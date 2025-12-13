¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè16Àá ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É vs ¥¸¥íー¥Ê »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè16Àá ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤È¥¸¥íー¥Ê¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î13Æü05:00¤Ë¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Ïµ×ÊÝ ·ú±Ñ¡ÊMF¡Ë¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¸¥íー¥Ê¤Ï¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ð¥Ê¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
35Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Î¥¤¥´ー¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¸¥íー¥Ê¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ð¥Ê¥È¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥«¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
46Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Û¥ó¡¦¥«¥ê¥«¥Ö¥ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥¸¥íー¥Ê¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥È¥Þ¡¦¥ì¥Þ¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¥¸¥íー¥Ê¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥¬¥ó¥³¥Õ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
77Ê¬¡¢¥¸¥íー¥Ê¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥ä¥»¥ë¡¦¥¢¥¹¥×¥êー¥¸¥ã¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
77Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
84Ê¬¥¸¥íー¥Ê¤¬µÕÅ¾¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥ì¥Î¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥¬¥ó¥³¥Õ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¸¥íー¥Ê¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ×ÊÝ ·ú±Ñ¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
