¶½¼ýÎòÂå1°Ì¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î³¤³°Å¸³«¤Ç»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¡ÄÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö½÷À¤ÎÉÁ¤Êý¡×¤È¡¢¸½¼Â¤ÎÍü±à¤ò»Ù¤¨¤ë½÷·æ¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é
¡ÚÁ°¤Îµ»ö¤è¤êÂ³¤¯¡Û¡Ø±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÎòÂåË®²è¼Â¼Ì1°Ì¤Ç²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë1Ëü¿Í¤¬½éÍèË¬¡ª¶ì¶¤Î¾¾ÃÝ±é·à»ö¶È¤ò6Ç¯¤Ö¤ê¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ë¡Ù
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬À¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤°ÂçÌö¿Ê
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¹ñÆâ¼Â¼Ì±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç22Ç¯´Ö¡¢¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è!¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢À½ºî¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÊüÁ÷¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½»»¤ò¤«¤±¤¿ÀëÅÁ³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ï¶È³¦Åª¤Ë¤âÂç¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤À¡£
6·î¤ÎÆüËÜ¸ø³«°ÊÍè¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù´ÑµÒ¤ÎÇ®¤ÏÀ¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤°·Á¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÊõ¡Ê´Ñ¤¿¡Ë¡×¤È¤Î¥ï¡¼¥É¤¬²Æ¤´¤í¤«¤éSNS¤ä¥ê¥¢¥ë²ñÏÃ¤ÇÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤â·èÄê¡£³Æ¹ñ¤Î´ÑµÒ¤äÈãÉ¾²È¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤½±À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¡¢ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤âÊ¹¤«¤ì¤¿ºîÃæ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤À¡£
³Î¤«¤Ë²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤êÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡È·ì¡É¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤·¡¢½Ó²ð¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÀäË¾¤â¡¢¸å¤«¤éÍè¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÌò¤òÃ¥¼è¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
±Ç²èÈÇ¤Ç¤Î½÷À¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶ÁÛ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊµÈÅÄ½¤°ì Ãø¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õ¹¾¤ä¾´»Ò¤é½÷ÀÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï±Ç²èÈÇ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£¾®Àâ¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¡¢½Õ¹¾¤Ï½Ó²ð¤Î¡¢¾´»Ò¤Ï´îµ×Íº¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡É¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡È½ÐÌò¡É¡Ê¤Ç¤ä¤¯¡Ë¤«¤éÍü±à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿4¿Í¤Î½÷À¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Íü±à¤Î½÷·æ¤¿¤Á¤òÂç¾Ò²ð
»°ÅÄ´²»Ò¡¡¡Á²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¡Á
²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¤È¤·¤ÆÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡¢¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤é¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡Ö¶ï¤±¤Æ¤¤¿½è½÷¡Ê¤ª¤È¤á¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Å·Á³¥Ü¥±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1991Ç¯¡¢»°ÂåÌÜÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê¸½ È¬ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯É½ÉñÂæ¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£·ëº§Åö½é¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÍü±à¤ÎºÊ¤¬Ì³¤Þ¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼Ê¡Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼²ÎÇ·½õ¤é3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ°é¤Æ¾å¤²¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¤³¤Î¿Í¤¬À¨¤¤¤Î¤Ï¡¢É×¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤âÉ½Î©¤Ã¤Æ¤ÏÆ°¤¸¤º¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¡á¥Û¥ï¥ó¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÀèÆü¡¢Ä¹ÃË¤Î¶¶Ç·½õ¤¬¸µÇµÌÚºä46¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤Èº§Ìó¤·¤¿¤µ¤¤¤Ë¤Ï¡¢34Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤Îº§ÌóÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿ÃåÊª¤ÏµÁÉã¡Ê¼·ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç½Ûê¤Ë¤âÆ±¤¸ÃåÊª¤òÃå¤Æ²ñ¸«¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤Ï¤ä¡¢À®¶ð²°¤ò²ó¤¹¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ£¸¶µª¹á¡¡¡ÁÅÁÅý¤È³×¿·¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Á
