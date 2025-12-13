¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡Ö¥¨¥ó¥¹¥È¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¹¥È¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÏÉÔÀµ²ò¤Ç¤¹¡Ä
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥¨¥ó¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇµÞ¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Áö¹ÔÃæ¤äÈ¯¿Ê»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆÅÙ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±Ä¾¤¹É¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¹¥È¤¬µ¯¤³¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºî¤Î¥ß¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ßÉÔÂ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ³ÎÁ·Ï¤äÅÀ²Ð·Ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¥¨¥ó¥¹¥È¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª
¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖNG¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖNot Good¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡ª