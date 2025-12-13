¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè15Àá ¥ì¥Ã¥Á¥§ vs ¥Ô¥µ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè15Àá ¥ì¥Ã¥Á¥§¤È¥Ô¥µ¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î13Æü04:45¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þー¥ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥á¥É¥ó¡¦¥Ù¥ê¥·¥ã¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ô¥µ¤Ï¥Ø¥ó¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥â¥ì¥ª¡ÊFW¡Ë¡¢¥áー¥Ç¥£¡¦¥ì¥ê¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
11Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥á¥É¥ó¡¦¥Ù¥ê¥·¥ã¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð¡ÊMF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ô¥µ¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥¢¥ë¥È¥¥ー¥í¡¦¥«¥é¥Ö¥ì¥·¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥é¥¦ー¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
59Ê¬¡¢¥Ô¥µ¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¨¥Ù¥Í¥¶ー¡¦¥¢¥¥ó¥µ¥ó¥ß¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥â¥ì¥ª¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥µ¥à¥¨¥ì¡¦¥¢¥ó¥´¥ê¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥È¥é¥â¥Ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
67Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï85Ê¬¤Ë¥Æ¥Æ¡¦¥â¥ì¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢90Ê¬¤Ë¥¥¢¥í¥ó¥À¡¦¥¬¥¹¥Ñー¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥µ¤Ï33Ê¬¤Ë¥¢¥ë¥È¥¥ー¥í¡¦¥«¥é¥Ö¥ì¥·¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-13 07:00:26 ¹¹¿·