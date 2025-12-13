「手土産の達人」と褒められちゃう東京駅で買える絶品「クッキーサンド」3選

東京駅改札内にある「グランスタ東京」には、手土産として選ばれているスイーツブランドが数多く並んでいます。今回は定番・人気商品から、特にお土産向けにおすすめの3品をピックアップしました。

東京駅でしか手に入らない商品や手土産に使いやすいアイテムばかりなので、出発前の買い物にもぴったりです。

サクサククッキーと濃厚クリーム...

●Terra Saison「キャラメルサンド」（6枚入1361円）

「キャラメルサンド」は、とろっとしたキャラメルソースを濃厚なチョコレートで包み、サクサクのクッキーでサンドした商品です。キャラメルの豊かな風味と食感のコントラストが楽しめて、幅広い年代に人気があります。

「センスいいって褒められるわ」「キャラメルが濃厚ですんごいおいしい」「なんであの時もっと買わなかったのか後悔しています...」とおいしさに感動する人が続出しているお菓子です。

●MIYUKA「実千菓」（18個入3420円）

「実千菓」は、小さなひと口サイズのチョコレート菓子で、「あずき＆いちご」と「いちご＆ミルク」の2種類が入っています。あずきチョコやホワイトチョコに、フリーズドライのいちごやあずきが加えられており、軽い食感と優しい甘さが特徴です。

実際に食べた人からは「今まで食べたことない新感覚のお菓子」「サクサクで口の中でとろける」「上品ですべての要素が好み」といった感想が。缶入りのパッケージがかわいらしく、お土産として持ち歩きやすい点も魅力です。

●COCORIS「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」（6個入1560円）

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」は、ヘーゼルナッツペーストと木苺ペーストを、スペイン産ミルクチョコレートと香ばしいクッキーでサンドした商品です。甘みと酸味のバランスが良く、濃厚でありながら後味がすっきりしています。

「風味豊かでとても濃厚」「ぶ厚めのクッキーサンドで食べ応えがあって美味しいので人気のお菓子なのも納得。」とSNSでも評判。個包装で配りやすいので、職場へのお土産にも向いています。

世代問わず人気のクッキーサンド。どれも個性豊かで贈り物にしやすく、東京駅でしか買えないものばかりなので見逃せませんよ。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部