÆÇäÇã¤µ¤ì¤ë¡£¼Ò²ñ¤ÎºÆÀß·×¤ò·Ð¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÎÑÍý´Ñ¡¢¶ËÃ¼¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤ë¶¡µë¼êÃÊ¡¢¡ÖÊØÍø¤ÇÀ¶·é¤Ê¡×¸ÀÍÕ¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê¼ÂÂÖ¡£¿©Æù½èÍý¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥Þ¥ë¥³¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¿ÍÃÎ¤ì¤º·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÈà¤Ï¡Ò°Ü¹Ô¡Ó¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡£¥Þ¥ë¥³¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎËö¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÌ¿¤ÎÁÓ¼º¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤Èà¤ÎÁ°¤Ç¡¢º£Æü¤â¡ÒÆ¬¡Ó¤ÎÌ¿¤ÏÃ¯¤Î´¶¾ð¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼¡¡¹Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿Í´Ö¤¬ºî¤ë¥¿¥Ö¡¼¤Ï¶â¡¢½¡¶µ¡¢ÍßË¾¤¬Íí¤á¤Ð¤Ê¤·Êø¤·¤Ë´Ë¤à¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬²þ¤á¤Æ¶²¤í¤·¤¤¡£¿Í¡¹¤ÎÉÏ¼å¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë²×Î©¡Ê¤¤¤é¤À¡Ë¤Ä¥Þ¥ë¥³¥¹¤Ï¡¢¤¢¤ë¥á¥¹¤Î¡ÒÆ¬¡Ó¤È¸ÀÍÕ¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¤´¤¯¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¤½¤ì¤Ï¸ýÅö¤¿¤ê¤è¤¯²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÎÑÍý¤«¤é¿Í´ÖÀ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë·è»à¤Î¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¤¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¹³¤¤¤¬ÁÓ¼º¤Î²óÉü¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ò°Ü¹Ô¡Ó¤ÎÄ¬¤¬Èà¤òÆÝ¡Ê¤Î¡Ë¤ß¤³¤à¡£
¡¡»×¤¨¤ÐºòÆü»ä¤¬ÇòºÚ¤È¼Ñ¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ¡ÖÊØÍø¤ÇÀ¶·é¤Ê¡×¾õÂÖ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆù¤ò¤«¤Ä¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿ÆÚ¤È¤·¤ÆÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡¢»ä¤Ï´°Á´¤Ë¾è¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤ÏÃ¯¤«¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤âÊñÃú¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤ÎÌÜ¤ÈÀå¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤À¡£
Agustina Bazterrica¡¡1974Ç¯¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£ËÜ½ñ¤Ï30¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¡¢100ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£