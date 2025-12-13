¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤¬±ø¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬¡Ä¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¹¹ð¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¡× ÊÆ¡¦¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡È¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯ÁûÆ°¡É¡Ô¡ÖAI¤ä¤Ç¡¢¤¤â¤¹¤®¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤âÈï³²¤Ë¶ì¸À¡Õ
¡Ò»ä¤¬Æý½Ð¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê²èÁü¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉAI¤ä¤Ç¡¢¤¤â¤¹¤®¡Ó
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊÆ½÷Í¥¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡Ê23¡Ë¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ ÍÕ¤Ã¤Ñ·¿¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢ÊõÀÐ¤¬¿ÈÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥É¥ì¥¹Â¾
¡¡12·î2Æü¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¡¢À¸À®AI¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼«¿È¤Î²èÁü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤ÇÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï©¾å¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î²èÁü¡£¶»¸µ¤¬³«¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈAI¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³¤À¡£
¡¡SNS¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸µ¤Î²èÁü¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬2024Ç¯4·î¤ËX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶»¸µ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇò¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬AI¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¡¢ ÊÌ¤ÎSNS¤ÇÅê¹Æ¡¦³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤ÏSNS¤ÇÉÑÈË¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡Ò¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥³¡¼¥Ç¡Ó¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾ºÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¸À¸À¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ºòº£¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÀ¸À®AI¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï³¤¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¨¡¨¡¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î29Æü¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥é¥±¥·¥å¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¿³ºº°÷µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ïº²¤¬¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï¡¢²áµî¤ËÊÆÆü´©»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÒAI¤¬·ù¤¤¤À¡Ó¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯Èï³²¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤À¡£
¡Ö¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë14ºÐ¤ÇTwitter¡Ê¸½¡¦X¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢ÈÜàÐ¤Ê²Ã¹©¤ò¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¿ôÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½Ð±éºî¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¸å¤ÏÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤¿¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ÏÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒSNS¤òºî¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤¬±ø¤µ¤ì¤¿AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢Éå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡Ó
¡¡ÊÌ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯ÁûÆ°¤¬¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£ÊÆ¡¦NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Instagram¤äFacebook¤Ë¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î¼Ì¿¿¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¹ð¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î16ºÐ¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¤Î¹¹ð¤Ç¡¢Éþ¤ò¾Ãµî¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î¼Ì¿¿¤¬¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Instagram¤ÈFacebook¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMeta¼Ò¤ÏÅö³º¥¢¥×¥ê¤Î¹¹ð¤òÄä»ß¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢Apple Store¤«¤é¥¢¥×¥ê¼«ÂÎ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡Âç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¤äEU½ô¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤ÏË¡Î§¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¡¢º£Ç¯10·î¤ËÀ¸À®AI¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Îµ¶¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¤òºîÀ®¤·ÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬¤ï¤¤¤»¤ÄÅÅ¼§ÅªµÏ¿ÇÞÂÎÄÄÎó¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£
¡¡¤Þ¤¿12·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢"¶µ°÷¥°¥ë¡¼¥×Åð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï"¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¸µ¶µÍ¡¤¬¡¢½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î²èÁü¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä¾ÀÜµ¬À©¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤»¤º¡¢Ë¡À°È÷¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ï¡Ö¤¤â¤¤¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£