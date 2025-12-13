Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤º¡×¡¡°ì»þ¤Ï»¶¤ê»¶¤ê¤â¡ÄÂçÁ¥ÅÏ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡ÈµÕ¶¡É
´ä¼ê¡¦ÅìÊþÃæÆð¼°ÌîµåÉô¤¬²ÐºÒ¾è¤ê±Û¤¨ÅìËÌÂç²ñÍ¥¾¡¡¢Íè½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø
¡¡Æü¾ï¤¬ÆÍÁ³¡¢ÈóÆü¾ï¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤âµÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¡¢´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÓÌî²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£ÄÃ°µ¡¢ÄÃ²Ð¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»ÔÎ©ÅìÊþÃæÆð¼°ÌîµåÉô¡ÊÅìÊþÌîµå¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ÏÌó1¤«·î¤Î³èÆ°Ää»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£»×¤ï¤Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î¤ÎÅìËÌ¾¯Ç¯Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¤ËÂçÁ¥ÅÏÃæ¤È¤ÎÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ßÍ¥¾¡¡£¡ÖÅìËÌ°ì¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ã»¤¤´ü´Ö¤ËÊ£¿ô²Õ½ê¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÊþÃæ¤Î¶áÎÙ¤Ç¤¢¤ëÂçÁ¥ÅÏ»ÔÀÖºêÄ®¹çÂÃÏ¶è¤ä»°Î¦Ä®°½Î¤¤Î¹ÈÏ°Ï¤¬¾Ã¼º¤·¤¿¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1²óÌÜ¤Î²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤éÌó3½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿3·î10Æü¡£¹¬¤¤¡¢¼«Âð¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Éô°÷¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¿ÆÀÌ¤Î²È¤äÈòÆñ½ê¤Ë»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þÀÞ³Æ¼«¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÄøÅÙ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÎëÌÚ¸ÂÀ¥³¡¼¥Á¤ÏÏ¢Æü¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£³èÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ïµ¢Âð¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÈÂ²¤Ë¤â²ñ¤¨¤º¡¢¤Þ¤¿ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÈï³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¿´ÇÛ¤À¤é¤±¤Ç¿´¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¡Ø°½Î¤¤äÀÖºê¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¾ì¤òÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü±«¸ð¤¤¤ò¤·¤ÆÆü¾ï¤¬Ìá¤ë»þ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î²¼½Ü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤äÂ¾¤ÎÃæ³Ø¹»¤«¤é¤Î´óÉÕ¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÎý½¬¤¬ºÆ³«¡£ÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ïµ×¡¹¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¸¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡£º£ÅÙ¤ÏÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Î´ä¼ê°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡Ä¼Â´¶¤·¤¿Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ëÆü¾ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤ÆÊ³µ¯¤·¤¿¡£Á°¼ç¾¤Î¿Ü²ìÎ´æÆÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçÁ¥ÅÏ¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤âºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î²È¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚ²¼ÂÀÍÛÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÈÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ï²ÐºÒ¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²Ï¸¶ÆäÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¡ÖºÆ³«Ä¾¸å¤ÏÌîµå¤ÈÀ¸³è¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¡Ø²È¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ëÃæ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ä¼ê¸©¾¯Ç¯Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¤Ï3°Ì»ß¤Þ¤ê¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿ÅìËÌÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£²ÐºÒ¤ò·Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¿Ü²ì¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÉô³è¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÆü¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÅìËÌÂç²ñ¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤¹¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¸©±è´ßÉô¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢´Ý°ìÆü³Ø¹»¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º£·î8Æü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤âÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£²ÐºÒ°Ê³°¤Ë¤âº¤Æñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Æü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Øº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼õ¤±¤¿²¸¤òÊÖ¤¹ÈÖ¤À¡Ù¤ÈÊ³µ¯¤·¤ÆÅìËÌ°ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾®¤µ¤Ê³¹¤Çµ¯¤¤¿Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³¹¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖÁ´ÆüËÜ¾¯Ç¯½Õµ¨Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ç¤â¡¢ÂçÁ¥ÅÏ¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë