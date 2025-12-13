¡ÚÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¡ÖºÇ¿·Ê¼´ï¡×¡ÛÂæÏÑ¿¯¹¶¤ä³¤¾åÉõº¿¤òÁÛÄê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤â¡¡½¢ÌòÄ¾¸å¤ÎºÇ¿·¶õÊì¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤«¤é¡È¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤Þ¤Ç¡¢ÀÇ½¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÀ¯ÉÜÅö¶É¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤è¡×¤ÈÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÃæ¹ñ·³¤ÎÊ¼´ï¤Ï¶áÇ¯¡¢¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ä³¤¾åÉõº¿¤òÁÛÄê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û003·¿¶õÊì¡¦Ê¡·ú¡¢100¼°Àï¼Ö¡Ä¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¡ÖºÇ¿·Ê¼´ï¡×¤Î¿ô¡¹
¡¡ÂæÏÑ¤äÊÆ·³¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÊ¼´ï¤«¡£·³»ö¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎµÆÃÓ²íÇ·»á¤¬¤Þ¤º·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑËÜÅÚ¤ä¼þÊÕ¤Î³¤¶®¤òÁÀ¤¦¥ß¥µ¥¤¥ëÊ¼´ï¤À¡£
¡ÖÂæÏÑËÜÅÚ¤äÂæÏÑ³¤¶®¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤ÏÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëDF-15¡Ê¼ÍÄø50¡Á600km¡Ë¡¢¥Ð¥·¡¼³¤¶®¡ÊÂæÏÑ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î´Ö¡Ë±è´ßÉô¤Ø¤Î¹¶·â¤ä¡¢¿Ê½Ð¤¹¤ëÊÆ·³´ÏÂâ¤Ø¤Î¸£À©¤Ë¤ÏÃæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëDF-17¡Ê¼ÍÄø1800¡Á2500km¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¸å¼Ô¤ÎDF-17¤Ï¡¢·Þ·â¤ÎÆñ¤·¤¤¶ËÄ¶²»Â®³ê¶õÂÎ¡ÊHGV¡Ë¤òÃÆÆ¬¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡×Æâ¤ÏµÆÃÓ»á¡Ë
¡¡Ä¾¶á¤Î±é½¬¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯11·î¤Ë½¢Ìò¤·¤¿003·¿¶õÊì¡¦Ê¡·ú¤À¡£Ãæ¹ñ3ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ë¶õÊì¤Ç¡¢Æ±·î18Æü¤ËÊ£¿ô¤Î´ÏÄú¤òÈ¼¤Ã¤Æ½é·±Îý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅëºÜ¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ò²ÃÂ®¤·¤ÆÈ¯¿Ê¤µ¤»¤ëÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¶õÊì¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Î¡Ø¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´Ï¾å¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡J-35¤äÁá´ü·Ù²üµ¡KJ-600¡Ê¶õ·Ù600¡Ë¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÃæ¹ñ·³¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë´Ï¾åÀïÆ®µ¡J-15B¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊ¡·ú¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½¾Íèµ¡¤è¤êÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õÊì¤ò¼é¤ë¶îÃà´Ï¡¢¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï¤Ê¤É¤ÎÂÇ·â·²¤òÂæÏÑ³¤¶®¤ä¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤ËÅ¸³«¤·¡¢´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡¢Áá´ü·Ù²üµ¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶õ·³¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÊ£ºÂ·¿¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡J-20¤â½Ð·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Ò¶õÍ¥Àª¡Ê¹¶·â¤ò¼õ¤±¤º¤ËºîÀï¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤¬"³¤Ãæ¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ"¤Ë
¡¡Àø¿å´Ï¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ï094·¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ê¤É¸¶Àø¤ò12ÀÉ¡¢ÄÌ¾ïÆ°ÎÏ·¿¤ò60ÀÉ°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¸¶Àø¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ÏÄú¤äÀø¿å´Ï¤ò¹¶·â¤¹¤ëµûÍë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¾å¤Î´ðÃÏ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤ÈÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÆ°ÎÏ·¿Àø¿å´Ï¤ÎÇ½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆüÊÆ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝÍ¿ô¤ÏÆüÊÆÂæÏÑ¤ÎÁí¿ô¤Î2ÇÜÄøÅÙ¤ÈÃæ¹ñ·³¤¬°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÀø¿å´Ï¤¬½Ð¹Ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÄå»¡±ÒÀ±¤Ë¸«¤»¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·³¤Ï¤½¤ì¤é¤Î°ÌÃÖ¤òÃµÃÎ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î´Ö¡¢²£¿Ü²ì¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Âè¼·´ÏÂâ¤Î¶õÊìÂÇ·â·²¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¿Í¹©ÃÎÇ½ÅëºÜ¤Î¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È
¡¡Ãå¾åÎ¦ºîÀï¤ÇÅêÆþ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¿Ê¿å¤·¡¢¸½ºß»î¸³Ãæ¤Î076·¿¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¡¦»ÍÀî¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÈÎ¦´Ï¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤ÎÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¶õÊì¡¦Ê¡·ú¤ÈÆ±¤¸ºÇ¿·¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìµ¿Í¤ÎÀïÆ®µ¡¡¢Äå»¡µ¡¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿Í°÷¡¢Êª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤"·Ú¶õÊì"Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄÌ¾ï¤Î°ì¸ÄÏ¢Ââ¤ò±¿¤Ó¡¢±è´ß°è¤ÎÀ©°µ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¸åÂ³¤ÎÉôÂâ¤òÂ³¡¹¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤à¶¶Æ¬ÔÈ¡ÊÅ¨ÃÏ¿¯¹¶¤Î¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡9·î¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¿·Ê¼´ï¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö100¼°Àï¼Ö¤Ï¡¢¾è°÷¤¬AR¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç360ÅÙ¤Î»ë³¦¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëºÇ¿··¿¤Ç¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼ÂÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÅëºÜ¤·¤¿¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤â»Ô³¹Àï¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡µðÂç¤ÊÇÆ¸¢¹ñ²È¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤¦ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ÈÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¡£
