¿Ê¹Ô¤Ç¤¬¤ó²½¤Î´í¸±¤â! ¡Ö»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¡×¤Î2¤Ä¤Î¼£ÎÅË¡¤ÈÇ¥¿±¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ï¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¡×¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤òËÉ¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¤Î¼£ÎÅ¤È¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAO¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÂ¼¾å¸ùÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å ¸ù¡ÊAO¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡¤äÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Ç»ºÉØ¿Í²Ê¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÉÂÍý³Ø¶µ¼¼Çî»Î¸¦µæ°÷¡ÊUniversity of Cambridge, Department of Pathology, Postdoctoral fellow¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿2016Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê°åÄ¹¡¢2023Ç¯¤è¤êÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£2024Ç¯¡¢AO¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¥¢¥ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ò³«±¡¡¢±¡Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉØ¿Í²Ê¼ðáç³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÎ×¾²ºÙË¦³Ø²ñºÙË¦¿ÇÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äêµ¡¹½¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°å¡£°å³ØÇî»Î¡£
ÊÔ½¸Éô
»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾åÀèÀ¸
·ÚÅÙ°Û·ÁÀ®¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¼£Ìþ¡Ê¾ÃÂà¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅùÅÙ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¼£ÎÅ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê½ÑÎÅË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢°Û·ÁÀ®ÉôÊ¬¤ò±ß¿í·Á¤ËÀÚ½ü¤¹¤ë¡Ö±ß¿íÀÚ½ü½Ñ¡×¤Ç¤¹¡£±ß¿í·¿¤Ë»ÒµÜðôÉô¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÀÚÇ÷Áá»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö±ß¿íÀÚ½ü½Ñ¡×¤ò¤·¤¿Êý¤ÎÀÚÇ÷Áá»ºÎ¨¤Ï25¡ó¤È¡¢ÄÌ¾ï¡Ê5¡ó¡Ë¤ÎÌó5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ê½ÑË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾åÀèÀ¸
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åö±¡¤Ç¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö»ÒµÜðôÉô¥ìー¥¶ー¾ø»¶½Ñ¡Ê¥ìー¥¶ー¾È¼Í¼£ÎÅ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°Û·ÁÀ®¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥ìー¥¶ー¤ò¾È¼Í¤·¤ÆÉÂÊÑ¤ò¾Æ¤¡¢¾ø»¶¤µ¤»¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£¥ìー¥¶ー¾ø»¶½Ñ¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÒµÜðô´É¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÇ¥¿±¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾åÀèÀ¸
Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤Ø¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢HPV¤ËºÆ´¶À÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¸å¤âÄê´üÅª¤ÊÂÐºö¤ä»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
HPV´¶À÷¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÉ¤²¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾åÀèÀ¸
HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥³¥ó¥Éー¥à¤Î»ÈÍÑ¤âÍ½ËÉºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ãŽ¢»ÒµÜðôÉô°Û·ÁÀ®Ž£¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø»ÒµÜðô¤¬¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¤¬¤ó²½Í½ËÉË¡¤â²òÀâ¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£