¥¹¥Þ¥ÛÁª¤Ó¤Î¿·¾ï¼±!? ËÜÆü¤«¤é¥²¥ª¤¬Galaxy¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¤òÈÎÇä
¡¡¥²¥ª¥¹¥È¥¢¤Ï12·î13Æü¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·ÉÊ¤Ç¤âÃæ¸Å¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö°Â¿´¤Ç¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇºÆÀ°È÷¤·¤¿¡ÖSamsung Galaxy¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÀ°È÷ºÑ¤ß¡ËÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖSamsung Galaxy¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡ÊÁ´¹ñ3µòÅÀ¡Ë¡¢¥²¥ª¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥²¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ¼Ëö¤Ç½ãÀµ¤Î¿·ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¸ò´¹ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸Å¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¡×¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþÄ¾¸å¤«¤é¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¡¡³°Áõ¤Î½ý¤ä±ø¤ì¤ÎÅÀ¸¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½ãÀµ¤Î³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Î³°´Ñ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾õÂÖ¤ËºÆÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÉÊ¤Ë¶á¤¤ÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¿·ÉÊÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÊ¿¶Ñ7³äÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃ¼Ëö¤Îµ±¤¤ä¼ê¿¨¤ê¡¢·Ú²÷¤ÊÁàºî´¶¤òÅ¹Æ¬¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¡×Å¹Æ¬¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÁêÃÌ°÷¡×¤Ë¤è¤ë¡¢Ã¼ËöÁª¤Ó¤ä¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¡¢ÀßÄê¤ÎÁêÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¿·ÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖSamsung Galaxy S22¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖSamsung Galaxy Z Fold4¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¼è¤ê°·¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¡×¤ä¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤«¤éÃæ¸Å¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò·É±ó¤·¤¿¿Í¤Ø¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¼è¤ê°·¤¤µ¡¼ï¤Ï¡¢¡ÖSamsung Galaxy S¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊS22¡¿S22 Ultra¡¿S23¡¿S23 Ultra¡¿S23 FE¡¿S24¡¿S24 Ultra¡¿S24 FE¡Ë¤È¡¢¡ÖSamsung Galaxy Z¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊZ Fold4¡¿Z Fold5¡¿Z Fold6¡¿Z Flip4¡¿Z Flip5¡¿Z Flip6¡Ë¤Î¡¢Á´14¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÀîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹¡¢¥²¥ªÂçºåÆüËÜ¶¶Å¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥²¥ªËÌ¿·½ÉÅ¹¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëµþÅÔ¿·µþ¶ËÅ¹¡¢¥²¥ªËÌ¶å½£ÃæÄÅ¸ýÅ¹¡¢¥²¥ªÆáÇÆ¿·ÅÔ¿´Å¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã
¡¡¡ÖSamsung Galaxy¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡ÊÁ´¹ñ3µòÅÀ¡Ë¡¢¥²¥ª¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥²¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°Áõ¤Î½ý¤ä±ø¤ì¤ÎÅÀ¸¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½ãÀµ¤Î³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Î³°´Ñ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾õÂÖ¤ËºÆÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÉÊ¤Ë¶á¤¤ÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¿·ÉÊÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÊ¿¶Ñ7³äÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃ¼Ëö¤Îµ±¤¤ä¼ê¿¨¤ê¡¢·Ú²÷¤ÊÁàºî´¶¤òÅ¹Æ¬¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¡×Å¹Æ¬¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÁêÃÌ°÷¡×¤Ë¤è¤ë¡¢Ã¼ËöÁª¤Ó¤ä¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¡¢ÀßÄê¤ÎÁêÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¿·ÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖSamsung Galaxy S22¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖSamsung Galaxy Z Fold4¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¼è¤ê°·¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¡×¤ä¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤«¤éÃæ¸Å¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò·É±ó¤·¤¿¿Í¤Ø¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¼è¤ê°·¤¤µ¡¼ï¤Ï¡¢¡ÖSamsung Galaxy S¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊS22¡¿S22 Ultra¡¿S23¡¿S23 Ultra¡¿S23 FE¡¿S24¡¿S24 Ultra¡¿S24 FE¡Ë¤È¡¢¡ÖSamsung Galaxy Z¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊZ Fold4¡¿Z Fold5¡¿Z Fold6¡¿Z Flip4¡¿Z Flip5¡¿Z Flip6¡Ë¤Î¡¢Á´14¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÀîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÌ¾¸Å²°Âç¿Ü¿·Å·ÃÏÄÌÅ¹¡¢¥²¥ªÂçºåÆüËÜ¶¶Å¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥²¥ªËÌ¿·½ÉÅ¹¡¢¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëµþÅÔ¿·µþ¶ËÅ¹¡¢¥²¥ªËÌ¶å½£ÃæÄÅ¸ýÅ¹¡¢¥²¥ªÆáÇÆ¿·ÅÔ¿´Å¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£