¡¡Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦ÃÏÊý¤¬Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï13Æü¡¢Ë½É÷¤äË½É÷Àã¡¢¹âÇÈ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢¹âÄ¬¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤·¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÃåÀã¤Ø¤ÎÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äãµ¤°µ¤¬ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤òµÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤âµÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤ÃæÉô¤«¤éÅìËÌÃÏÊý¤Ø¿Ê¤à¡£
¡¡ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÀã¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢ÌÔ¤Õ¤Ö¤¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡£15Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç70¥»¥ó¥Á¡£