2026年1月13日よりテレビ朝日系で放送がスタートする竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』に北香那が出演することが決定した。

本作は、江戸川乱歩賞を受賞した横関大の同名小説を実写化するヒューマンラブミステリー。脚本を『僕の生きる道』シリーズ（フジテレビ系）や『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）などの橋部敦子、メイン監督を映画『白夜行』や『星降る夜に』（テレビ朝日系）などの深川栄洋が務める。

ある事件で使用された“拳銃”を小学校の桜の木の下に埋め、“誰にも言えない秘密”を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった“初恋の相手”・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが……。あろうことか、彼女は新たに発生した“殺人事件の容疑者”。犯行に使われたのは、“あの日埋めたはずの拳銃”だった……。

これまで、主人公の飛奈淳一を竹内、飛奈の初恋の相手・岩本万季子を井上真央、そして2人の同級生を瀬戸康史と渡辺大知がそれぞれ演じるほか、段田安則と江口のりこの出演が発表されている。

2025年は『魔物（마물）』（テレビ朝日系）でDV不倫夫に依存する“魔物”妻・夏音、現在放送中の朝ドラ『ばけばけ』ではつらつとしたヒロインの恋のライバル・リヨを演じ、大きな話題を呼んた北が演じるのは、淳一と同棲中の看護師・今井博美。周囲への配慮もある落ち着いた性格で、淳一ともお互いを尊重し合いながら、愛を育んでいる。しかし淳一は博美を愛しつつも、初恋の相手・万季子と再会して以降、ふとした瞬間に心が揺れていくことに。そんな淳一の些細な心の変化を、博美も察知し始める。しかも彼女は淳一も知らない一面も内に秘めているという。（文＝リアルサウンド編集部）