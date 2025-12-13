¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¡Ö설강화¡Ê¥½¥ë¥¬¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©¡ÒBLACK PINK¤Î¥¸¥¹¡Ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ª

´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡£

¡Ö설강화¡Ê¥½¥ë¥¬¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©

Æü´Ú¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö설강화¡Ê¥½¥ë¥¬¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎMr.¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤È¡¢¡ÖBLACK PINK¡×¤Î¥­¥à¡¦¥¸¥¹¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö설강화¡Ê¥½¥ë¥¬¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö¥¹¥Î¡¼¥É¥í¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤È´Ú¹ñ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Îµö¤µ¤ì¤Ê¤¤°¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

¡ÖDisney¡Ü¡×¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

