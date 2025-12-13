漫才頂上決戦「M-1グランプリ」。

2025年のエントリー総数は史上最多11521組。

史上最大の激戦を制したファイナリスト9組が決まった！

©M-1グランプリ事務局

決勝戦に初進出となるのは…ドンデコルテ、めぞん、豪快キャプテン、たくろうの４組！

初めて掴んだ夢舞台への切符に、感情があふれ出した！

©M-1グランプリ事務局

喜びを噛みしめる初進出組。

一方、2年連続で決勝戦進出のエバースとママタルト、3年連続のファイナリストとなったヤーレンズは前回の雪辱を誓う！

さらに！

3年ぶりにファイナリストに返り咲いたヨネダ2000も…

前回大会3位だった、5年連続のファイナリスト・真空ジェシカは…

©M-1グランプリ事務局

新進気鋭のニューフェイスを、

雪辱を誓うリベンジャーが迎え撃つ！

新時代の王者は誰なのか？

決勝戦は12月21日よる6時30分！