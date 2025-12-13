¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè18Àá ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë vs ¥ëー¥Ù¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè18Àá ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤È¥ëー¥Ù¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î13Æü04:45¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥âー¥ê¥¹¡¦¥Ç¥å¥Õ¥é¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤Ï¥é¥Õ¥£¥¡¦¥µ¥¤ー¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥Ì¥«¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥É¥Ê¥Í¡¦¥¢¥Ó¥É¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ëー¥Ù¥ó¤Ï¥½¥êー¡¦¥«¥Ð¡ÊFW¡Ë¡¢¥Á¥å¥¯¥Ö¥¤¥¥à¡¦¥¤¥¯¥¦¥§¥á¥·¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ø¥Î¥¯¡¦¥Æ¥¯¥é¥Ü¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ëー¥Ù¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÆî ÂóËá¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥âー¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥«¥ë¥È¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
58Ê¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¨¥Ã¥±¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
63Ê¬¡¢¥ëー¥Ù¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥í¥¸¥§¥ê¥ª¡¦¥Ë¥ã¥³¥·¡ÊDF¡Ë¤«¤éÂçÆî ÂóËá¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
68Ê¬¡¢¥ëー¥Ù¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¥å¥¯¥Ö¥¤¥¥à¡¦¥¤¥¯¥¦¥§¥á¥·¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Þ¥Á¥åー¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
73Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥ëー¥Ù¥ó¤Î¥½¥êー¡¦¥«¥Ð¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥ëー¥Ù¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥ëー¥Ù¥ó¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ëー¥Ù¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÆî ÂóËá¡ÊDF¡Ë¤Ï63Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
