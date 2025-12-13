「女性トイレの行列問題」が深刻となっています。社会課題解決型トイレマップ『TOIMAP』を運営する株式会社KICKs（京都府京都市）が、同マップ保有の全国2万カ所以上のトイレデータと、各自治体が公開する「公衆トイレオープンデータ（2025年11月時点）」を組み合わせて、施設数100件以上の14都道府県（4383カ所）について分析したところ、男性個室1つに対する女性個室の比率は、「京都府」（2.20倍）が最も多くなりました。



【調査結果】トイレ先進県はどこ？ トイレの洋式化率・個室比率ランキングを見る

まず、「トイレの洋式化率ランキング」を見ると、1位「京都府」（96.6%）、2位「宮城県」（74.9%）、3位「和歌山県」（74.4%）がトップ3となった一方、「香川県」（28.2％）、「青森県」（45.6％）、「山口県」（45.8％）では、未だに半数以上が和式トイレという結果になり、トップの京都府とワーストの香川県で約3.4倍の格差が判明しました。



また、「東京都」（66.5%）や「大阪府」（69.0%）といった大都市圏でも洋式化率は7割を下回っています。



女性用個室数の不足が一因とされる「女性トイレの行列」。同社の試算によると、高齢者や子連れ層の外出を抑制する「トイレ不安」は、年間3000億円以上の経済機会損失を生んでいるといいます。



男性個室1つに対する女性個室の比率を算出した「女性個室比率ランキング」を見ると、1位「京都府」（2.20倍）、2位「山口県」（1.88倍）、3位「福井県」（1.85倍）がトップ3となりました。



一方、スコアを低い順に見ると、「愛知県」（1.27倍）、「岩手県」（1.29倍）、「香川県」（1.52倍）、「大阪府」（1.59倍）、「東京都」（1.60倍）という結果になり、人口が集中する都市部ほど「女性トイレの行列リスク」が潜在的に高い構造が示唆されました。



調査を実施した同社は「『トイレはコストである』という旧来の認識が、今回の分析で明らかになった"地域格差"を生んでいる一因ではないか」と指摘しています。