2016Ç¯¤ËÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤ÈºÆº§¡£¤½¤ì¤³¤½·ëº§Åö½é¤Ï¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢º£¤ä²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÍü±à¤ÎºÊ¡£½éÆü¤ÈÀé½©³Ú¤Ë¤Ï·à¾ì¥í¥Ó¡¼¤ËÎ©¤ÁìÝÕþ¶Ú¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÞÏÀ¡¢¼ê½ñ¤¤Î¤ªÎé¾õ¤Ê¤É¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
»°ÅÄ´²»Ò¤¬¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Æ£¸¶µª¹á¤ÏÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÎ¾Êý¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¿©»ö¤ä·ò¹¯ÌÌ¤ÇÉ×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡Ù¤Ç¿À¸Í»ÔÄ¹Ìò¤òÃ´¤¤¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»öÌò¤Î°¦Ç·½õ¤ÈÃç¤Î°¤¤É×ÉØÌò¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°¦Ç·½õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î²ÎÉñ´ìÈÇ¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²È¤ËÅ¥ËÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤ÆÎ¾ºî¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤ÊÈ¯¸À¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤â100ÅÀ¤À¡£
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù±éµ»»ØÆ³¼Ô¤ÎÊì¤âÂçÊª½÷Í¥
Á°ÅÄ°¦¡¡¡Á¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥¢¥ëÄ«¥É¥é¡Á
10ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¶È¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤ËÆóÂåÌÜÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡Ê¸½ Ï»ÂåÌÜÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ë¤È·ëº§¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·ëº§¤È½Ð»º¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏNHK¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¤âÈà½÷¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°ÏºÂ¸Ì¿»þ¤è¤êÃæÂ¼²°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ËÌ©Ãå¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤À¤í¤¦¡£¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ºÊ¤äÊì¡¢ÃæÂ¼²°¤Î¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ëÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¹¤é¤¢¤ë¡£
ÉÙ»Ê½ã»Ò¡¡¡Á¤¤¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ä¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Á
1960Ç¯Âå¤Ë±Ç²è³¦¤Ç³èÌö¡£1972Ç¯¡¢»ÍÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê¸½ ¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ë¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£°ì»þ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Î¤¿¤áµÙ¶È¤·¡¢80Ç¯Âå½ªÈ×¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÇÄ¹ÃË¤ÏÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡£¤Þ¤¿¡¢Â¹¤ÎÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¤ÈÈø¾åâÃ½¨¤â²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²ÎÉñ´ì³¦¤Î½ÅÄÃ¡¢¼·ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¡ÈÈì²´Ã°¤Î¤ªÎµ¡É¤È¤·¤ÆÅì±Ç¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÌ¾Ìç¡¦²»±©²°¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤Þ¤µ¤ËÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¸å¤ËÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢½÷À½é¤Î»²±¡µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÀðÀé·Ê¤âÍü±à¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¡£É×¤Ï»ÍÂåÌÜºäÅÄÆ£½½Ïº¡Ê2020Ç¯¤Ë»àµî¡Ë¤Ç¡¢É×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤¬»ÍÂåÌÜÃæÂ¼òî¼£Ïº¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢µÈÅÄ½¤°ì»á¤¬¹õ°á¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤µ¤¤¤Ë»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¾´»Ò¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤ÎÉã¿Æ¡¢ÂçÊª²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦¸ãºÊÀé¸ÞÏº¤È¤·¤Æ½Ð±é¤â¤·¤¿¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤ä³¤³°¤Ç¤Î¸ø³«¤â¼õ¤±¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÉôÌç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤¤¤¦·ì¤ä¾ðÇ°¤¬±²´¬¤¯À¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÁª¹Í¤ÇºÇ½ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î5ºîÉÊ¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤À¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¶È³¦¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÚÉ¾²Á¤¬Äã¤¹¤®¤ë¥ï¥±¡Û¡Ä¹ñÆâ¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥È¥Ã¥×¤âÌÜÁ°¡ªÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤â
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡Ú¹ñÊõµé¤Î±Ç²è¡Û¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¶È³¦¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢À®¸ù¤Î±¢¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡ÖºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î´Å¤µ¡×
