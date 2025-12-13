¥¹¥Ñー¥º¤Î¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡¢¥µ¥ó¥Àー¤È¤ÎNBA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇÌó°ì¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤«
¡¡¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬¡¢12·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤È¤ÎNBA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤ê11·î15Æü¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¤òºÇ¸å¤Ë·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ïº£½µ¤«¤éÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê5ÂÐ5¤Î¥¹¥¯¥ê¥áー¥¸¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¥µ¥ó¥ÀーÀï½Ð¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï13Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë²¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥ÀーÀï½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥³ー¥ÈÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤À¤¬¡¢NBA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤«¤Äº£¥·ー¥º¥óÌ¤¤À1ÇÔ¤ÎÁ°Ç¯²¦¼Ô¥µ¥ó¥Àー¤¬Áê¼ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¡È±§Ãè¿Í¡É¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÉñÂæ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤é¤ÎÌöÆ°¤Ë¤è¤ê11Æü¤ÎNBA¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ò·âÇË¤·¤¿¥¹¥Ñー¥º¤Ï¡¢¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ÎÉüµ¢¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ïº£¥·ー¥º¥ó12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ26.2ÆÀÅÀ12.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.0¥¢¥·¥¹¥È3.6¥Ö¥í¥Ã¥¯1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ÏÆÀÅÀ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ñー¥º¤Ï¸½ºß17¾¡7ÇÔ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê12Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡£¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥ÞÉÔºß´ü´Ö¤ÎÀïÀÓ¤Ï9¾¡3ÇÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ä¥Ç¥£¥¢¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Àー¤Ï¡¢11Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢³«Ëë25»î¹ç¤ÎÀïÀÓ¤ò24¾¡1ÇÔ¤È¤·¤ÆÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±¤¸¤¯ÎòÂå¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï10Ç¯Á°¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê73¾¡9ÇÔ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï³«Ëë¤«¤é31»î¹çÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Àー¤¬Åö»þ¤Î¡È²¦Ä«¡É¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÎµÏ¿¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¥µ¥ó¥Àー¤ËÂÐ¤·¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥ÞÍÊ¤¹¤ë¥¹¥Ñー¥º¤¬¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¡£14Æü¤ÎNBA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£