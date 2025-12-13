【90代対談】80代は「かりそめの老い」だった…誰にでも訪れる「ヨタヘロ期」は「人生100年時代」の深刻な課題【樋口恵子×鈴木秀子】

「人生100年時代」と言われる昨今、長い老後をどう生きるかが多くの人の課題となっている。評論家・東京家政大学名誉教授の樋口恵子氏と、聖心会シスター・文学博士の鈴木秀子氏……ともに92歳（対談時点）のお二人が、これからを生きる私たちに「心に刻むべき教訓」を授ける。

80代は「かりそめの老い」だった

樋口 それにしても自分が92歳まで生きるとは、ちょっとビックリしています。80歳になった時、ついに自分も本格的に老いてしまったと思ったのですけれど、まだまだ先があったのですよねぇ（笑）。今にして思えば80代前半は「かりそめの老い」でした。

鈴木 私もできなくなってきたことがちょっと増えてきたなという感じです。80代はそれまでと変わらない生活を送ることができましたけれど。

樋口 昔ね、女性初の国会議員として活躍なさった加藤シヅエ先生が「90代になりますと、立っているだけでフワーっと転ぶことがあるのですよ」と話しておられて、当時、私は60代でしたので、おっしゃっていることがよくわかりませんでした。

ところが私も80代の後半に同じことを体験して、加藤先生が話しておられたのはこういうことだったのかと思いましたよ。

鈴木 立っているだけでフワーッと転んでしまわれたのですか？

樋口 自宅の玄関の入口に立っていたら、風もないのにフワーッと転びまして、玄関のたたきに顔面を打ち付けてしまったのです。顔面に青や紫の痣ができて、痛いやら醜いやらで大変な目に遭いました。思えばあれが私のヨタヘロ期の始まりでした。

誰にでも「ヨタヘロ期」は訪れる

鈴木 ヨタヘロ期というのは印象的な言葉ですね。

樋口 ある時、高齢者問題研究家で友人でもある春日キスヨさんが「ピンピンしている元気な時期と寝たきりになるまでのあいだに、何とか自立してはいるけれどヨタヨタヘロヘロしている時期がある」と話しておられたのです。

ちょうど私がヨタヨタヘロヘロになりつつあったので「わかる、わかる」と共感を覚えて、以降、「ヨタヘロ期」と言い始めました。

こういう言葉遊びみたいなことが好きなんですよ。定年退職後に妻にまとわりつく夫のことを「ぬれ落ち葉」と表現して、その年の流行語大賞の候補になったこともありました。

鈴木 まぁ、「ぬれ落ち葉」は樋口さんが広めた言葉でしたか。天才的ですね（笑）。

樋口 核家族で一人暮らしのことを「ファミレス（家族がいない）」、あとは「おひとりシニア」「老いるショック」「老婆は一日にしてならず」「すべての道は老婆に通ず」というのもございます。

鈴木 アハハ。

樋口 それから「BB」というのも人生100年時代の大問題です。

鈴木 BBというのはどういう意味でしょうか？

樋口 貧乏婆さんのことでございます。私が懸念しているのは女性の貧困層の増加です。日本では女性の平均寿命のほうが長く、80歳以上の男女の比率は4対6。

鈴木 2024年の敬老の日に厚生労働省が100歳超え人口は9万5000人（正確には9万5119人）と発表していましたけれど、約9割が女性なのだそうです。

樋口 女性の長生きは大いにけっこうなのですが、問題は男性に比べて低賃金で働いてきた時代の女性がもらえる年金が少ないことです。未亡人だって十分な遺族年金をもらっている人ばかりではありません。

生涯働き続けることができればいいのですが、体力的に難しいということもありますし、自営業であればまだしも、働きに出るとなると雇ってくれるところがないというのが実情です。

鈴木 深刻な問題ですね。せめて同じことを繰り返さないように、これからを生きる女性には一つの教訓として心に刻んで欲しいと思います。

樋口 はい。BBB、すなわち貧乏婆さん撲滅運動を推進しなければいけません。

鈴木 まぁ、Bが三つですか（笑）。

樋口 ええ。これはつまり、女性が男性と平等に働ける社会にするということです。BBが増えれば国の財政を圧迫し、日本は貧困社会となってしまいますから、BBBは女性のためであるのと同時に、日本が生き残るためにも避けて通れない重要な課題なのです。

