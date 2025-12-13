¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤â½èÈ³¤µ¤ì¤ë¡©¹â»ÔÆâ³Õ¡ÖÇä½Õµ¬À©¡×¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»
¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¡ÖÇã½Õµ¬À©¡×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÉô¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬ÆüËÜ¤Ç¿Í¿È¼è°úÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢À¤ÏÀ¤â¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤Îµ¬À©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤â°ìÂÈô¤Ó¤ËË¡À©²½¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¡£µÄÏÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¾¯½÷¤¬Èï³²
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÇä½Õ¹Ô°Ù¤ÎË¡µ¬À©¸¡Æ¤
¡¡Åìµþ¡¦ÅòÅç¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¿Í¿È¼è°úÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¡×¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¾¯½÷¤Ï¼þ°Ï¤Î³°¹ñÀÒ¤Î¿Í¤«¤éÆþ´É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤éÊá¤Þ¤ë¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆþ´É¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡¡ÊºÇÄãÇ¯Îð¡Ë°ãÈ¿¤äÉ÷±ÄË¡°ãÈ¿¡Ê¶Ø»ß¶è°è±Ä¶È¡Ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡×¤È¶Ã¤¯È¿±þ¤¬Â¿¤¤¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç60¿Í¤ÎµÒ¤¬¾¯½÷¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¾¯½÷¤¬Ì¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËµÒ¤ÎÃ¯¤â¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤«¤é5Æü¸å¤Î11·î11Æü¡¢½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç½ïÊýÎÓÂÀÏºµÄ°÷¤¬Çã¤¦Â¦¤Ëµ¬À©¤¬¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÖÇä½Õ¤ÎÁê¼êÊý¤òÈ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢Çã½Õ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡µ¬À©¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ø¼¨¡£¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤âÇã½Õµ¬À©¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÇäÇã½Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎË¡À°È÷¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È´¤±·ê¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ä¡¢½èÈ³¤Î´Å¤µ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çã½Õµ¬À©¤ÎË¡À©²½¤¬¼èº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿º£¡¢²þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
