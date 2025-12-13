

※2025年10月撮影

トップ画像は 流山セントラルパーク下りホーム、筆者が降りた各駅停車つくば行が出発しました。新しいTX-3000系電車なので記念に撮影しました。

駅名標。駅番号はTX11。

※2025年10月撮影

流山セントラルパークという名前の公園は、ありません。駅の東に大きな流山市総合運動公園があります。もしかしたら、この総合運動公園をセントラルパークと呼んだのでしょうか。ちょっと無理やりな印象ですが。（笑）

上り電車は区間快速なので通過します。この駅に停まるのは各駅停車だけです。

※2025年10月撮影

高架ホームから地上階に下りて改札口に向かいます。

※2025年10月撮影

改札口、キッコーマンアリーナ（流山市民総合運動公園内）の案内が目につきます。駅のデザイン的なポイントが分かりません。

※2025年10月撮影

高架線の下、秋葉原駅側が駅出入口になっています。正面にはファミリーマート。

※2025年10月撮影

駅出入口を出て、奥がつくば方面になります。右（東）に流山市総合運動公園。【駅ぶら】は、左（西）に向かいます。

※2025年10月撮影

駅西側のロータリー。バス停があります。このまま西に真っ直ぐ歩きます。

※2025年10月撮影

西に歩いています。道は、緩い登り坂。

大原神社は古い神社ですが、後ほど詣ります。

※2025年10月撮影

更に緩い坂を登って、次の交差点がとりあえず頂上の様です。流山セントラルパーク駅西から600メートルくらいでした。

※2025年10月撮影

交差点を越えると下り坂になります。

※2025年10月撮影

ここで右折してまた登ります。10月ですが気温は30℃近くあります。日光を浴びながら歩いていると汗をかきます。

※2025年10月撮影

100メートル程で「大宮神社」の看板。右横は「平和台1号公園」です。

※2025年10月撮影

階段を上って鳥居をくぐります。扁額は「大宮神社」。

※2025年10月撮影

さらに小さな階段を上がります。

※2025年10月撮影

参道が続きます。静かです。鳥の声しか聞こえません。

※2025年10月撮影

さらに鳥居があります。

※2025年10月撮影

入口の階段から200メートル程で最後の鳥居。手前に庚申塔があります。

※2025年10月撮影

次回は、庚申塔をじっくり眺めます。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者・関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。

