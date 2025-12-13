ハーフモデル・エリーローズがセラピーを受けて気づいた、「日本人特有の言葉」の不思議

エリーローズさんは、日本人の父（写真家）とイギリス人の母（スタイリスト）のあいだに生まれ、モデルやDJ、コスメブランド「Otonë (オトネ)」のプロデューサーなど幅広く活躍しています。洗練されていながらも肩に力が入っていない生活が人気で、Instagram（ @ellirose ）のフォロワーは現在52万人。（2025年12月時点）。国内外に友だちが多く、多様な視点でのSNS投稿が支持されています。

そんなエリーさんが日々の生活で感じたことや、さまざまな気づきを綴るFRaU web連載。今回のテーマは、日本とアメリカのセラピーを両方受けて感じた日本特有の「ある言葉」について。バイリンガルで海外のルーツも持つエリーさんだからこそ、両方の文化を経験し、その中で気づいたことを語ります。

半年間、セラピーを受けていた

昨年の11月から半年間、私は週に一度、オンラインでセラピーを受けていた。理由はとてもシンプルで、心が限界に近づいていたから。

自分のスキンケアブランド「Otonë（オトネ）」の経営、撮影・編集まで担うモデル業、そして週末を埋め尽くすDJの現場。責任は常に自分に返ってきて、息をつく余裕がなくなる日も多かった。朝起きても気力が湧かず、些細なことに涙が出たり、人に任せればいいことまで抱え込み、心が折れそうになる。

そんなとき、ロサンゼルスに住む母の友人が紹介してくれたセラピストと出会い、日本のカウンセラーとも並行して、アメリカ式と日本式を交互に受けるスタイルを半年続けた。

日本では、メンタルケアはまだ「隠すもの」という風潮がある。でも海外では、自分の心をケアすることは当たり前で、むしろ自分を大事にする行為として日常に組み込まれている。だから、自分もセラピーを受けたいと思った。

なぜアメリカ式と日本式、両方受けたのかというと、私はイギリス人の母と日本人の父の間に生まれ育って、海外の文化と日本の文化、両方の間にいる感覚があるから。どちらも自分の一部として取り入れたかったのだ。

アメリカのセラピーは、感情の深部にまっすぐ踏み込んでくる。「あなたはどう感じたの？」「その怒りは何を知らせていると思う？」と言葉はストレートで、対話はとてもフランク。改善のためのステップも明確に示してくれる。

一方で日本のカウンセリングは、形式的で丁寧。状況を整理し、小さな一歩を一緒に組み立て、「安心できる場」をつくることを大切にしてくれる。どちらも良さがあるが、この2つのメソッドで受けていくうちに、“日本特有の言葉”が浮かび上がってきた。

それが、「察する」という言葉。

察する父と察さない母

日本で生まれ育った人にとって、“察する”はごく自然なコミュニケーションだと思う。言葉にはしないけれど、相手の表情や空気の揺らぎから「本音」を拾う。ビジネスの場でも、2〜3歩先を読んで動くことが“気が利く”とされる。でもアメリカのセラピストに「日本には“察する”という言葉がある」と話したら、彼女は少し驚いた顔で言った。

「Why don’t people just say it? (なぜ言わないの？）」

その反応を見たとき、私は改めて、日本の文化は本当に独特だと思った。“言葉にしなくても分かり合える”という美しい価値観は、同時に人を疲れさせることもある。

「察してほしい」

「言わなくても分かるでしょ」

そんな無言の期待が積み重なるほど、自分が苦しくなる。

私の家庭は、この“察する／察しない”の両極が存在する。イギリス人の母は、言いたいことははっきり伝えるタイプ。子どもの頃、私が遠回しに言うと「何が言いたいの？」とまっすぐ返してきた。日本人の父は、言葉にしなくてもこちらの変化を読み取って、必要なときは助けてくれる。まさに“日本の察する文化”を体現する人だった。

この2つの文化の間で育ったからこそ、“察する”は生まれつきの能力ではなく、コミュニケーションの癖なんだと実感している。

「察する」文化に思うこと

その違いを強く感じたのは、過去の恋愛だった。

私と同じハーフでも、より“日本人的な察する文化”の中で育った人と付き合ったことがある。

体調が悪い日は、「今日は休みたい」と言わず、雰囲気で伝えようとする。私はそれに気づかず、普通に予定を立ててしまう。彼は「どうして気づいてくれないの？」と言い、私は「言ってくれなきゃ分からないよ……」と戸惑う。その小さなすれ違いが積み重なり、終いには別れてしまった。

そのとき気づいたのは、察するかどうかは愛情の深さではなく、単なる“文化の違い”に過ぎないということだった。

セラピーを受けながら、少しずつ“察しすぎなくていいし、察してもらえなくてもいい”と自分を許せるようになっていった。

アメリカのセラピストはこう言った。

「あなたは自身のスペースを優先する権利がある。自分ファーストでいい」

「“はい”と引き受けることは、他の何かに“いいえ”を言っていること。NOということを恐れないで」

「あなたは作業が遅いわけではない。ただ疲れてるだけ」

言葉で境界線を引き、感情を整理し、自分のペースに戻っていいという考えは、日本にはあまり馴染みがない。でも、その考えに触れるほど、心が軽くなるのを感じる。

では、日本で“察する文化”の中に生きる私たちはどうしたらいいのだろう。

私は、こう思う。

察しながらも、必要なときは言葉をつかう。

言葉をつかいながらも、“間”の美しさを忘れない。

その“間”にこそ、日本人らしさと、ハーフとしての私ならではの視点がある気がしている。

“察する”という言葉の奥にあるのは、相手を思いやる優しさ。だけど、自分を犠牲にしてまで読みすぎなくていい。疲れたときは、「言葉がほしい」と伝えていい。それはわがままではなく、自分を大切にする選択だから。

人生にはいくつものステージがあって、同時に全部を抱え込む必要はない。“察する文化”の中にいても、自分のペースを取り戻すことはできる。

そして何より、言葉にしない美しさと言葉にする強さ、その両方を知るからこそ、 私たちはもっと自由に、もっとしなやかに人とつながれるのだと思う。

