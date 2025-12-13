「漫才日本一」の称号は誰の手に！？「M-1グランプリ2025」ファイナリスト決定の裏側！
漫才頂上決戦「M-1グランプリ」。
2025年のエントリー総数は史上最多11521組。
史上最大の激戦を制したファイナリスト9組が決まった！
決勝戦に初進出となるのは…ドンデコルテ、めぞん、豪快キャプテン、たくろうの４組！©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局
初めて掴んだ夢舞台への切符に、感情があふれ出した！
喜びを噛みしめる初進出組。
一方、2年連続で決勝戦進出のエバースとママタルト、3年連続のファイナリストとなったヤーレンズは前回の雪辱を誓う！©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局
さらに！
3年ぶりにファイナリストに返り咲いたヨネダ2000も…
前回大会3位だった、5年連続のファイナリスト・真空ジェシカは…©M-1グランプリ事務局
新進気鋭のニューフェイスを、
雪辱を誓うリベンジャーが迎え撃つ！
新時代の王者は誰なのか？
決勝戦は12月21日よる6時30分！