¡Ö¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×·ëº§30Ç¯¡¦58ºÐºÊ¤Î¡ÈÈëÌ©¤ÎÄÌÄ¢¡É¤òÇÁ¤¤¤¿ÄêÇ¯É×¤¬Àä¶ç¡£±£¤·Â³¤±¤¿¡Ö8¥±¥¿¤Î¼Ú¶â¡×¤È¡ÖÂà¿¦¶â2,100Ëü±ß¡×¤Î¹ÔÊý
ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÄ¹Ç¯³¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿É×ÉØ¤ÎÌäÂê¤¬ÏªÄè¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¶â¤ÎÆþ¶âÆü¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌÄ¢¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×Âà¿¦¶â¤ÎÆþ¶âÆü¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑ
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯°Ê¾å¡¢²ñ¼Ò¤ÇÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢²È¤Î¤³¤È¤ÏºÊ¤ò¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
ÀéÍÕ¸©ºß½»¤ÎÅÄÃæ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê60ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ÊªÎ®Âç¼ê¤Ç¶ÐÂ³38Ç¯¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ »ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅöÆü¡£·ò°ì¤µ¤ó¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÌó2,100Ëü±ß¤ÎÆþ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢Í¼¿©¤ÎÀÊ¤ÇºÊ¤ÎÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê58ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¡ÖÄÌÄ¢¡¢µÄ¢¤·¤Æ¤¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Ï¡Ø¤¢¡¢¤¦¤ó¡Ä¡Ä¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»õÀÚ¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¡Ø³ÎÇ§¤·¤¿¤ï¤è¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£Ì¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿©¸å¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¡¢²È·×´ÉÍýÍÑ¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹²¤Æ¤Æ»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÀ©¤·¤Æ¥Ý¡¼¥Á¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿ÄÌÄ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôËç¤Î¥«¡¼¥É¥í¡¼¥óÌÀºÙ¤È¡¢ÆÄÂ¥¾õ¤ÎÂ«¡£¼ÚÆþ»Ä¹â¤Î¹ç·×¤Ï¡¢Ìó1,200Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ºÊ¤ÏìÔÂô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÁÁÇ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ø¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æµã¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
Ìä¤¤µÍ¤á¤¿Ëö¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¼Ú¶â¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬ÆÈÃÇ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖFX¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡Ë¡×¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä»¨»ïµ»ö¤òÆÉ¤ß¡¢ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÈ³Ø¤ÇFX¤ò³«»Ï¡£ºÇ½é¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÎÁê¾ìÊÑÆ°¤ÇÂç¤¤ÊÂ»¼º¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î·êËä¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂà¿¦¶â¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢°ì³ç¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿38Ç¯Ê¬¤ÎÂÐ²Á¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊäÅ¶¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÍâÆü¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¶â¤«¤é1,200Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó900Ëü±ß¡£Åö½é¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÂà¿¦¶â¤Ï»Ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡ÄÏ·¸å·×²è¤ÏÇò»æ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ï¡Ø²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯ÇîÂÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¡¢ºÊ¤È°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½½Ê¬¤ËÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¬¾·¤¯Ï·¸åÇËÃ¾¤Îæ«
Ã¯¤â¤¬Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò1¿Í¤ÇÊú¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÊÅê»ñ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆFX¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ø50Âå¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50Âå¤Î88.2¡ó¤¬¡Ö¸½ºß¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤äÃùÃß¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯69.4¡ó¡£¡ÖÅê»ñ¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤ËºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÄêÀ¡×¡Ê53.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö¼ý±×À¡×¡Ê37.8¡ó¡Ë¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê50Âå¤ÎÅê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«²Á³Ê¤ÏÌá¤ë¤Ï¤º¤È´üÂÔ¤·¤ÆÊÝÍ¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤µ¤é¤ËÂ»¼º¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡×¤Ç¡¢39.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¡ÊFX¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê£»¨¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¡Ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤â23.5¡ó¤È¡¢4¡Á5¿Í¤Ë1¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤ä¡ÖÏ·¸å»ñ¶âÉÔÂ¡×¤Ø¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¡¢FX¤ä°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÍÆ°¤¤Î·ã¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÁêÃÌ¤¬¡¢¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂà¿¦¶â¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¡Ö²È·×¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Î¤â¤È¡¢ÆÈÃÇ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼ÉÔÇ½¤ÊÂ»¼º¡Ê¼Ú¶â¡Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¡ÖÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯Ä¾Á°¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼é¤ë¤³¤È¡×¡£Âà¿¦¶â¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¸½¶â¤òÁ°¤Ë¤¹¤ëº£¤³¤½¡¢É×ÉØ¤Ç¡ÖÄÌÄ¢¤Î³«¼¨¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢±£¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÅÀ¸¡¤¹¤Ù¤¤È¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø50Âå¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù