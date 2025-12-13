リーグ・アン 25/26の第16節 アンジェとナントの試合が、12月13日04:45にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはシディキ・シェリフ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはムスタファ・モハメド（FW）、マティス・アブリン（FW）、ジュニオール・ムワンガ（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。アンジェのイマド・アブデリ（MF）がPKを決めてアンジェが先制。

ここで前半が終了。1-0とアンジェがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分アンジェが追加点。シディキ・シェリフ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

64分、ナントは同時に2人を交代。ヤシン・ベンハタブ（MF）、ムスタファ・モハメド（FW）に代わりメイケル・ラード（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）がピッチに入る。

64分、アンジェが選手交代を行う。ハリス・ベルケブラ（MF）からピエリック・カペル（MF）に交代した。

73分、アンジェが選手交代を行う。シディキ・シェリフ（FW）からプロスペル・ペテ（FW）に交代した。

81分、ナントのファビアン・セントンズ（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

82分、アンジェは同時に2人を交代。ヤシン・ベルクダム（MF）、アミン・スバイ（MF）に代わりリリアン・ラオリゾア（DF）、ハロウナ・ジビリン（FW）がピッチに入る。

82分、ナントは同時に2人を交代。デイベル・マチャド（DF）、ヨハン・レペナン（MF）に代わりアマディ・カマラ（FW）、バーメ・ドゥフ（MF）がピッチに入る。

82分、アンジェが選手交代を行う。ルイス・ムートン（MF）からマリウス・クーコル（DF）に交代した。

85分アンジェに貴重な追加点が入る。ハロウナ・ジビリン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

90+2分、アンジェが選手交代を行う。イマド・アブデリ（MF）からフローラン・ハニーン（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分アンジェが追加点。リリアン・ラオリゾア（DF）がゴールで4-1。3点差となる。

以降は試合は動かず、アンジェが4-1で勝利した。

なお、アンジェは79分にイマド・アブデリ（MF）に、またナントは24分にマティス・アブリン（FW）、69分にチドジー・アワジーム（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-13 07:00:35 更新