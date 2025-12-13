¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¾Ã¤·¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¿Æ¤È¶µ°÷¤¬Ùæ¤ß¾Ã¤¹Ì¤À®Ç¯Åð»£¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë´Å¤¹¤®¤ë¸½¼Â¡×
Åð»£»ö·ï¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢º£Ç¯È¯³Ð¤·¤¿¶µ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Ï¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
2023Ç¯7·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æºá¡Ê°Ê²¼¡Ö»£±Æºá¡×¡¢Ë¡Äê·º¤Ï¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åð»£¤Ø¤Î½èÈ³¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤êÌÀ³Î¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åð»£»ö·ï¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡ËÈÇ¤ÎÈÈºáÇò½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÅð»£»öÈÈ¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ2Ç¯¤Ï4,000·ïÂæ¡¢3Ç¯¤«¤é¤Ï5,000·ïÂæ¤È¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢5Ç¯¤Ï5,730·ï¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æºá¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¸¡µó·ï¿ô¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢²£¤Ð¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¶áÃø¤Ë¡ØÈÈºáÈï³²¼ÔÂåÍý¿Í¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÈÈºá¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¡¦¾åÃ«¤µ¤¯¤é»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÅð»£¤ò´Þ¤á¤¿ÀÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÌ·º¤¬·Ú¤¤·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖÅð»£ºá¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»£±Æºá¡×
2023Ç¯¡¢·ºË¡¤Ë¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö»£±Æºá¡×¡£ ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¡ÖÅð»£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾åÃ«»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ÈÅð»£¡É¤ÏËÜÍè¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌ©¤«¤Ë»£¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥×Ãæ¤Î¶¯À©Åª¤Ê»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÁê¼ê¤¬»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¡É¤â½èÈ³¤¹¤Ù¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åð»£¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤ÈÂÐ¾Ý¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ë¡Î§Ì¾¤Ï¤è¤êÈÏ°Ï¤ò¹¤¯¡È»£±Æºá¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»£±Æºá¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤¹¤ë»£±Æ¹Ô°Ù¡×¤òÊñ³çÅª¤ËÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬Äê¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÌ¤À®Ç¯¤ÎÅð»£¡×¤¬µÞÁý
»£±Æºá¤ÎÀ®Î©¸å¡¢Î©·ï¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ë¤è¤ëÅð»£¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤â´õÇö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Æ¤«¤éÆÍÁ³¥¹¥Þ¥Û¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¶µ°é¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°µ¤¤Ê¤¯Åð»£¤·¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÅð»£¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤¬¡ÈÙæ¤ß¾Ã¤¹¡É¥±¡¼¥¹¤¹¤éÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤Ë³Ø¹»Æâ¤ÎÅð»£¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÁ´¤Æ¤Î³Ø¹»¤ËÅð»£¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¡¢³Ø¹»¤¬¼¨ÃÌ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÈ¾¡£³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ø²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¿Æ¤â¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¾Ã¤·¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Ê¬¤ÇÅð»£»ö·ï¤òÙæ¤ß¾Ã¤¹»öÎã¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÅð»£¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬´Å¤¤¡£¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÈ³¶â1²¯±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×ÀìÌçÊÛ¸î»Î¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡Ö1000¿Í°Ê¾åÅð»£¤·¤Æ¤â¼¹¹ÔÍ±Í½¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¡×¡Ù¤ËÂ³¤¯¡£
