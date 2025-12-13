イーロン・マスクに影響を与えた火星協会会長が描く、火星移住の具体的プラン

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

イーロン・マスクに影響を与えた火星移住の第一人者が描く、人類の新たなフロンティア。火星移住は「いつか」ではなく「いつ」の問題だ。宇宙開発に各国がしのぎを削る中、惑星間旅行は誰もが手の届く現実となろうとしている。NASAや宇宙起業家たちから最も信頼される宇宙工学の権威であり、火星協会の創設者・ズブリン博士が明かす具体的なビジョン『科学的かつ現実的で、崇高かつロマンティックな火星移住計画』より、抜粋してお届けします。

火星で何を創造できるのか？

我々には再び世界を一から始める力がある。――トマス・ペイン『コモン・センス』1776年

人類はもうすぐ、かの赤い惑星へ行くことが可能になる。これは実に壮大な疑問を投げかける――わたしたちは火星で何を創造できるのだろうか？

火星は、人類が宇宙への移住を踏み出す確固たる一歩である。火星は月より何百倍も遠いところにあるが、月よりもはるかに大きな利益を人類にもたらす。実際に、太陽系の地球以外の惑星の中で、火星は生命の維持に必要な資源ばかりか、技術文明の発展に欠かせない資源のある唯一の惑星である。不毛な月とは対照的に、火星には巨大な氷河や氷床、永久凍土という形で多量の水がある。また、火星には炭素、窒素、水素、酸素が豊富に存在しており、それを利用しようとすれば容易に入手できる。そのうえ火星は、地球で多くの鉱石を生み出した火山活動や水文学的活動〔降水・氷雪・蒸発散・浸透などの水循環の現象〕と同じ過程を経ている。産業に重要な利益をもたらすほぼすべての元素が、赤い惑星に存在することが知られている。24時間で自転して昼夜のサイクルを繰り返し、太陽フレア〔太陽表面で発生する大規模な爆発現象で、膨大な量のX線、ガンマ線、高エネルギー荷電粒子などが放出される〕から地表を守れるほどの大気が存在することから、火星は自然光に照らされた大規模な温室を容易に実現できる、地球外の唯一の惑星なのだ。

わたしたちの世代と次世代にとって、火星は新世界である。

現代人の大半には火星は不毛に見える。人類発祥の地とされる熱帯性気候のアフリカから移動した初期の人類には、おそらく氷河期のヨーロッパやアジアが不毛の地に見えたように。しかし、新しい技術や考え方、習慣を育むことによって、わたしたちの祖先は自分たちの生命を維持するためだけではなく、世界が繁栄の一途をたどるほどの資源を生み出すことができた。そうすることによって、人類はケニアの大地溝帯（グレート・リフト・バレー）に局地的に生息していた生物学的に珍しい存在から、何百もの国家を築いた地球規模のファミリーへと変貌を遂げて、思想や文学、芸術、科学、技術を大いに発展させた。

火星、ひいてはその先にある多くの世界で人類文明が枝分かれをして活気に満ちた文明を新たに生み出し発展させられるように、技術とアイデアを育み、こうした成功を拡大させることが、今わたしたちの目の前にある課題である。

スペースXがもたらした大きな成果

イーロン・マスクのスペースX社による宇宙船打ち上げ技術が進歩したおかげで、わたしたちの世代で火星入植が行われる可能性があることが、最近明らかになった。1970年から2010年までの40年間、宇宙船打ち上げのコストはほとんど変わらなかったが、スペースXの優秀なチームがほぼ再使用型となる宇宙往還機を採用したことで、打ち上げコストは1キログラム当たり1万ドルから2000ドルへと、過去10年の間に5分の1に縮小した。

これは驚くべき成果である。しかし、わたしがこうして本書を執筆している間にも、スペースXは、「スターシップ」と呼ばれる完全再使用型の2段式重量物打ち上げシステムの開発を急速に推し進め、コストを桁違いに削減しようとしている。この2段式ロケットは、約5000トンの液体メタンと液体酸素の推進剤を使用するが、メタンと酸素のコストは1トン当たり約150ドルなので、1回の打ち上げで使われる推進剤の総費用は75万ドルとなる。同ロケットの最大積載量は10万キログラムで、ハードウェアは使い捨てではない。よって、打ち上げに際して、積載量1キログラム当たり7ドル50セント相当の推進剤しか消費しない――しかもハードウェアは使い捨てではない――ということになる。つまりスターシップは、地球から軌道への打ち上げコストを1キログラム当たり100ドル未満に抑えるかもしれないのだ。10年前の一般的な打ち上げコストと比べて、これは2桁少ない金額だ。

