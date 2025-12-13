¾Þ¶â²¦¡¦¶â»Ò¶îÂç¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¡¿ù±ºÍªÂÀ27°Ì¡¢ÀÐÀîÎË¤Ï37°Ì¡ÚÊÆÃË»ÒºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Û
¡ãPGA¥Ä¥¢¡¼¡¡Q¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊºÇ½ªÍ½Áª¡Ë¡¡2ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þ¥À¥¤¥º¡¦¥Ð¥ì¡¼C¡á6850¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡¢¥½¡¼¥°¥é¥¹CC¡á7054¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡äÍèµ¨¤ÎÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡£¤½¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡ª ´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¥Ö¥³
º£Ç¯¤ÎÆüËÜÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¡¦¶â»Ò¶îÂç¤¬¥À¥¤¥º¡¦¥Ð¥ì¡¼C¤Ç1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦3¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¿ù±ºÍªÂÀ¤Ï¥½¡¼¥°¥é¥¹CC¤ò¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦27°Ì¥¿¥¤¡£ÀÐÀîÎË¤Ï¥À¥¤¥º¡¦¥Ð¥ì¡¼C¤ò¡Ö68¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦37°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤Ê¤·¤Î72¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É³ÍÆÀ¼Ô¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¾å°Ì5°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¤ò¤Î¤¾¤¯¾å°Ì5¿Í¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
