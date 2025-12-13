つくばエクスプレス【駅ぶら】047 流山セントラルパーク駅 その1 大宮神社
※2025年10月撮影
トップ画像は 流山セントラルパーク下りホーム、筆者が降りた各駅停車つくば行が出発しました。新しいTX-3000系電車なので記念に撮影しました。
駅名標。駅番号はTX11。
※2025年10月撮影
流山セントラルパークという名前の公園は、ありません。駅の東に大きな流山市総合運動公園があります。もしかしたら、この総合運動公園をセントラルパークと呼んだのでしょうか。ちょっと無理やりな印象ですが。（笑）
上り電車は区間快速なので通過します。この駅に停まるのは各駅停車だけです。
※2025年10月撮影
高架ホームから地上階に下りて改札口に向かいます。
※2025年10月撮影
改札口、キッコーマンアリーナ（流山市民総合運動公園内）の案内が目につきます。駅のデザイン的なポイントが分かりません。
※2025年10月撮影
高架線の下、秋葉原駅側が駅出入口になっています。正面にはファミリーマート。
※2025年10月撮影
駅出入口を出て、奥がつくば方面になります。右（東）に流山市総合運動公園。【駅ぶら】は、左（西）に向かいます。
※2025年10月撮影
駅西側のロータリー。バス停があります。このまま西に真っ直ぐ歩きます。
※2025年10月撮影
西に歩いています。道は、緩い登り坂。
大原神社は古い神社ですが、後ほど詣ります。
※2025年10月撮影
更に緩い坂を登って、次の交差点がとりあえず頂上の様です。流山セントラルパーク駅西から600メートルくらいでした。
※2025年10月撮影
交差点を越えると下り坂になります。
※2025年10月撮影
ここで右折してまた登ります。10月ですが気温は30℃近くあります。日光を浴びながら歩いていると汗をかきます。
※2025年10月撮影
100メートル程で「大宮神社」の看板。右横は「平和台1号公園」です。
※2025年10月撮影
階段を上って鳥居をくぐります。扁額は「大宮神社」。
※2025年10月撮影
さらに小さな階段を上がります。
※2025年10月撮影
参道が続きます。静かです。鳥の声しか聞こえません。
※2025年10月撮影
さらに鳥居があります。
※2025年10月撮影
入口の階段から200メートル程で最後の鳥居。手前に庚申塔があります。
※2025年10月撮影
次回は、庚申塔をじっくり眺めます。
（写真・文/住田至朗）
※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。
※鉄道撮影は鉄道会社と利用者・関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。