コスト削減を決定的にしたのは、スターシップが使用するメタンと酸素の推進剤が、高性能ロケット推進剤の中で最も安価であることだ。推進剤のコストは、飛行のたびに失われるハードウェアのコストに比べれば取るに足らないので、使い捨て型ロケットにとっては重要でない。しかし、ロケットの再使用が可能になれば、航空会社の場合と同様に燃料コストは重要になる。非常に安価な推進剤を組み合わせることで、スターシップは打ち上げコストを最小限に抑えるだけではなく、地球上のどこへでも地対地で1時間以内に輸送するなど、広大な新市場開拓への道を開く。そうなれば、スターシップの基本設計は多くの国で多くの企業によって模倣され、さまざまなサイズで大量生産されることになるはずだ。こうした競争がさらにコストを引き下げ、やがてスターシップ型宇宙船の中古市場が形成されて、性能が異なる宇宙飛行が予算に応じて選べるようになるだろう。

スターシップの推進システムにはもうひとつの利点がある。使用する推進剤は火星で容易に製造できるのだ。このシステムは、人類の火星ミッションを可能にするように設計されている。

スターシップの火星へのミッションは、「スーパーヘビー」と呼ばれるブースター部分によって発射台から打ち上げられ、軌道速度の約3分の1で大気圏外に放出されるところから始まる。その後、スターシップはブースター部分を分離して、自らのエンジンで軌道に乗り、スーパーヘビーは発射場へと戻る。火星行きのスターシップが低軌道に到達すると、6機のスターシップタンカーによる燃料補給が必要になる。よって、乗客100人を含む100トンの積載重量を火星へ輸送するためにかかるスターシップの推進剤コストは、約500万ドルとなる。乗客1人当たり5万ドルということになるが、輸送費の一部を輸送者側が負担する場合はさらに安くなる。スペースXがスターシップの生産ペースを週1機に上げることができるならば――プロトタイプはすでに月1機のペースで生産している――その製造コストは1000万ドル台にまで下げられるかもしれない（スターシップの1段目の大型ブースターのスーパーヘビーにはこれ以上の製造コストがかかるが、打ち上げ当日に発射台に帰還するので、スターシップ大艦隊を支えるためには、スーパーヘビーが数機あれば済む）。つまり、乗客1人に30万ドルを課すならば――100人だと3000万ドル――火星行きのスターシップ（移住者は乗ってきたスターシップを火星での居住施設として用いることになる）、その貨物、打ち上げ事業、推進剤の費用を十分に賄えるうえに、スペースXにはかなりの利益が残る。

人々はすぐにでも火星に行ける

さて、生活用品や食料を積み、当初の居住施設ともなるスターシップの火星行きチケットが、30万ドルという価格であるのは興味深い。これは言うなれば、1600年代のイギリスから植民地アメリカへの渡航費に相当する。当時、中流階級者ならば自宅と農場を売却すれば家族分の片道の旅費を捻出でき、労働者ならば7年間の住み込み労働と引き換えに渡航できた。大ざっぱに言って、これは現代において30万ドルで火星行きのチケットを手に入れることと同じだ。つまり、資産を現金化し、住み慣れた土地を離れ、新たな世界での新たな生活に賭ける覚悟さえあれば、かなりの人たちが支払える価格である。

要するに、人々はすぐにでも火星に行けるということだ。繰り返しになるが、わたしたちは火星で何を創造することになるのだろうか？

アメリカ航空宇宙局（NASA）は科学調査を目的とした火星探査に関心を示している。これは宇宙開発計画を担当する機関にとって正当な動機だ。初期の火星は、主成分が二酸化炭素である大気に覆われた温暖で湿潤な惑星であり、生まれてまもない頃の地球と非常によく似ていた。37億年前に地球に微生物が現れたことが、化石やその他生物指標からわかっている――地球が次第に冷えて、水が液体で存在できるようになったほぼ直後のことだ。だが、きわめて短期間で地球に生命をもたらしたプロセスが、化学特有の分子の自然な複雑化に基づく確実なものであったのか、それともきわめてまれな偶然によるものであったのかは、わかっていない。前者なら、生命は宇宙の至るところに存在することになる――それにはほぼ確実に知的生命体も含まれるだろう。生命が誕生すれば、進化はありとあらゆる方向へと向かうからだ。しかし、後者の場合なら、わたしたちは宇宙においてほとんど孤独な存在ということになるのかもしれない。

この疑問の答えは、火星に行くことで得られる。かつて存在していた火星の海に生命があふれていたならば、化石が残っているはずなので、地質学者が発見する可能性がある。それだけではない。火星表面は冷たい砂漠で水生微生物の生息には適さないが、太古の生命の生き残りが、火星の地下に存在すると考えられている地熱で温められた液状水の貯留層に、今も存在する可能性がある。人類が火星を探索すれば、掘削装置を設置してそのような水のサンプルを採取できる。サンプルに生命が含まれていれば、それを検出するだけではなく、その生化学についても知ることができるだろう。

地球の生命はきわめて多様性に富むが、情報の記録と情報の世代間伝達システムは、地球のどの生命でも同じである。細菌でもキノコでも松の木でも、バッタでもワニでも人間でも、みな同じようなDNA・RNA情報システムを用いている。現代の生物学者はこの点において、アルファベットとは異なる文字を使う中国語は言うに及ばず、英語とは異なる文法で考えを伝える別の言語をまったく知らない、英語の知識しかない言語学者のようなものだ。

