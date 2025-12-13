¡Ú¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥Ð¥ó¥É¡áÉÔ½ãÊª¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬µ¤¤Ï³Ú¡×¡½¤½¤ì¤Ç¤â¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤ÈÊâ¤àÇØ·Ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÈ¼«´ë²è¡Öº£·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç2025Ç¯12·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹º£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¥½¥í¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎ¾Êý¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê¤ª¤ª¤â¤ê¡¦¤â¤È¤¡¿29¡Ë¡£¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×--½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢Âç¿¹¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿Í´Ö´Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡¢¥½¥í³èÆ°¡¢±éµ»»Å»ö¡Ä¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥¿¥Õ¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©³Ð¸ç¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×Âç¿¹¸µµ®¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹12·îÉ½»æ¤Ë
10¼þÇ¯µÇ°Ìî³°¥é¥¤¥Ö¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Ê¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡Ë¡Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Ê¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡Ë¡Á ON SCREEN¡×¤È¡¢½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤¬2ºîÆ±»þ¸ø³«Ãæ¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ2Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Ö¡ÖFJORD¡×¤ÎÀ®¸ù¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ÎÀêµò¡Ä¤Èº£Ç¯¤â³èÌö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿3¿Í¤À¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò´°·ë¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º3¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âç¿¹¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ö#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç¤ÎW¼ç±é¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡Ä¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÃø¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤ËMrs. GREEN APPLE¤ò¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿¹¸µµ®¤ò¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÁª½Ð¡£Èà¤é¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
±Ç²è¤ÇÈ¯¤»¤é¤ì¤¿Âç¿¹¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ä¤·¤µ¤Îº¬¸»¤ä¡¢¶ìÏ«¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿É¤µ¤ä´î¤Ó¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡×¤È¡¢Èà¤¬´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÀª¤¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÂç¿¹¤Ï¾Ð¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿¼¤¤»×¹Í¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¸¤Êª¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ìÏ«¤ò¤ï¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÒì¤¯¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Î½ÅÍ×¤µ¤È¡¢´°Á´¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹-¤½¤Î³ëÆ£¤òÌä¤¦¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
±Ç²è¤Ç¤ÏMrs. GREEN APPLE3¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÀÖÍç¡¹¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¾ï¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤´ãº¹¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²¿¤è¤êËÍ¤Î¹Í¤¨¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¿´Ï«¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤ËËÍ¤âËÜÅö¤Ï1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬µ¤¤Ï³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°Õ³°¤ÊËÜ²»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤àÆñ¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¢¤½¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÈÉÔ½ãÊª¡É¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉÔ½ãÊª¤¬¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£3¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é2¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤¤¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¡£
Âç¿¹¤È¼ã°æ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬5Ëü¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì¤¤À¤ËÆ±µéÀ¸¤È¡È¥ß¥»¥¹¡É¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÅù¿ÈÂç¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ì¤ë¡£»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Î´ñÀ×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÈà¤Ï½é´ü¾×Æ°¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥»¥¹¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤òÃÎ¤ëÂç¿¹¤¬ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÊâ¤à¼ã°æ¤Î»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Î¤À¡£
Æ£ß·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤à¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢¸·¤·¤¤¿Í¡×¤È°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÉ¾¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Èà¤Î¿´¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥§¡¼¥º2¤«¤Ê¡£Èà¼«¿È¤Î¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÈà¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿´¤«¤é¾Î¤¨¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢µÙÂ©¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ3¡Á4»þ´Ö¤È¤«¡×¤È·Ú²÷¤ËÅú¤¨¤ë¤¬¡¢Ä«ÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¼èºà¤Ç¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ë»£±Æ¤Ë±þ¤¸¡¢¹ç´Ö¤Ë¤Ï¼«¿È¤Ç¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤êÄ¾¤¹¤Ê¤É¡¢ÈèÏ«¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
±ð¤Î¤¢¤ëÈ©¤äÊÑ²½¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀµÄ¾Á´Á³¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÈþÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤éº£Æü¤Î¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ë»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤Î»þ¤Îµ±¤¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÄêÈÖ¼ÁÌä¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¡£ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡È´ª°ã¤¤ÎÏ¡É¤¬Âç»ö¤À¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¡È´ª°ã¤¤ÎÏ¡É¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌ´¤ÏÂ¿Ê¬³ð¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø´ò¤·¤¤Ì´¡Ù¤È¡Ø³ð¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤Ì´¡Ù¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯î²¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍ¤¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈºÙ¤«¤¯ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ´¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¡ÈÌ´¡É¤ÏÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¡£³ð¤¨¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¿¹¤ÎÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿¼¤¯Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§ÀÖ±ÑÏ©
1996Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î²»³Ú²È¡£ºî»ì²È¡¦ºî¶Ê²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡£Mrs. GREEN APPLE¤Ç¤ÏÁ´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¿ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê¡¢ ¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Þ¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼çÍ×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ31¶Ê¤¬ÁíºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌÃ±ÆÈ1°Ì¡Ë¡¢Á´³Ú¶Ê¤Ç¤Î¹ñÆâÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬100²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë»Ë¾å½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡¢2025Ç¯Ç¯´ÖBillboard JAPANºî»ì²È¥Á¥ã¡¼¥È¡¢µÚ¤Óºî¶Ê²È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Mrs. GREEN APPLE¡õÂç¿¹¸µµ®¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤ËÁª½Ð
