£Æ£Ï£Í£Ã°Ê¹ß¤Î¥É¥ë°Â¤Ï°ìÉþ¡¡¥É¥ë±ß¤â´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶·

¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢º£½µ¤Î£Æ£Ï£Í£Ã°Ê¹ß¤Î¥É¥ë°Â¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤â´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»þ£±£µ£¶±ßÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇãÌá¤·¤ò¶¯¤á¤ëÆ°¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÈ¾¤Ë£±£µ£µ±ßÂæ¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Íè½µ¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¶ä¤¬Íè½µ¸øÉ½¤¹¤ë£±£²·îÃ»´Ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²»ÑÀª¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ¤âÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂè£³»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤Ï°ì»þÅª¤È¸«¤é¤ì¡¢Æü¶ä¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì´ðÄ´¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Íø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¼çÍ×¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤â¤Ê¤¯ºàÎÁÆñ¤ÎÃæ¡¢Íè½µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤ÆÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Íè½µ¤Ï£±£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¢£±£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë£±£±·îÊ¬¡££±£°·îÊ¬¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÉô¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡£Æ£Ò£Â¤Ïº£½µ¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò£³¡¥£µ£°－£³¡¥£·£µ¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¡¢ÍèÇ¯¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ï£±²ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤È£²²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÃæÎ©¶âÍø¤Ï£³¡¥£°£°¡óÄøÅÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢»Ä¤ê¤ÎÍø²¼¤²²ó¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¼·¡¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥©ー¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¡¢¥¦¥©ー¥·¥å¸µ£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤«¥Ï¥»¥Ã¥ÈÊÆ¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤ò¼¡´ü£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤Ãæ¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤Î£²¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¡¢ÊÆ£Ã£Î£Â£Ã¤Ï¥¦¥©ー¥·¥å¸µÍý»ö¤¬ºÇÍÎÏ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯¸À¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£·¥É¥ëÂæ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¼è°ú¤¬Â³¤¤¤¿¡£²¼²¡¤¹Æ°¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁê¾ì¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í±ß¤Ï¾å¾ºÁê¾ì¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥æー¥íÈ¯Â°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·øÄ´¤Ê¥æー¥í¤À¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Å£Ã£Â¤¬Íè½µ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç£Æ£Ò£Â¤È¤ÎÀ¯ºö³Êº¹¤ò°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤ò¶¯¤á¡¢¥æー¥í¾å¾º¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÍÂÂ÷¿®Â÷À¶»»¸ø¼Ò¡Ê£Ä£Ô£Ã£Ã¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·îºÇ¤â³èÈ¯¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æー¥í¥É¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê£±¡¥£±£¸¥É¥ë¿å½à¤Ç£±£²·î£±£¸－£±£¹Æü¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤ÎÁ°¸å¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÍý»ö²ñ¤Î·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤¬£±¡¥£±£¸¥É¥ë¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÊÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢£±¡¥£³£³¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤·¤¿¡££²£°£°ÆüÀþ¤¬£±¡¥£³£³£´£°¥É¥ëÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿å½à¤Ë´é¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÂ³Íî¤·¡¢°ì»þ£²£°£·±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï£±£°·î¤Î·î¼¡£Ç£Ä£Ð¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ý¥ó¥É¤Ï°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¡£Íè½µ¤Ï±ÑÃæ¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÆü¤Î£Ç£Ä£Ð¤ÇÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö£±£°·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ï¡¢À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¤¬¶Ï¤«¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¤Ï£¹·î¤Ë¥¸¥ã¥¬ー¡¦¥é¥ó¥É¥íー¥Ðー¼Ò¤ò½±¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¸å¤Ë²óÉü¡£·ÐºÑ¤¬²áµî£·¥«·î¤Î¤¦¤Á¡¢£¶·îÊ¬¤·¤«¥×¥é¥¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ½Â¤¶È¤Ï£²£³Ç¯È¾¤Ð°Ê¹ß¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î£Ç£Ä£Ð¤Î¼å¤µ¤Ï¡¢±ÑÃæ¶ä¤Ë¤è¤ëÍè½µ¤ÎÍø²¼¤²¤Ø¤Î³Î¿®¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