だが、もし火星で生命が発見されれば、わたしたちは生命そのものに対する理解を深められるようになる。わたしたちが地球上で知る生命が、生命の存在の本質であるのか、それとも可能性という壮大なタペストリーに織り込まれたひとつの例にすぎないのか、その答えを見つけることができる。

別の生物学的情報システムが発見された場合の影響は計り知れない。純粋な科学にとどまらず、21世紀の人類の存在を根本的に変えうる新たなタイプのバイオテクノロジーにも影響を与えることだろう。

火星は、宇宙における生命の潜在的な広がりや多様性についての真実を解き明かし、知的な人々が何千年もにわたり抱いてきた疑問を明らかにする、「ロゼッタ・ストーン」なのだ。その真実の探求には、命や財産を賭ける価値が十分にある。

この探求は確かに重要ではあるが、火星は単なる科学調査の対象にとどまらない。地球の陸地の総面積とほぼ等しい表面積を持つ火星には、生命のみならず技術文明を支えるために必要なあらゆる物質が存在するのだ。

火星に新たな文明を築く

火星の植民地化についての問題は、根本的には輸送の問題ではない。目下スペースXが開発中のスターシップのような乗り物を用いて、現在の「ファルコン」の打ち上げと同じペースで入植者を片道旅行で火星へ送り込むならば、1600年代に英国が北米を植民地化したときと同じぐらいのペースで、人々を火星に居住させることができるだろう――しかも、はるかに少ない費用で。

技術的観点から言えば、火星の植民地化の問題とは大勢の人々を赤い惑星へ移すことではない。火星到着後の人口増加を支えるために火星の資源を開発し利用する能力の問題なのだ。火星植民地化の実行に必要な技術は、最初の火星基地で開発されるはずだ。この火星基地は、科学的目的で設立されるだろうが、続いて押し寄せる移民の上陸拠点としての役割も果たす。地球からの物資の供給から物流、つまりロジスティクスを軽減するために、最初の基地では必然的に、土壌から水を抽出する技術、次第に規模を拡大していく温室農業の技術、現地調達できる材料から陶磁器や金属、ガラス、プラスチックを製造する技術、そして人間の居住や産業・農業活動のためにより大規模な与圧構造物〔内部の気圧による力で屋根や壁を支え、人が生活できる空気圧を確保する建物〕の技術開発に努めなくてはならないだろう。

やがて、基地は小さな町へと変貌を遂げるかもしれない。地球と火星間の輸送には高額なコストがかかるので、経済的理由から、基本となる18ヵ月の任務期間を超えて、4年、6年、あるいはさらに長期間滞在してもいいという宇宙飛行士を見つけようとする動きが高まる。

火星の発展に必要なもの

火星と同じ大気圧にして二酸化炭素を充満させた温室で植物を栽培できることが、すでに実験で証明されている――したがって、入植者が大型のインフレータブル構造〔気体を注入しその圧力で構造物を支える仕組みのこと〕温室を設置すれば、拡大する居住者に必要な食料は現地で調達できる。移動式装置を用いて火星に豊富に存在する氷や永久凍土から水を抽出すれば、このような温室農業を支えられるうえに、大型の与圧構造物建設の主要な材料となる大量のレンガやコンクリートの製造が可能になる。

基地は当初、宇宙船や、「ツナ缶のような」居住モジュール、その他飛行システムが相互に連結したネットワークで構成されるかもしれない。入植して20年を迎える頃には、基地にいた入植者たちは、ショッピングモールほどの大きさの、与圧されたアーチ型空間の地下居住区で暮らしているかもしれない。それからほどなくして、現地の産業活動が拡大すれば、ケブラーやスペクトラのような高強度の化学繊維が大量生産されるようになり、太陽に照らされた直径数百メートルの与圧エリアを覆う、インフレータブル構造のドームの建造が実現すれば、居住空間は大幅に拡大されるだろう。

火星に新しい原子炉が増設されるたびに電力供給量が増える。現地生産される太陽光発電パネルや太陽熱発電システムによって、電力がさらに増える可能性もある。しかし、地質学的に見て、火星は近年の火山活動が活発であることから、熱水の貯留層が地下に存在する可能性も高い。そのような貯留層が見つかれば、入植者たちに水と地熱を豊富に供給できるようになる。

さらに多くの人々が着実なペースで火星を訪れ、より長期間滞在するようになれば、町の人口は増える。やがて火星で子どもが生まれ、家族が増えて、人類文明が新たにいくつも枝分かれする可能性を秘めた、本当の意味で最初の植民地開拓者となる。

人類の探検家チームを火星に送るために、まったく新しい、あるいはさらに安価な惑星間輸送の形態は必要ない。とはいえ、火星基地のロジスティクスの需要を満たせば、商業開発された惑星間輸送システムをさらに低コストで提供する市場が生み出されるだろう。このような輸送システムを、基地が行う火星資源開発と組み合わせることで、火星の大規模な植民地化に着手することが可能になる。＜翻訳 庭田よう子＞

