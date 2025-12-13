¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×½ñÉ¾¡¡ÁÔÀäÈþµá¤á¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤Î¹¤Î¹ÔÊý
¡¡Å·¶õ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÃæ¤òËÍ¤Ïº²¤½¤Î¤â¤Î¤È²½¤·¤ÆÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¾å¶õ¤ÇËÍ¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤«¤é¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤ÎÀ¤¤Î¸÷·Ê¤È¸«´Ö°ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÁÔÀäÈþ¡£´ã²¼¤Ë±À³¤¤ò¡¢Æ¬¾å¤Ë¤Ï¼¿¹õ¤Î±§Ãè¶õ´Ö¡¢¤½¤ÎÃæ¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢À±¤Î½Ö¤¯¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤òµ¡¤Ï´¿´î¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤ÆÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÆ¬¤«¤éÌÓÉÛ¤òÈï¡Ê¤«¤Ö¡Ë¤Ã¤Æµ¡Æâ¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¡¢Áë³°¤Ë¹¤¬¤ëÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¶²¤í¤·¤¯¥ä¥Ð¥¤¸÷·Ê¤ò¡¢Â©¤ò¤Î¤ó¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¼ª¸µ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»ä¤âÄ¹Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¸«¤ë¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤éµ¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£ËÍ¤Ï°ì½Ö»à¤Î´¶³Ð¤Ë¶¼¡Ê¤ª¤Ó¡Ë¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥í¥é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂêÌ¾¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤À¤³¤ÎÎ¹¹Ôµ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥í¥é¤ÏÉÔºß¡£Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤½÷À¤Ë°ìÌÜ¹û¡Ê¤Ü¡Ë¤ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤Ï¡¢Èà½÷¤È¼¡Âè¤Ë¿´¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥ª¡¼¥í¥é¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃÂê¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤¿º¢¤¢¤ÎÈþ½÷¤¬ÆÍÁ³¿ÍÁ°¤Ç²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤¬¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÉñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈà½÷¤Î°áÁõ¤Ï¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡£
¡¡¥¨¥Ã¡©¡¡ËÍ¤Î´üÂÔ¤·¤¿Î¹¤ÎÊª¸ì¤ÎÂçÃÄ±ß¤Ë¡¢¤ä¤ä¡¢¥¬¥¯¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²÷Å¬¤ËÎ®¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤Î¹¹Ôµ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤È¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Î¹¹Ôµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¦¾¯¤·ÁÛÁü¤òÈôæÆ¡Ê¤Ò¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤»¤Æ¡¢Èþ¿À¤ÎÈà½÷¤ò¥ª¡¼¥í¥é¤Î²½¿È¤Ë¤·¤ÆÈþÅªÆ«¿ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¤À¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¥Í¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤Õ¤ß¤¨¡¡1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£¡Ø¥µ¥¯¥ê¥Õ¥¡¥¤¥¹¡Ù¤ÇÂçé®½ÕÉ§¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ï¤Û¤«¤Ë¡ØÉ÷ÂÔÁñ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤Ê¤É¡£