10¼þÇ¯µÇ°Ìî³°¥é¥¤¥Ö¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Ê¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡Ë¡Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Ê¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡Ë¡Á ON SCREEN¡×¤È¡¢½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤¬2ºîÆ±»þ¸ø³«Ãæ¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ2Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Ö¡ÖFJORD¡×¤ÎÀ®¸ù¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ÎÀêµò¡Ä¤Èº£Ç¯¤â³èÌö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿3¿Í¤À¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò´°·ë¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º3¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âç¿¹¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ö#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç¤ÎW¼ç±é¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡Ä¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÃø¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤ËMrs. GREEN APPLE¤ò¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿¹¸µµ®¤ò¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÁª½Ð¡£Èà¤é¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
±Ç²è¤ÇÈ¯¤»¤é¤ì¤¿Âç¿¹¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ä¤·¤µ¤Îº¬¸»¤ä¡¢¶ìÏ«¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿É¤µ¤ä´î¤Ó¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡×¤È¡¢Èà¤¬´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÀª¤¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÂç¿¹¤Ï¾Ð¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿¼¤¤»×¹Í¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¸¤Êª¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ìÏ«¤ò¤ï¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÒì¤¯¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Î½ÅÍ×¤µ¤È¡¢´°Á´¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹-¤½¤Î³ëÆ£¤òÌä¤¦¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤Ø¤Î¿¼¤¤Âº·É
±Ç²è¤Ç¤ÏMrs. GREEN APPLE3¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÀÖÍç¡¹¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¾ï¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤´ãº¹¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²¿¤è¤êËÍ¤Î¹Í¤¨¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¿´Ï«¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤ËËÍ¤âËÜÅö¤Ï1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬µ¤¤Ï³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°Õ³°¤ÊËÜ²»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤àÆñ¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¢¤½¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÈÉÔ½ãÊª¡É¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉÔ½ãÊª¤¬¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£3¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é2¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤¤¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤È¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤ËÆ±µéÀ¸¤È¡È¥ß¥»¥¹¡É¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡×
Âç¿¹¤È¼ã°æ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬5Ëü¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì¤¤À¤ËÆ±µéÀ¸¤È¡È¥ß¥»¥¹¡É¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÅù¿ÈÂç¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ì¤ë¡£»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Î´ñÀ×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÈà¤Ï½é´ü¾×Æ°¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥»¥¹¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤òÃÎ¤ëÂç¿¹¤¬ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÊâ¤à¼ã°æ¤Î»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¤¬¸ì¤ëÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¿ÍÊªÁü¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢¸·¤·¤¤¿Í¡×
Æ£ß·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤à¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢¸·¤·¤¤¿Í¡×¤È°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÉ¾¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Èà¤Î¿´¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥§¡¼¥º2¤«¤Ê¡£Èà¼«¿È¤Î¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÈà¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿´¤«¤é¾Î¤¨¤¿¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤· Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡Ö3¡Á4»þ´Ö¡×¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈþ¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢µÙÂ©¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ3¡Á4»þ´Ö¤È¤«¡×¤È·Ú²÷¤ËÅú¤¨¤ë¤¬¡¢Ä«ÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¼èºà¤Ç¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ë»£±Æ¤Ë±þ¤¸¡¢¹ç´Ö¤Ë¤Ï¼«¿È¤Ç¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤êÄ¾¤¹¤Ê¤É¡¢ÈèÏ«¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
±ð¤Î¤¢¤ëÈ©¤äÊÑ²½¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀµÄ¾Á´Á³¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÈþÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤éº£Æü¤Î¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ë»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤Î»þ¤Îµ±¤¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÄêÈÖ¼ÁÌä¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¡£ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡È´ª°ã¤¤ÎÏ¡É¤¬Âç»ö¤À¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¡È´ª°ã¤¤ÎÏ¡É¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌ´¤ÏÂ¿Ê¬³ð¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø´ò¤·¤¤Ì´¡Ù¤È¡Ø³ð¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤Ì´¡Ù¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯î²¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍ¤¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈºÙ¤«¤¯ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ´¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¡ÈÌ´¡É¤ÏÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¡£³ð¤¨¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¿¹¤ÎÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿¼¤¯Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§ÀÖ±ÑÏ©
¢¡Âç¿¹¸µµ®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î²»³Ú²È¡£ºî»ì²È¡¦ºî¶Ê²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡£Mrs. GREEN APPLE¤Ç¤ÏÁ´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¿ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê¡¢ ¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Þ¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼çÍ×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ31¶Ê¤¬ÁíºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌÃ±ÆÈ1°Ì¡Ë¡¢Á´³Ú¶Ê¤Ç¤Î¹ñÆâÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬100²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë»Ë¾å½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡¢2025Ç¯Ç¯´ÖBillboard JAPANºî»ì²È¥Á¥ã¡¼¥È¡¢µÚ¤Óºî¶Ê²È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û